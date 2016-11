Der Auftrag wäre ein großer Erfolg für die Lürssen-Gruppe. (dpa)

Erhält die Bremer Lürssen-Werft nach 2001 erneut den Zuschlag für den Bau von fünf neuen Korvetten für die Bundesmarine? Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages jedenfalls hat in der Nacht zu Freitag in seiner Sitzung zum Etatentwurf 2017 mit einer sogenannten Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung in Höhe von 1,5 Milliarden Euro den Weg für den Bau grundsätzlich frei gemacht. Eine solche Verpflichtung ermöglicht es, Ausgaben einzuplanen, die über das jeweilige Haushaltsjahr hinausgehen.

Der Großauftrag wäre ein Erfolg für die Lürssen-Gruppe, die mit dem Kauf der Hamburger Traditionswerft Blohm+Voss gerade ihre Marktposition deutlich ausbaut. Hoffnung auf den Bau der Marineschiffe macht sich allerdings auch die Kieler Werft German Naval Yards.

Andreas Mattfeldt, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Osterholz-Verden und Mitglied im Haushaltsauschuss, sagte dem WESER-KURIER nach dem Beschluss: „Wer den Auftrag bekommt, davon mache ich mich frei. Aber natürlich würde es mich als Butenbremer freuen, wenn die Lürssen-Werft ihn bekäme. Das wäre insgesamt für die norddeutschen Werften gut.“

Lürssen hält sich bedeckt

Die ersten fünf knapp 90 Meter langen Korvetten vom Typ K130 waren seinerzeit von einem Konsortium deutscher Werften unter Führung von Blohm+Voss gebaut worden. Dort entstanden zwei Schiffe. Lürssen fertigte zwei weitere, eines wurde von den Nordseewerken in Emden gebaut. Der Auftrag hatte ein Gesamtvolumen von 1,2 Milliarden Euro, womit der Durchschnittspreis bei 240 Millionen Euro pro Schiff lag.

Lürssen selbst hält sich auch nach dem Beschluss des Haushaltsausschusses bedeckt. Auf Anfrage teilte der Sprecher der Werft, Oliver Grün, lediglich mit: „Zur Umsetzung dieses Projektes stehen wir mit unserem Know-how und unseren Erfahrungen gerne zur Verfügung. Da uns derzeit keine konkreteren Informationen vorliegen, bitten wir um Verständnis, keine weiteren Aussagen machen zu können.“

Seit Jahrzehnten beliefert Lürssen die Bundesmarine. Die Werft baut Schiffe bis zur Fregatten-Größe, Minensuch- und Patrouillenboote, ebenfalls im Konsortium mit anderen Schiffbaubetrieben. Durch die Übernahme von Blohm+Voss könnte Lürssen nun in der Lage sein, den Auftrag mehr oder minder komplett allein zu stemmen, schließlich soll die Übernahme, so heißt es bei Lürssen, maßgeblich dazu dienen, das Neubaugeschäft von Marineschiffen innerhalb der Unternehmensgruppe abzurunden.

Konkurrenz aus Kiel

Der Großauftrag weckt aber nicht nur bei Lürssen Begehrlichkeiten. Hoffnung macht sich auch die Kieler Werft German Naval Yards (hervorgegangen aus dem Überwasserschiffbau der Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH, HDW). Geschäftsführerin Susanne Wiegand wirbt massiv für eine angemessene Beteiligung. „German Naval Yards ist die einzige Werft in Deutschland, die aktuell eine Korvette auf höchstem technischen Niveau entwickelt.“ Dieses Know-how könne der Bund nutzen.

„Das spart viel Zeit und Geld – und schafft Synergien.“ Politisch unterstützt wird die Werft vom schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD), der von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ein „transparentes“ Vergabeverfahren verlangt. Der Auftrag dürfe nicht „unter Ausschluss geeigneter Marktteilnehmer im vornherein“ erfolgen, betonte Albig.

SPD fordert Ausschreibung

Auch der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Rainer Arnold, fordert eine Ausschreibung. „Es kann nicht sein, dass die fünf neuen Korvetten einfach nachbestellt werden, um eine langwierige Ausschreibung zu umgehen. Wichtig ist, dass wir moderne Schiffe bekommen, nicht dass es schnell geht“, sagte er dem WESER-KURIER. Für ihn ist auch nach der Mittelfreigabe des Haushaltsausschusses der Bau der neuen Schiffe keinesfalls beschlossene Sache.

Um die konkrete Beschaffung zu beschließen, müsse die Verteidigungsministerin nicht nur den militärischen Bedarf begründen, sondern auch erklären, woher die Marine das Personal für die neuen Korvetten nehmen wolle – die Rede ist von 1000 zusätzlichen Kräften. „Erst dann“, so Arnold, „kann mit den Firmen über eine neue Vertragsbasis verhandelt werden.“

Dass die Schiffe, wie angeblich geplant, bis 2019 fertiggestellt sind, glaubt Arnold jedenfalls nicht. „Es ist noch so viel zu klären – in dieser Legislaturperiode passiert da gar nichts mehr.“ Scheitern aber, da ist sich wiederum Mattfeldt sicher, kann das Projekt nicht mehr: „Der Haushalt ist dicht“, so der CDU-Abgeordnete.