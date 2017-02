Die Produktpalette im Mercedes-Benz-Werk Bremen ist so vielfältig und wettbewerbsfähig wie nie. (dpa)

Das Bremer Mercedes-Werk wächst weiter. Nach Informationen des WESER-KURIER sollen in diesem Jahr mehr als 420.000 Fahrzeuge produziert werden – und damit so viel wie noch nie. Damit wäre es wahrscheinlich weiterhin das Daimler-Werk mit den höchsten Produktionszahlen im gesamten Konzern.

Daimler wollte sich zu den konkreten Zahlen nicht äußern. Eine Sprecherin sagte lediglich: „Wir werden auch in diesem Jahr die Produktionszahlen auf einem hohen Niveau halten.“ Auch 2016 hat das Werk seine Produktivität noch einmal gesteigert. Nach Angaben von Michael Peters, dem Bremer Mercedes-Betriebsratschef, wurden im vergangenen Jahr etwa 406.000 Fahrzeuge in der Hansestadt gebaut. 2015 waren es noch 324.131 – seit jenem Jahr ist die Fabrik in Sebaldsbrück das produktionsstärkste Werk im Unternehmen.

2016 war ein spannendes Jahr

„Für das Mercedes-Benz-Werk Bremen war 2016 ein enorm spannendes und erfolgreiches Jahr“, sagte der Bremer Standortverantwortliche Peter Theurer. „Unsere Produktpalette ist so vielfältig und wettbewerbsfähig wie nie und hat einen wichtigen Beitrag zum Rekordjahr von Mercedes-Benz geleistet.“

Mehr zum Thema Erste Schritte Es war ein Rekordjahr für Daimler; Absatz, Umsatz und Gewinn sind gestiegen. Doch die Autobranche ... mehr »

In Bremen wird neben der E-Klasse, dem GLC, dem SLC und dem SL vor allem die C-Klasse produziert – das Modell, von dem Daimler im vergangenen Jahr weltweit die meisten Fahrzeuge verkauft hat und für dessen Produktion Bremen das globale Leadwerk ist.

Der Betriebsrat wertet die immer weiter steigenden Produktionszahlen nicht nur als Auszeichnung, sondern nutzt sie auch, um die Stammbelegschaft auszuweiten. „Das sind Gelegenheiten, um mit dem Arbeitgeber in Verhandlungen zu gehen“, sagte Peters. 2015 seien 500 Leiharbeiter übernommen worden, vergangenes Jahr etwa 200. 2017 sollen noch einmal 150 Leiharbeiter in die Stammbelegschaft wechseln. Das hatte der Autobauer am Mittwoch bekannt gegeben.

Neue Investitionen stehen bevor

Zudem stehen wohl neue Investitionen in das Werk bevor. Neben der Produktion des EQ, dem Elektrofahrzeug aus dem Daimler-Konzern, wird die Baureihen-Umstellung der C-Klasse für Veränderung sorgen. In den kommenden Jahren soll die Baureihe 206 die aktuelle im laufenden Betrieb ablösen. „Dafür müssen neue Flächen geschaffen und Hallen erweitert werden“, sagt Peters. Teilweise müssten auch neue Anlangen angeschafft und bestehende umgerüstet werden.

Schon 2015 wurde in einem Eckpunktepapier, dem sogenannten Zukunftsbild, zwischen Belegschaft und Konzern vereinbart, dass bis 2020 750 Millionen Euro in den Standort fließen sollen. Im vergangenen Jahr hat Daimler konzernweit rund 13,5 Milliarden Euro in Forschung und Sachwerte investiert.

Für die kommenden zwei Jahre soll dieser Betrag jeweils noch einmal um fast zwei Milliarden Euro steigen. Das sagte Finanzchef Bodo Uebber am Donnerstag. Allein in E-Autos sollen in den kommenden Jahren zehn Milliarden Euro investieren. Auch das autonome Fahren steht demnach weit oben auf der Liste der Investitionen.

Daimler hat mehr erreicht denn je

Beim Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr zeigte sich Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche zufrieden. „Daimler hat 2016 bei Absatz, Umsatz und Ergebnis mehr erreicht denn je“, sagte er. Trotz des Rekordjahres fiel der Kurs der Daimler-Aktie zeitweise um mehr als drei Prozent, Anleger hatten offenbar bessere Zahlen erhofft. Der konzernweite Umsatz kletterte 2016 leicht um drei Prozent auf 153 Milliarden Euro, das Konzernergebnis stieg von 8,7 auf 8,8 Milliarden.

Auch wenn 2016 für Daimler ein Rekordjahr war, so sinkt die Erfolgsprämie für die etwa 130.000 Deutschland-Mitarbeiter leicht. Alle im Tarifvertrag Beschäftigten sollen im April 5400 Euro extra bekommen; im Jahr zuvor waren es noch 5650 Euro. Der Bremer Werksleiter Theurer lobte noch einmal den Anteil seiner Belegschaft. „Die Bremer Mannschaft hat unter Vollauslastung produziert und dabei vier neue Modelle in die laufende Serienfertigung integriert.“

Der Bremer Automobilexperte und Clustermanager beim Branchenverband Automotive Nordwest, Christian Geier, geht auch für dieses Jahr davon aus, dass Mercedes weiter wachsen wird. „International ist das Auto immer noch ein Statussymbol“, sagte er.

Davon könne das Unternehmen profitieren, auch weil es einen Imagewechsel hingelegt habe. „Mercedes steht nicht mehr für Autos mit Hutablage“, sagt Geier. Dazu habe auch Vorstandschef Zetsche beigetragen, der auf Veranstaltungen betont lässig, ohne Krawatte und mit Jeans, auftritt.