Wenn jetzt Bürgerschaftswahl wäre, hätten sie keine Mehrheit mehr: Karoline Linnert (Grüne) und Carsten Sieling (SPD). (Frank Thomas Koch)

„Natürlich bin ich nicht zufrieden mit den Zahlen. Das muss besser werden und das wird auch besser werden", sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Maike Schaefer, sieht das als deutliches Warnsignal für die Koalition, aber auch für ihre Partei, und übt Selbstkritik: "Die Menschen erwarten zu Recht, dass wir Lösungen für ihre alltäglichen Probleme finden." Vertreter der Oppositionsparteien freuen sich über leichte Zugewinne bei den Umfragewerten.

Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest-Dimap, die Radio Bremen in Auftrag gegeben hatte, zeigt, dass die rot-grüne Regierung derzeit keine Mehrheit mehr hätte. Beide Parteien verlieren an Zustimmung, die SPD kommt auf 29 Prozent (-3,8 Prozent im Vergleich zur Wahl 2015), die Grünen auf 13 Prozent (-2,1 Prozent). Besonders unzufrieden sind die Bremer mit dem Zustand der Schulen, der Wohnungssituation und der Arbeit der Behörden.

Man arbeite konzentriert an Lösungen, sagte Sieling. „Das Stadtamt wird neu aufgestellt, der Ausbau der Kindertagesbetreuung läuft auf Hochtouren und auch beim Wohnungsbau geht es ordentlich voran. Gute Ergebnisse bei diesen Aufgaben werden den politischen Zuspruch verbessern, da bin ich sicher.“ Bremen sei aber gefordert, noch einige Zeit einen „politischen Spagat zu machen“, sagte Sieling, „mit sehr begrenzten Mitteln die berechtigten Anforderungen der Menschen zu erfüllen“.

Rot-Grün in Bremen ohne Mehrheit

Der WESER-KURIER hatte ein Jahr nach der Bürgerschaftswahl 2015 eine repräsentative Umfrage, ebenfalls bei Infratest-Dimap, in Auftrag gegeben. Schon zu diesem Zeitpunkt hatte Rot-Grün keine Mehrheit mehr, allerdings hatte damals nur die SPD Prozentpunkte verloren, die Grünen hatten sogar leicht an Zustimmung gewonnen.

Das ist dieses Mal anders. CDU, Linke und FDP haben im Vergleich zur damaligen Umfrage zugelegt. Die AfD hatte ein Jahr nach der Bürgerschaftswahl einen Umfragewert von elf Prozent erreicht, auf diesem Niveau bleibt sie auch in der aktuellen Radio-Bremen-Umfrage.

Ein Thema, für das mit Joachim Lohse ein grüner Senator verantwortlich ist, ist der Wohnungsbau. Es ist eines der Politikfelder, auf denen Maike Schaefer Handlungsbedarf sieht: „Es geht zu langsam, wir brauchen jetzt bezahlbare Wohnungen.“ Man müsse auch darüber nachdenken, was Bremen tun kann, um selbst zu bauen. „Wir müssen noch intensiver Lösungen suchen.“ Fehlende Kitaplätze, Elterngeld, das zu spät ausgezahlt wird und der schlechte Bildungsstandard seien Probleme, die für viele im Alltag relevant seien. „Da müssen wir besser werden.“

Abwanderung ins niedersächsische Umland

„Gerade weil Rot-Grün in Bereichen wie Wohnungsbau, Bildung oder Sicherheit versagt, also genau dort wo die föderalen Länder noch gestalten könnten und wo mehr als Koalitionsstreit die Agenda bestimmen sollte, sind immer mehr Bürgerinnen und Bürger enttäuscht“, sagte CDU-Politiker Jörg Kastendiek. Die steigende Abwanderung ins niedersächsische Umland sei eine Folge davon. Die CDU erreicht in der Umfrage einen Wert von 24 Prozent, bei der Bürgerschaftswahl 2015 hatte sie 22,4 Prozent der Stimmen bekommen.

Nach der aktuellen Umfrage könnten Rot-Grün keine Regierung mehr bilden, sie bräuchten einen Partner. Zum Beispiel die Linke, die bei der Umfrage elf Prozent erreicht – bei der Bürgerschaftswahl waren es noch 9,5 Prozent. „Für uns ist es eine inhaltliche Frage, ob es so weit kommt“, sagt die Landessprecherin der Linken, Doris Achelwilm.

SPD und Grüne müssten die Armut bekämpfen, statt sich damit zu begnügen, der Haushaltskonsolidierung zu entsprechen. Das sei zwar auch wichtig, aber andere Aufgaben dürften nicht außen vorgelassen werden. Den gestiegenen Umfragewert führt Achelwilm auf die Arbeit der Partei zurück: „Es kommt in der Öffentlichkeit an, dass wir es ernst meinen mit unseren Inhalten.“

"Die elf Prozent der AfD machen mir Angst"

Auch Lencke Steiner, Vorsitzende der FDP-Fraktion, sieht die gute, konstruktive Oppositionsarbeit als Grund für den Stimmenzuwachs bei der aktuellen Umfrage. Die FDP käme auf acht Prozent, bei der Bürgerschaftswahl 2015 erreichte sie 6,6 Prozent. Die FDP habe auf Fehler der Regierung hingewiesen. Gerade im Bereich Bildung habe die SPD in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten geschlampt. „Jetzt ist Schluss mit Ausreden“, sagt Steiner.

Frank Magnitz ist Pressesprecher der Bremer AfD. Mit elf Prozent sei er nicht zufrieden. Die Partei hätte den Wert der Bürgerschaftswahl verdreifachen müssen. „Bis zur nächsten Bürgerschaftswahl werden wir uns neu und besser aufstellen, um mehr Schlagkraft zu entwickeln.“

Die Regierung müsse sich auch mit dem Umfragewert der AfD auseinandersetzen, sagte Grünen-Politikerin Maike Schaefer und fügt hinzu: „Diese elf Prozent machen mir Angst.“ Sie frage sich, wie viele Bremer aus Protest für die AfD stimmen wollten und wie viele wirklich rechtes Gedankengut in sich tragen.