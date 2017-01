Glückwunsch fürs Geburtstagskind: Beim Jahresauftakt der SPD gratulierte Sascha Aulepp (rechts) dem nun 58-jährigen Carsten Sieling mit einem Blumenstrauß. (Christina Kuhaupt)

Carsten Sieling wurde 58. Er feierte dies aber nicht etwa im Restaurant oder zu Hause auf der Couch, sondern ließ sich bei der Zusammenkunft im „Kwadrat“ auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke blicken. Das schräge Ständchen war nett gemeint, und das passte in diesen Abend, der Spitzenvertreter der Partei, die Basis aus den Ortsvereinen und einige Gäste befreundeter Organisationen zum Auftakt des neuen Jahres zusammenbringen sollte.

Doch einfach nur nett blieb es dann doch nicht, dieses erste Treffen nach Weihnachten. Es gibt schließlich viel zu tun für die Partei, immerhin gilt es, im Herbst eine Bundestagswahl zu bestreiten und bis dahin die Wählerschaft wach zu halten. Manch einer in der Bremer Landesorganisation ahnt schon jetzt, welche Debatten ihm in den kommenden Monaten bevorstehen. Zumal die Frage der Kanzlerkandidatur noch unbeantwortet ist, es viele Sorgen in den sozialen Themenfeldern gibt und das Volk in Sachen Innere Sicherheit verunsichert ist.

Vor allem den letzten Punkt hatte sich die Landesvorsitzende Sascha Aulepp ausgesucht, um die Partei auf die kommenden Monate einzuschwören. Gewiss, es gelte, die Kernthemen der Sozialdemokratie zu setzen, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, Kitaplätze zu schaffen, dazu noch Chancengleichheit in sozialen Brennpunkten und bezahlbaren Wohnraum. In Zeiten wie diesen müsse man sich aber auch der Inneren Sicherheit widmen, so Aulepp in ihrer Rede an die Partei. „Zwar kann man mit diesem Thema keine Wahlen gewinnen, aber man kann sie damit verlieren.“

Die 46-Jährige, die im Frühjahr vergangenen Jahres den Landesvorsitz von Dieter Reinken übernommen hatte, führte als Beispiel für die veränderte Stimmung im Volk den massiven Anstieg der Anträge auf einen kleinen Waffenschein in Bremen an. Zwar werde die Welt mit Schreckschusswaffen oder Reizstoffen alles andere als sicherer, diese Entwicklung zeige aber, wie wichtig den Menschen die Innere Sicherheit ist.

Aulepp sprach sich deutlich für eine Ausweitung der Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen aus. „Diejenigen, die sich trauen, Straftaten zu begehen, tun dies nicht, wenn sie schnelle Entdeckung und sichere Verurteilung fürchten müssen“, sagte die Bremer SPD-Vorsitzende, die für ihren Vorstoß allerhand Applaus aus der Zuhörerschaft erhielt. Innensenator Ulrich Mäurer war auch vor Ort und wird es vernommen haben.

Aulepp stellt sich ausdrücklich hinter Bundesjustizminister Heiko Maas

Anschließend ging Aulepp noch auf das Thema Abschiebung ein. Das Abschieberecht in Deutschland sei bereits scharf. „Wenn es aber nicht möglich ist, brandgefährliche Menschen in Abschiebehaft zu nehmen, dann müssen wir dafür sorgen, dass das geltende Recht verbessert wird.“ Aulepp stellte sich damit ausdrücklich hinter Bundesjustizminister Heiko Maas, der die Abschiebepraxis für sogenannte Gefährder verschärfen will.

Harter Tobak zum neuen Jahr. Gleich im Anschluss wurde es aber wieder nett. Die Genossen plauderten sich durch den Abend. Und aufs Singen verzichteten sie dann auch.