Auf ihrem Unterbezirksparteitag für Bremen-Stadt diskutierten die Sozialdemokraten in Arbeitsgruppen über inhaltliche Schwerpunkte. Zur Arbeitsmarktpolitik referierte Aygün Kilincsoy. (Karsten Klama)

Die Bremer SPD will die Arbeitsmarktpolitik im Bundestagswahljahr 2017 zum Schwerpunkt der politischen Auseinandersetzung machen. Auf ihrem Parteitag in der Gesamtschule Ost sprachen sich die rund 120 Delegierten des Unterbezirks Bremen-Stadt am Sonnabend für eine Stärkung der öffentlich geförderten Beschäftigung aus. Sie soll Langzeitarbeitslosen eine sozialversicherungspflichtige, „sinnstiftende“ Tätigkeit verschaffen.

Der Senat hatte im Sommer ein mit 7 Millionen Euro dotiertes Programm gestartet, das 500 Langzeitarbeitslosen ein niedrigschwelliges Angebot zur Rückkehr in geregelte Beschäftigung macht – etwa in Form unterstützender Tätigkeiten in Bürgerhäusern, Schulen und Mütterzentren. Ziel ist es, den Teilnehmern durch die Wiedergewöhnung an Erwerbsarbeit eine Brücke in den sogenannten Ersten Arbeitsmarkt zu bauen. Der Parteitag sprach sich dafür aus, das zunächst auf zwei Jahre befristete Programm möglichst zu verlängern.

Bei aller grundsätzlichen Unterstützung für die Senatsinitiative machten mehrere Redner auch klar, dass der soziale Arbeitsmarkt die verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit in Bremen und Bremerhaven nicht entscheidend aufbrechen könne. Auf rund 16.000 wird im kleinsten Bundesland die Zahl derer beziffert, die seit mehr als einem Jahr keinen Job haben. „Wir schaffen jetzt 500 Jobs mit lokalen Mitteln, bleiben noch 15.500“, meinte der Bürgerschaftsabgeordnete Arno Gottschalk. Er forderte eine energischere Wachstumspolitik und einen regional ausgerichteten „Solidarpakt III", der bei den Langzeitarbeitslosen ansetzt.

Kindertagesstätten zweiter Schwerpunkt

Was die SPD über die Stadtgrenzen hinaus beschäftigungspolitisch anstreben sollte, fasste die Bundestagsabgeordnete Sarah Ryglewski in einem längeren Beitrag zusammen. Mit Blick auf die Bundestagswahl im Herbst nächsten Jahres müssten die Sozialdemokraten unter anderem darauf drängen, die Befristungen von Arbeitsverträgen einzudämmen. Gleiches gelte für Leiharbeit und Werkverträge. Die SPD, sagte Ryglewski, müsse wieder „mehr Mut wagen“ und Dinge, von denen sie überzeugt sei, auch durchsetzen.

Die Situation bei den Kindertagesstätten bildete einen zweiten inhaltlichen Schwerpunkt. Der stockende Ausbau der Betreuungsplätze hatte der rot-grünen Koalition zu Beginn des Kita-Jahres viel öffentliche Schelte eingetragen. Doch gemessen an der Größe des Problems hielt sich die Selbstkritik auf dem Parteitag in Grenzen. Es sei „keine schöne Situation“ gewesen, das Fehlen hunderter Kindergartenplätze zu vermelden, sagte Bildungssenatorin Claudia Bogedan. Man habe noch einiges auf den Weg zu bringen.

Bogedan kündigte an, 2017 an einigen bereits geplanten Kindergartenstandorten zunächst Container aufzustellen, um so zumindest in provisorischen Räumlichkeiten Betreuung anbieten zu können. Bei der Schaffung zusätzlicher Kapazitäten sah Bogedan die öffentliche Hand in der Hauptverantwortung. In den vergangenen Monaten habe sich gezeigt, dass private Investoren „auch nicht mal eben innerhalb eines halben Jahres eine Kita aus dem Boden stampfen können“.

Begrüßungsgeld soll auf Azubis ausgeweitet werden

Das sogenannte Begrüßungsgeld, das Bremen auswärtigen Studenten seit einigen Jahren zahlt, soll künftig auch Auszubildenden örtlicher Betriebe zugutekommen, die in der Stadt ihren ersten Wohnsitz anmelden. Diesen Arbeitsauftrag richtete der Parteitag an die SPD-Bürgerschaftsfraktion. Seit etwa zehn Jahren zahlt Bremen auswärtigen Hochschülern, die ihren Wohnsitz nach Bremen verlegen, einmalig 150 Euro.

Das ist ein gutes Geschäft, denn jeder Neubürger bringt dem Haushalt der Hansestadt über den Länderfinanzausgleich rund 4900 Euro pro Jahr. Um diesen günstigen Effekt noch zu steigern, sollen die 150 Euro nun auch an Azubis gezahlt werden. Juso-Chef David Ittekot mahnte ihn diesem Zusammenhang an, mehr günstigen Wohnraum für Auszubildende zu schaffen.

Den einzigen kurzen Aufreger auf einem ansonsten eher gemächlich dahinplätschernden Parteitag gab es, als der Ortsverein Horn-Achterdiek die Forderung einbrachte, den 2018 auslaufenden Schutz der sogenannten „stillen“ Feiertage wie Karfreitag nicht zu verlängern. Der Ortsverein hatte diesen Vorstoß kurzfristig als Dringlichkeitsantrag formuliert. Das stieß einigen Parteitagsdelegierten sauer auf. Sie sahen keinen Grund, über ein so grundsätzliches Thema ohne jede inhaltliche Vorbereitung abzustimmen. Der Ortsverein erklärte sich daraufhin bereit, den Antrag erst zum nächsten Parteitag wieder vorzulegen.