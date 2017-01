Mitarbeiter des Bremer Satellitenbauers OHB überpüfen am Produktionsstandort in Ottobrunn in der Nähe von München die Funktionsfähigkeit eines Telekommunikationssatelliten. (dpa)

Wenn in der Nacht von Freitag auf Sonnabend der Start einer Soyuz-Rakete vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana startet, dann ist das aus deutscher Sicht ein historisches Datum: An Bord befindet sich Hispasat 36-W1 – ein vornehmlich in Deutschland entwickelter Satellit für den Telekommunikationsmarkt, der auf der sogenannten SmallGeo-Plattform basiert.

Und die wurde von einem Industrieteam unter der Federführung der OHB System AG in Bremen entwickelt und hergestellt. Das Besondere an diesem Programm: Mit SmallGEO wird erstmals seit mehr als einem Vierteljahrhundert wieder ein Anbieter für Telekommunikationssatelliten in Deutschland etabliert. Die Mission gilt als ein Meilenstein zur Rückgewinnung der deutschen Systemfähigkeit bei Telekommunikationssatelliten und markiert den Markteintritt.

Bei SmallGeo handelt es sich um eine Plattform für kleinere, flexibel einsetzbare Satelliten im geostationären Orbit (36.000 Kilometer Höhe) in der Gewichtsklasse von drei Tonnen. Derzeit werden die hoch sensiblen Komponenten bei besonders gereinigter Luft in den sogenannten Reinräumen bei OHB am Bremer Standort für acht weitere Satelliten zusammengesetzt – weitere sollen folgen.

Komplexe Aufgabe für Bremer Unternehmen

OHB-Chef Marco Fuchs bezeichnete das SmallGeo-Programm bei der Präsentation am Montag in der Bremer Firmenzentrale als die bisher komplexeste Aufgabe für sein Unternehmen, das unter anderem die Satelliten für das europäische Navigationssystem Galileo und für diverse Erd- und Wetterbeobachtungen entwickelt und herstellt oder Industriekomponenten für die Trägerrakete Ariane liefert.

Für Bremen und Deutschland insgesamt sei SmallGeo von besonderer Bedeutung, sagte Bremens Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) in seinem Grußwort an die Vertreter der europäischen Raumfahrtorganisation Esa, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und diverser Komponentenlieferanten: „Die Idee, mit kleineren, flexibleren Satelliten einen neuen Markt unterhalb der klassischen großen geostationären Satelliten zu erschließen, kam vom Raumfahrtvisionär Manfred Fuchs – und wurde in der ,City of Space‘ ersonnen und entwickelt.“

SmallGeo sei seit dem Programm DFS-Kopernikus, dessen letzter Satellit Anfang der 1990er Jahre für die Deutsche Post gestartet wurde, der Beweis dafür, dass Deutschland in der Lage sei, komplette Kommunikationssatelliten zu entwickeln und zu bauen, so Frank Bensch, Koordinator für Satellitenprogramme beim DLR, das im Auftrag der Bundesregierung die deutschen Esa-Beiträge verwaltet und steuert.

Satellit wiegt drei Tonnen

Die Wiedererlangung der Systemfähigkeit für den Bau von Telekommunikationssatelliten sei ein wesentliches Ziel der deutschen Raumfahrtstrategie. Dadurch erhöhe sich etwa die europäische und deutsche Unabhängigkeit und stärkt den internationalen Wettbewerb.

Das Projekt SmallGeo wird in internationaler Kooperation durchgeführt. Insgesamt zwölf Esa-Partnerländer sind daran beteiligt. Spanien, Schweden, die Schweiz und Italien sind neben Deutschland die wichtigsten Beitragszahler. Mit einer Beteiligung von 42,5 Prozent (etwa 150 Millionen Euro) liegt die Programmführung jedoch in Deutschland.

„Small“ im Namenszug entstammt dem direkten Vergleich mit anderen geostationären Satelliten, die mehr als sechs Tonnen wiegen können. Der Satellit verfügt über Abmessungen von 3,7 mal 1,9 mal zwei Metern und einem Gewicht von etwa drei Tonnen.