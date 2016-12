Vor dem Jahr 2020 soll sich laut Prognosen für den OTB nichts tun. (dpa)

Der Offshore-Terminal in Bremerhaven (OTB) wird gebaut, da gibt es für den Bremer Senat kein Vertun. Den bereits beauftragten Bauunternehmen soll deshalb nicht gekündigt werden. Die landeseigene Hafengesellschaft Bremenports handelt mit ihnen stattdessen ein Moratorium aus, wie die Wirtschaftsbehörde auf Anfrage des ­WESER-KURIER mitgeteilt hat.

Die Einigung werde zu „vertretbaren Kosten“ darauf hinauslaufen, dass der Senat den Bauvertrag storniert, um ihn dann neu aufleben zu lassen, wenn mit dem Bau begonnen werden kann. Wegen der gerichtlichen Aus­einandersetzungen könnte das allerdings noch einige Jahre dauern. Möglich ist jedoch auch, dass der OTB am Ende komplett scheitert.

22 Millionen Euro wurden bereits ausgegeben

So oder so hat der geplante Schwerlasthafen am Blexer Bogen bereits eine Menge Geld gekostet. Knapp 22 Millionen Euro wurden nach Angaben des Senats unter anderem für das Konzessionsverfahren und diverse Gutachten ausgegeben. In dem Betrag enthalten sind außerdem die Kosten für die Steuerung des 180-Millionen-Euro-Projekts, die Suche nach Kampfmitteln in der Weser am Blexer Bogen und die Probe-Rammung.

Mit rund 1,6 Millionen Euro schlägt darüber hinaus die vorgezogene Kompensation des Naturverbrauchs zugute. Unter anderem, so die Wirtschaftsbehörde, musste in Abstimmung mit dem Naturschutzverband BUND dafür gesorgt werden, dass der Säbelschnäbler, ein gut 40 Zentimeter großer Watvogel, umzieht.

Mehr zum Thema Konsequent Überraschend ist das nicht, was da zwischen Bauunternehmen und Wirtschaftsressort ausgehandelt ... ... mehr »

Eben jener BUND ist es aber auch, der gegen den OTB klagt. Die Naturschützer sehen anders als zu Beginn der Planungen, als sie noch kooperativ waren, keinen Bedarf mehr für den Hafen. Der schwere Eingriff in einen geschützten Umweltbereich lasse sich deshalb nicht mehr mit den positiven Effekten einer alternativen Energiegewinnung auf hoher See rechtfertigen, argumentieren sie.

Der BUND bezieht sich bei seiner Einschätzung unter anderem auf die Entscheidung von Siemens, ihre Offshore-Windkraftanlagen nicht in Bremerhaven, sondern in Cuxhaven bauen und verschiffen zu lassen. In der vergangenen Woche wurde dort für die 200 Millionen Euro teure Fabrik Richtfest gefeiert.

Stillstand in Bremerhaven

Stillstand herrscht indes in Bremerhaven, seit der BUND vor dem Bremer Verwaltungsgericht im Mai dieses Jahres einen Baustopp erreichen konnte. Bremen hat dagegen Widerspruch eingelegt. Mit einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts wird in den kommenden Wochen gerechnet. Sie dürfte aber nur ein weiterer Markstein auf dem langen Weg durch die Instanzen sein. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hatte unlängst die Prognose abgegeben, dass sich für den OTB vor dem Jahr 2020 nichts tun werde.

Sieht in einer Kleinen Anfrage der CDU „keine Retourkutsche“ seiner Partei für den OTB: Frank Imhoff. (Frank Thomas Koch)

Genau in diese Phase des Streits vor den Gerichten hat die CDU-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft in der vergangenen Woche eine Kleine Anfrage zu den Zuwendungen des Landes Bremen an den BUND und den Nabu gestellt. Von einem direkten Zusammenhang will die Partei freilich nichts wissen.

„Das ist keine Retourkutsche wegen der Klage gegen den OTB“, versichert der CDU-Abgeordnete Frank Imhoff. Seine Fraktion wolle sich lediglich ein Gesamtbild darüber verschaffen, mit wie viel Geld genau und aus welchen Töpfen die beiden Umweltorganisationen vom Land Bremen unterstützt werden.

Verzögerung geht für Bremen ins Geld

Jeder Tag Verzögerung beim OTB geht für Bremen ins Geld. In den ersten fünf Wochen nach dem Baustopp mussten an die beauftragten Unternehmen, die sich in einer ARGE zusammengeschlossen haben, wöchentlich 37.350 Euro gezahlt werden. In den Wochen danach bis heute waren es 10.170 Euro. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU-Fraktion hervor. Überschrieben ist die Anfrage mit „Tickende Kostenuhr für den OTB“.

Welche Zahlungen für die Zukunft vereinbart werden, nachdem der Senat entschieden hat, der ARGE nicht zu kündigen, ist zurzeit noch Gegenstand von Verhandlungen zwischen Bremenports und den Bauunternehmen. „Da wird sicherlich eine gute Lösung gefunden“, gibt sich Holger Bruns, Sprecher der Wirtschaftsbehörde, optimistisch.

Wären die Verträge aufgelöst worden, hätte das möglicherweise noch höhere Kosten verursacht. Außerdem wollte der Senat offenbar vermeiden, dass die Kündigung als Signal verstanden wird, gänzlich von dem Projekt abzurücken. Bruns: „Wir wollen den OTB ja bauen.“

Die CDU teilt den Optimismus der Behörde nicht und spricht in diesem Zusammenhang von einer „dramatischen monetären Situation“. Der Senat müsse sich neu po­sitionieren, um dem Projekt überhaupt noch eine Chance zu geben, meint CDU-Chef Jörg Kastendiek. „Ich gehe davon aus, dass die Planung ohnehin neu aufgerollt werden muss“, sagt der Abgeordnete, „und wenn man das tut, sollte der Hafen als Schwerlasthafen ausgewiesen und nicht auf ­Offshore beschränkt werden.“