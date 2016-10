Christian Jaentsch (von links), Andreas Jonderko, Karl Jonderko und Bartek Kaznowski entwickeln ein Programm mit Gastronomen für Gastronomen. (Christina Kuhaupt)

Wer nichts wird, wird Wirt, behauptet ein alter Spruch. Natürlich totaler Quatsch, sagt Andreas Jonderko. Gerade heutzutage sei ein Gastronomiebetrieb schließlich eine Menge Arbeit. „Man muss sich mit Essen auskennen, man muss mit Personal umgehen können, man muss ein guter Einkäufer, Lagerist und Verkäufer sein und sich am Besten noch mit sozialen Medien auskennen“, sagt Jonderko. „Das sind sehr viele Anforderungen, die da auf einen einprasseln. Viele unterschätzen das anfangs.“

Die Schwierigkeiten von Restaurantbetreibern kennt Jonderko genau. Schon während des Studiums halfen er, sein Bruder Karl und die gemeinsamen Freunde Christian Jaentsch und Bartek Kaznowski befreundeten Gastronomen bei der Lösung alltäglicher Probleme. „‚Ihr seid doch so technikaffin‘, hieß es dann“, erzählt Kaznowski, „‚könnt ihr uns nicht mal eine Homepage bauen oder eine Speisekarte aufsetzen oder eine Alternative zu Excel-Tabellen für die Kalkulationen basteln?‘“ Die Bremer Studienfreunde fanden Gefallen daran, individuelle Lösungen auszutüfteln. Das sprach sich herum. „Nach und nach kamen immer mehr Gastronome auf uns zu“, sagt Kaznowski.

Programm sollte leicht bedienbar sein

Dabei ist ihnen aufgefallen: Ob Restaurant, Imbiss oder Café, die Anforderungen seien letztlich immer die gleichen. „Man braucht ein Kassensystem für die Abrechnung, eine gute Homepage, ein System für die Annahme von Vorbestellungen, Tischreservierungen und so weiter“, zählt Kaznowski auf. Diese Erkenntnis sei der Ausgangspunkt für ihre Geschäftsidee gewesen: eine Software, die Gastronomen den Alltag erleichtert. Auf einem Dachboden über dem Bremer Restaurant Luv an der Schlachte begannen sie, an ihrem Konzept zu feilen. „Oben haben wir entwickelt und unten wurde in der Praxis getestet“, sagt Jaentsch.

Das war 2008. Die finanziellen Mittel für die Gründung von Gastronovi lieferte zwei Jahre später das Exist-Gründerstipendium des Bundeswirtschaftsministeriums. Verschiedene Softwarelösungen habe es damals schon gegeben, sagt Kaznowski, der Sport und arbeitsorientierte Bildung auf Lehramt studiert hat und bei Gastronovi den Vertrieb leitet. Die allerdings hätten nur einzelne Aspekte der Gastro-Organisation abgedeckt. „Kompatibel war da nichts. Die Kasse lief über ein Programm, die Speisekarten über ein anderes, die Waren wurden per Fax bestellt und die Reservierungen telefonisch angenommen.“ Ihr Programm „Gastronovi Office“ sollte alles können – und dabei trotzdem leicht zu bedienen sein.

Die Bremer Gründer demonstrieren das am Beispiel ihres Kassensystems. „In vielen Betrieben wechseln ständig die Servicekräfte“, sagt Andreas Jonderko, Geschäftsführer des heute 40-köpfigen Start-ups und gelernter Medieninformatiker. Das Programm für die Bestellannahme müsse deshalb unkompliziert und mehr oder weniger selbsterklärend sein.

Arbeitserleichterung für Kellner

Ein Blick auf die Kellner-Ansicht verdeutlicht, was er damit meint: Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und auf wesentliche Funktionen reduziert. Speisen und Getränke können angewählt und in den Warenkorb der Gäste verschoben werden. Findet man etwas nicht auf Anhieb, gibt es eine Suchfunktion. „Das Merken von komplizierten Artikelnummern fällt weg, das erleichtert den Kellnern die Arbeit“, sagt Karl Jonderko, Marketingleiter und ausgebildeter Großhandelskaufmann.

Auch Sonderwünsche würden sich dank hinterlegter Zutatenlisten einfacher handhaben lassen, sagt Kaznowski. Hat ein Gast eine Allergie oder interessiert sich nur für vegetarische Kost, kann ein entsprechender Filter gesetzt werden. Alle Gerichte, die unerwünschte Zutaten enthalten, werden dann automatisch gekennzeichnet. Auch Weinempfehlungen kann das Programm aussprechen. „Wenn ein Gast Jacobsmuscheln bestellt, kann der Kellner sich anzeigen lassen, welcher Weißwein gut dazu passen würde“, sagt Kaznowski. Das sei nicht nur praktisch für die Servicekraft und angenehm für den Kunden, es erhöhe auch den Umsatz des Gastronomen.

Welche Funktionen der Software ein Gastwirt nutzen möchte, sei ihm freigestellt. „Jeder kann sich das Programm zusammenstellen, das er braucht“, sagt Kaznowski. Elf Module haben die Bremer Gründer inzwischen im Angebot. „Unser Zugpferd ist das Kassensystem“, sagt Kaznowski. Dazu könne man beispielsweise das Modul für Tischreservierungen, Speisekarten-Erstellung, Warenwirtschaft oder Marketing wählen.

Gastronovi ist mit verschiedenen Geräten nutzbar

Die passende Technik – Computer, Kassenterminals, Tablets oder Smartphones – gibt es bei Bedarf dazu. Genauso können Gastwirte aber auch mit schon vorhandenen Geräten arbeiten, sagt Christian Jaentsch, der Digitale Medien studiert hat und heute die Entwicklungsabteilung leitet. „Gastronovi Office ist vollständig cloudbasiert“, erklärt er. Das bedeutet: Das Programm ist nicht auf den lokalen Rechnern der Gastronomiebetriebe gespeichert, sondern auf einem von Gastronovi eingerichteten Server, auf den über das Internet zugegriffen wird.

Das habe zunächst einmal den Vorteil, dass die Software mit unterschiedlichsten Geräten genutzt werden könne, sagt Jaentsch. Außerdem seien die Daten in der Cloud sicherer. Regelmäßige Datensicherungen werden automatisch vorgenommen, außerdem sei Programm immer auf dem neuesten Stand. „Bei einem unserer Kunden im Bremer Viertel wurde zwei mal hintereinander eingebrochen“, erzählt Jaentsch. „Alle Geräte waren weg. Wären da die Daten drauf gewesen, wäre das natürlich ein Drama gewesen.“

Ein weiterer Vorzug der Cloud, so sagt Jaentsch, sei die Schnelligkeit, mit der das Gastro-Programm optimiert werden könne. „Die Software ist nie fertig“, sagt Kaznowski. Bei der Weiterentwicklung würden sie vor allem auf die Wünsche ihrer Kunden setzen, daran habe sich seit der Anfangszeit über dem Luv nichts geändert.

Software wird von etwa 1000 Kunden genutzt

Einen Nachteil habe es aber, dass das Unternehmen in den vergangenen Jahren so groß geworden sei, sagt Kaznowski. „Anfangs konnte Christian sich direkt an die Entwicklung machen, wenn ein Kunde eine Funktion vermisst hat.“ Heute gehe das nicht mehr so schnell. 1000 Kunden habe man aktuell, die meisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Bremen würden etwa das Loui & Jules im Viertel, das Al-Dar in der Überseestadt und die Ständige Vertretung in der Altstadt die Bremer Gastro-Software nutzen. „Trotzdem berücksichtigen wir jede einzelne Anregung“, sagt Andreas Jonderko. Alle Wünsche würden auf einer Liste gesammelt und evaluiert. „Man kann sagen: Was die meisten wollen, machen wir“, sagt Jaentsch.

Das neueste Software-Modul ermögliche es, mobil vorzubestellen und auch schon zu bezahlen. Praktisch sei das zum Beispiel bei knapp bemessenen Mittagspausen, sagt Kaznowski. Oder als Geschenk: „Man kann seinen Eltern oder Freunden einen Tisch reservieren, vorbestellen und sagen: bezahlt ist auch schon.“

Auch an einem Konzept für Foodtrucks arbeiten die Gründer. Als fahrende Gastro-Betriebe brächten die ganz neue Herausforderungen mit sich, sagt Jaentsch. Das Programm müsse dann auch offline funktionieren, die technischen Geräte müssten platzsparend und wetterfest sein und die Menschen müssten darüber informiert werden können, wann der Wagen wo ist. „Die Restaurants der Zukunft können vielleicht fliegen“, sagt Kaznowski. „Auch dafür würden wir dann versuchen, eine Lösung zu finden.“