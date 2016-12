Bleibt Rektor der Universität Bremen: Bernd Scholz-Reiter. (Christina Kuhaupt)

Die neue Amtszeit startet am 1. September 2017. „Ich danke dem Akademischen Senat für sein Vertrauen und freue mich auf die zweite Amtszeit als Rektor der Universität Bremen“, sagte Scholz-Reiter nach der Wahl. Die Universität habe sich hervorragend entwickelt. „Diesen ambitionierten Weg möchten wir in den nächsten Jahren weitergehen.“

Scholz-Reiter leitet seit 2012 die mit gut 19.000 Studierenden größte Hochschule des Landes Bremen, seit 2000 hält er eine Professur im Fachbereich Produktionstechnik. In seiner Amtszeit erhielt die Universität die Systemakkreditierung und damit die Bestätigung, über ein erfolgreiches Qualitätsmanagement für Studium und Lehre zu verfügen. Durch die Umsetzung des Zukunftskonzeptes in der Exzellenzinitiative und die damit verbundenen zusätzlichen finanziellen Möglichkeiten sei es gelungen, die Forschung der Universität Bremen noch besser zu positionieren, wird Scholz-Reiter in einer Mitteilung der Universität zitiert. Parallel dazu könne die Uni in der Lehre eine Reihe von Erfolgen vorweisen.

Im Mittelpunkt seiner zweiten Amtsperiode sieht der Rektor den Ausbau der bisherigen Erfolge in Forschung und Lehre. Ein wichtiger Aspekt werde die Bewerbung in der kommenden Exzellenzstrategie von Bund und Ländern sein, der Nachfolge der Exzellenzinitiative. Für den wissenschaftlichen Nachwuchs an der Uni möchte er verlässliche Karrierewege schaffen.