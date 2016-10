Dass Siemens die Aufgaben fremd vergibt, hat vor allem Kostengründe. (dpa)

Die Teile, die künftig in der Cuxhavener Siemens-Fabrik bewegt werden, könnten von den Dimensionen her nicht unterschiedlicher sein: Eine kleine Schraube muss ihren Weg genauso zur Fertigungslinie finden wie das Gussteil, das bis zu 16 Tonnen wiegen kann. 4000 unterschiedliche Komponenten werden in dem Werk transportiert – und seit Freitag ist nun auch bekannt, wer diese Aufgabe in Zukunft übernehmen wird: der Bremer Logistiker Stute.

Für das Unternehmen ist es der erste Offshore-Auftrag. Ein Neuling in der Kontraktlogistik ist Stute aber nicht: Seit Anfang der 1990er-Jahre betreibt die Firma für den Motorenhersteller Deutz ein Logistikzentrum in Deutz. Größter Kunde in der Kontraktsparte ist heute der Flugzeugbauer Airbus, für den der Logistiker unter anderem Materialwirtschaftszentren in Bremen und Hamburg betreibt.

Gut 200 Stute-Angestellte arbeiten allein am Standort in der Airport-City. Wenn nun gut einhundert neue Jobs im Siemens-Werk dazukommen, wird der Logistiker mit seinen bundesweit etwa 3000 Mitarbeitern noch einmal kräftig wachsen.

Auch die Hansestadt profitiert

Auch wenn die neuen Angestellten künftig in der niedersächsischen Seestadt eingesetzt werden – indirekt profitiert am Ende auch die Hansestadt: Nach Angaben von Marco Hamacher, als Mitglied der Stute-Geschäftsleitung unter anderem für das Personalmanagement verantwortlich, geht das Einzugsgebiet für die neu geschaffenen Stellen bis nach Bremerhaven. Aber auch im Stute-Hauptsitz in Utbremen muss Personal aufgestockt werden. Von hier aus werden etwa die IT oder die Qualitätssicherungsprozesse des neuen Cuxhavener Stute-Standorts betreut.

Die Zusammenarbeit in Cuxhaven ist sowohl für Siemens als auch für Stute eine Herausforderung. Überlicherweise übernimmt ein Logistiker die Aufgaben und dann meist auch die Mitarbeiter in einem bereits bestehenden Werk. Im Siemens-Werk wird das anders sein: Alle Angestellten – egal ob sie bei dem Energiekonzern, bei einem Dienstleister oder Zulieferer arbeiten – nehmen ihre Arbeit erst noch auf. „Wir sind von Anfang an dabei. Hier können wir nun gemeinsam etwas entwickeln“, sagt Lutz Gramke, der bei Stute die Abteilung Kontraktlogistik leitet.

Viel Zeit bleibt dafür allerdings nicht mehr: Die Fabrik, in der Siemens seine Sieben-Megawatt-Turbinen bauen will, wird bereits im kommenden Jahr starten. Auch wenn der Betrieb nach und nach hochgefahren wird – von Beginn an werden in dem Werk zunächst 300 Menschen arbeiten –, so sollten die Arbeitsabläufe zwischen dem Logistiker und dem Konzern von Beginn an funktionieren. Denn unterm Strich kostet jede Zeitverzögerung Geld.

Mehr als 1000 Interessenten

Die Verantwortung von Stute beginnt, wenn die Teile das Werk erreicht haben und disponiert wurden. Dem Logistiker fällt dann die Aufgabe zu, die richtigen Teile zusammenzubringen und beim Siemens-Mitarbeiter an der Linie anzuliefern. Mehr als eine Million Euro nimmt Stute nach eigenen Angaben für den Auftrag, der zunächst über fünf Jahre läuft, in die Hand: Die Firma investiert in eine eigene Lager- und Regaltechnik, in die IT und in Flurförderfahrzeuge wie Gabelstapler. Dagegen steht ein Auftragsvolumen von fünf Millionen Euro.

Die Stute-Angestellten werden direkt auf dem Werksgelände im Lagerbereich von Siemens arbeiten. Etwa 90 der insgesamt einhundert Stute-Mitarbeiter kommen aus dem gewerblichen Bereich, sie sind also beispielsweise Gabelstaplerfahrer oder Lagerarbeiter. Sie werden am Ende in einem Drei-Schicht-Betrieb tätig sein. Bezahlt werden sie nach dem Haustarifvertrag, den das Unternehmen mit der Gewerkschaft IG Metall Küste geschlossen hat.

Die Suche nach Fachkräften ist bereits angelaufen. Unter anderem haben Siemens und Stute am Freitag in Cuxhaven eine Jobmesse veranstaltet, zu der sich nach Unternehmensangaben mehr als 1000 Interessenten angemeldet haben. Ebenso viele Menschen sollen später im Werk arbeiten. Stute-Geschäftsleiter Hamacher ist optimistisch: Dass es trotz des Zeitdrucks am Ende problematisch werden könnte, genügend qualifiziertes Personal zu finden, glaubt er nicht.

Verhandlungen um weitere Aufträge in Cuxhaven

Dass Siemens die Logistik-Aufgaben fremd vergibt, hat vor allem Kostengründe: Für den Konzern ist es günstiger, die Arbeiten abzugeben, als sie mit eigenen Angestellten durchzuführen. Siemens-Gesamtprojektleiter Carsten-Sünnke Berendsen begründet dies mit dem Kostendruck in der Windenergiebranche. „Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenzen und Stute sich auf seine“, fügt er hinzu. Der Logistiker konnte sich seinen Angaben zufolge gegen mehrere Wettbewerber durchsetzen.

Möglicherweise wird Stute am Ende aber nicht der einzige Logistiker bleiben, der für Siemens in Cuxhaven arbeitet. Aktuell laufen die Verhandlungen für zwei weitere Aufträge: Einmal geht es dabei um den Transport der produzierten Turbinen bis zur Kaikante und dann noch einmal von der Kaikante auf das Schiff, das die Maschinen dann zu einem der Installationshäfen bringt. Auch Stute hat Interesse, den Zuschlag gab es bislang aber noch nicht.

Offiziell steht mit Stute nun der erste Zulieferer für das Siemens-Werk fest. Im September hatte indes der Stahlbearbeiter Nordmark Maskinfabrik bekanntgegeben, einen Liefervertrag mit Siemens unterschrieben zu haben. Abgeschlossen ist dieses Geschäft aber noch nicht: Laut Cuxhavens Oberbürgermeister Ulrich Getsch (parteilos) laufen die Verhandlungen über das Gelände, auf dem sich das dänische Unternehmen ansiedeln will, noch. Er sei aber zuversichtlich, dass es zu einem Abschluss kommt.