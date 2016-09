Sönke Allers von der SPD in Bremerhaven hat im Streit über den OTB groß ausgeholt. (SPD Bremerhaven)

Der Vorsitzende der Bremerhavener SPD-Stadtverordnetenfraktion, Sönke Allers, hat am Montag den Bremer Grünen vorgeworfen, den Wirtschaftsstandort Bremerhaven zu schädigen. Anlass für die harsche Kritik des SPD-Politikers ist ein Beschluss der Landesmitgliederversammlung der Grünen am Wochenende: In Sachen OTB hatte sich eine deutliche Mehrheit der rund 100 Teilnehmer dafür ausgesprochen, das Vorhaben einer erneuten Wirtschaftlichkeitsprüfung zu unterziehen, sobald die Gerichte entschieden haben, ob der geplante Hafen für Windkraftanlagen gebaut werden darf.

„Konzentrat an Unkenntnis und Ahnungslosigkeit“

„Der Beschluss der Grünen-Landesmitgliederversammlung zum erneuten Prüfauftrag für den Offshore-Terminal Bremerhaven ist ein Konzentrat an Unkenntnis und Ahnungslosigkeit, dass einem fast die Worte fehlen“, sagte Allers. Die Entscheidung sei ein Schlag ins Gesicht Bremerhavens. Der SPD-Politiker griff vor allem die Vorsitzende der grünen Bürgerschaftsfraktion, Maike Schaefer, für ihre Äußerungen auf dem Parteitag an. Schaefer hatte betont, dass sie früher eine Befürworterin des OTB gewesen sei. Allerdings müsse man inzwischen zur Kenntnis nehmen, dass sich die Rahmenbedingungen für das 180 Millionen Euro teure Großprojekt geändert hätten. In der Windkraftbranche wüchsen die Bäume nicht mehr in den Himmel, so Schaefer. Spätestens seit sich Siemens für Cuxhaven als Standort für eine neue Aggregate-Fabrik entschieden habe.

Deutlicher wurde der grüne Bürgerschaftsabgeordnete Matthias Güldner in seinem Redebeitrag auf dem Parteitag: Der OTB werde schlicht nicht benötigt, weil die Frachten der in Bremerhaven ansässigen Windkraft-Anlagenbauer über schwerlastfähige Kajen am Container-Terminal und im Fischereihafen verladen werden könnten. Bereits in einem Gastkommentar im ­WESER-KURIER hatte Güldner den Offshore-Terminal als „überholtes Großprojekt“ bezeichnet. Er habe „selten so ein weltfremdes Geschwafel erlebt“, sagte Allers. „Frau Schaefer und ihre Truppe kommen noch gut dabei weg, wenn man ihnen Unkenntnis und Ahnungslosigkeit unterstellt: Man braucht nicht viel Boshaftigkeit, um den beschlussfassenden Grünen die bewusste Schädigung des Wirtschaftsstandorts Bremerhaven zu unterstellen.“

Mehr zum Thema Kommentar: Indiskutabel SPD und Grüne in Bremen sind politische Gegner, Koalition hin oder her. Sie dürfen sich deswegen ... ... mehr »

Geradezu grotesk seien darüber hinaus Empfehlungen der Vorsitzenden der grünen Bürgerschaftsfraktion in einem Antrag zur Berufsorientierung: „Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, wenn man die Empfehlungen von Frau Schaefer hört, die Bremerhavenerinnen und Bremerhavener sollten sich mal in Jobs in der Wissenschafts- und Forschungsindustrie, Lebensmittelwirtschaft und im Tourismus umschauen. In welcher Welt leben Sie eigentlich, Frau Schaefer?“, so der SPD-Politiker. Dies seien längst Boom-Branchen; es sei völlig weltfremd, Bremerhaven zu einem Kurort umbauen zu wollen.

„Anscheinend wissen Frau Schaefer und ihre Truppe nicht einmal, wo Bremerhaven geografisch liegt und welche Bedeutung die Stadt mit ihren Häfen auch für die Stadt und das Land Bremen hat“, so Allers weiter. Die Stadt sei ein Industriestandort und ein europaweites wichtiges Drehkreuz mit weltwirtschaftlicher Bedeutung, die Häfen seien die zweitgrößten Deutschlands. „Aber wenn man den Grünen so zuhört, könnte man meinen, hier sei eine Cafeteria mit Gleisanschluss neu auszurichten.“

Schaefer: „Es ist falsch, nur auf den OTB zu setzen.“

Schaefer wies die Vorwürfe des Bremerhavener SPD-Fraktionschefs zurück, sie kenne sich sehr wohl in Bremerhaven aus. „Es ist zudem grundlegend falsch, Probleme und veränderte Rahmenbedingen für den Bau des OTB zu negieren und einfach die Augen zu verschließen“, sagte sie. Der Beschluss auf dem Parteitag sei keine Absage der Grünen an das Millionenprojekt.

„Wir kommen nur dem nach, was SPD und Grüne im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Danach soll es für solche Großprojekte fortlaufend Bedarfsüberprüfungen geben“, betonte Schaefer. Es gebe genügend Negativ-Beispiele wie den Berliner Flughafen oder die Elbphilharmonie in Hamburg, das dürfe nicht mit dem OTB in Bremerhaven passieren. „Herr Allers sollte vor allem zur Kenntnis nehmen, dass der Offshore-Terminal auch vom Gericht gestoppt werden könnte. Daher ist Bremerhaven gut beraten, einen Plan B für andere zukunftsfähige Projekte zu machen“, so Schaefer. „Es ist falsch, nur auf den OTB zu setzen.“

Auch wenn die Landesvorsitzende der SPD, Sascha Aulepp, die Kritik ihres Parteigenossen aus Bremerhaven nicht im Detail teilt, schickt sie dennoch eine Empfehlung an den grünen Koalitionspartner: „Es wäre gut, wenn die gemeinsamen Beschlüsse zum OTB die Haltbarkeit von Bio-Milch überschritten“, kommentierte sie den Beschluss der Grünen. „Mit dem Beschluss wurde die grüne Parteiseele gestreichelt.“ Der Offshore-Terminal sei nicht nur für Bremerhaven, sondern auch für Bremen ein Jahrhundertprojekt. Der Senat stehe geschlossen zum OTB. „Der Zug fährt, und das ist gut so“, betonte Aulepp. Das Verhältnis zwischen den Koalitionspartnern sei durch den Grünen-Beschluss nicht belastet. „Wir sehen das ganz gelassen, man muss ja nicht gleich so aufschäumen wie Herr Allers“, sagte die Bremer SPD-Landesvorsitzende dem WESER-KURIER.