Elisabeth Motschmann. (dpa)

Die CDU hat ihren Bundesvorstand neu gewählt. Die besten Ergebnisse erhielten am Dienstagabend beim Parteitag in Essen Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe und Kanzleramtsminister Peter Altmaier. Den Sprung in den Vorstand verfehlte unter anderem die frühere Bundestagsabgeordnete Katherina Reiche, die inzwischen Hauptgeschäftsführerin des Verbands Kommunaler Unternehmen (VKU) ist.

Unter den 26 Mitgliedern des CDU-Bundesvorstandes befindet sich weiter Elisabeth Motschmann. Die Bremerin wurde mit 676 Stimmen wieder in das Parteigremium gewählt. (dpa/wk)