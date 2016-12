Zum Jahreswechsel verkauft Bremen seine 41,2 Prozent an der Landesbank an die Hannoveraner NordLB. (dpa)

Um 16.34 Uhr war die Sache entschieden. Damit wird die Bremer Landesbank (BLB) am 1. Januar 2017 in den einhundertprozentigen Besitz der niedersächsischen NordLB übergehen. Die Abgeordneten der CDU stimmten gegen das Gesetz, die der Linkspartei enthielten sich. Am Donnerstag wird der Landtag in Niedersachsen über den Staatsvertrag abstimmen.

„Zum Feiern gibt es keinen Grund“, sagte Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne). Sie wehrte sich gegen die Kritik des CDU-Abgeordneten Jens Eckhoff, der den Kaufpreis für zu gering hält. Er warf Linnert zudem vor, leichtfertig den Verlust von Arbeitsplätzen riskiert zu haben. Die CDU hatte eine Arbeitsplatzgarantie im Staatsvertrag gefordert. Linnert entgegnete hierauf, dass das nicht justiziabel sei.

Das Land Bremen erhält für seine bisherigen Anteile an der Landesbank in Höhe von 41 Prozent eine Summe von 276 Millionen Euro. 96 Millionen Euro davon entfallen auf die BLB-Anteile an den Wohnungsbaugesellschaften Gewoba und Brebau sowie an der BLG Logistics Group.

Die BLB war wegen fauler Schiffskredite, die vor allem in den Jahren 2001 bis 2007 aufgenommen wurden, in die Schieflage geraten. Der Controlling-Ausschuss der Bürgerschaft will nach Aussage von des Finanzpolitikers Arno Gottschalk (SPD) noch weiter nachforschen, wann die missliche Lage der Bank hätte erkannt werden müssen. „In der Tat ist es ein trauriger Tag, an dem eine Ära zu Ende geht“, sagte Gottschalk.