Beim Ministerium wurden Akten der Bundesagentur für Arbeit eingefordert. Doch das sagt "Nein" und verweist auf den Sozialdatenschutz. (dpa)

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA) zum massenhaften Sozialleistungsbetrug in Bremerhaven stößt bei seinen Bemühungen, die Hintergründe des Skandals aufzuhellen, bereits vor den ersten Zeugenvernehmungen an Grenzen. Der Ausschussvorsitzende Nelson Janßen (Linke) beklagt eine geringe Kooperationsbereitschaft bestimmter Behörden. Seine Kritik richtet sich an den Zoll und vor allem an das Bundesministerium für Arbeit. Beide wollen Akten zu den Vorgängen in der Seestadt nur unter großen Vorbehalten zur Verfügung stellen.

Der PUA „Sozialbetrugsverdacht“, so die offizielle Kurzform, war im August von der Bürgerschaft eingesetzt worden, im September hatte sich das Gremium konstituiert. Im Mittelpunkt des Interesses stehen die mutmaßlich kriminellen Machenschaften der beiden Vereine „Agentur für Beschäftigung und Integration“ (ABI) und „Gesellschaft für Familie und Gender Mainstreaming“, die seit 2012 massenhaft südosteuropäische Migranten nach Bremerhaven gelockt und sie dort mit Scheinarbeitsverträgen ausgestattet haben sollen.

Die Rede ist von über 1000 Personen, die durch die Verträge zum Bezug ergänzender Sozialleistungen durch das Jobcenter Bremerhaven berechtigt waren. Geschätzte Schadenssumme: rund 6,3 Millionen Euro. Ein Teil dieser Zahlungen, so der Verdacht, soll an die Vereinsführung zurückgeflossen sein. Außerdem sollen die hauptsächlich aus Bulgarien stammenden Menschen als Billiglöhner unter anderem im Hafen ausgebeutet worden sein. Als Hauptverdächtiger gilt der ABI-Vorsitzende Selim Öztürk. Aber auch sein Sohn Patrick gehörte dem Vorstand an. Dadurch erhielt der Vorgang zusätzliche politische Brisanz, denn Öztürk war bis vor kurzem Mitglied der SPD-Bürgerschaftsfraktion.

Zeugenbefragung ist für den Januar geplant

Die ersten öffentlichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses mit der Befragung von Zeugen sind für die zweite Januarhälfte geplant. In den zurückliegenden Wochen haben sich die Mitglieder des Gremiums bereits in einen Teil des angeforderten Aktenbestandes eingelesen. „Die senatorischen Behörden und in Teilen auch der Bremerhavener Magistrat waren durchaus kooperativ, wenn wir Unterlagen anforderten“, sagt Nelson Janßen. Anders sehe es beispielsweise beim Zoll aus.

„Das Material, das wir von dort erhalten haben, war als Verschlusssache deklariert. Außerdem gab es die Ansage, dass daraus in öffentlichen Sitzungen nicht zitiert werden darf“, so Janßen. „Das Handling der Akten ist dadurch extrem erschwert.“ Noch ärgerlicher gestalte sich die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Arbeit. Als nachgeordnete Behörde ist die Bundesagentur für Arbeit (BA) neben dem Magistrat Träger des Jobcenters Bremerhaven. Beim Ministerium wurden deshalb Jobcenter-Akten angefordert.

Doch aus Berlin kam laut Janßen zunächst ein kategorisches Nein. Für die Unterlagen gelte der Sozialdatenschutz. Auf den Protest des Ausschusses hin erklärte sich das Ministerium nun in dieser Woche schriftlich bereit, Akten zur Verfügung zu stellen. Doch die seien als „streng geheim“ zu klassifizieren und dürften von den PUA-Mitgliedern nur in der Geheimschutzstelle des Landtags eingesehen werden. Für „streng geheime“ Akten gilt nach amtlicher Definition, dass „die Kenntnisnahme durch Unbefugte den Bestand oder lebenswichtige Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden kann“.

Beihilfehandlung kann nicht angeklagt werden

Das Arbeitsministerium begründete seine Linie auf Anfrage des WESER-KURIER damit, dass „Sozialdaten von Personen betroffen sein können, die mit dem Untersuchungsauftrag nichts zu tun haben“. Deshalb komme nur die Lösung über die Geheimschutzstelle in Betracht. Ein Sprecher fügte hinzu, man prüfe noch, ob eine geringere Geheimhaltungsstufe vertretbar ist.

Die PUA-Obleute der Bürgerschaftsfraktionen kommen an diesem Donnerstag zusammen. Dabei wird es unter anderem darum gehen, wie man den Forderungen des Untersuchungsausschusses mehr Nachdruck verleihen kann. Unterdessen setzt die Staatsanwaltschaft ihre strafrechtlichen Ermittlungen in dem Betrugskomplex fort.

Während gegen Selim und Patrick Öztürk wegen Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug ermittelt wird, laufen gegen 892 Beschuldigte aus Südosteuropa Verfahren wegen der eigentlichen Betrugshandlung, also des Erschleichens von Sozialleistungen. Bevor diese Verfahren nicht abgeschlossen sind, kann auch nicht die Beihilfehandlung angeklagt werden. „Da bleibt noch viel zu tun“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Frank Passade.