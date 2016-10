Norbert Lammert kandidiert nicht mehr für den Bundestag. (dpa)

Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) will bei der nächsten Bundestagswahl im kommenden Herbst nicht wieder kandidieren. Das habe Lammert (67) in einem Schreiben an seinen CDU-Kreisverband Bochum mitgeteilt, gab der Sprecher des Bundestages, Ernst Hebeker, am Montag bekannt. Zuvor hatte "Focus Online" darüber berichtet. (dpa)