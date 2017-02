Das Land Bremen würde ohne Bremerhaven nicht existieren, sagt der Bremerhavener Oberbürgermeister Melf Grantz. (Karsten Klama)

Günthner hatte im Zusammenhang mit dem geplanten Offshore-Terminal in Bremerhaven (OTB) das belastete Verhältnis der beiden Städte thematisiert.

Im Interview mit dem WESER-KURIER beklagte der SPD-Politiker in der vergangenen Woche „die leichte Arroganz, mit der manche in Bremen auf Bremerhaven blicken“. Wenn man sich wegen der Distanz nicht für die Wirtschafts­infrastruktur in der Seestadt interessiere, koppele man nicht nur Bremerhaven ab, sondern gefährde auch den Lebensnerv Bremens, sagte der Senator, der in der Seestadt zu Hause ist.

Aus Sicht des Vorsitzenden der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Thomas Röwekamp, ist das nichts als ein Ablenkungsmanöver. Zwar sei die Zustimmung zum Bau des OTB in Bremerhaven weitaus stärker ausgeprägt als in Bremen. Diskussionen darüber habe es aber erst gegeben, nachdem es Verzögerungen bei der Planung des Bauvorhabens gegeben habe, weil entscheidende Punkte wie die Finanzierung nicht geklärt waren.

Bremerhavener sind frustriert

Zudem hätten die Grünen als Koalitionspartner der SPD immer noch Schwierigkeiten mit diesem Projekt, sagte Röwekamp, der wie Günthner in Bremerhaven geboren ist. Röwekamps Botschaft: Die zögerliche Entwicklung der Wirtschaft in Bremerhaven ist nicht das Resultat von Bremer Arroganz, sondern vielmehr das Produkt politischer Verfehlungen.

Ganz von der Hand zu weisen ist die Einschätzung Martin Günthners indes nicht. Zumindest sprechen die Zahlen für ein großes Maß an Frustration der Bürger in Bremerhaven, wenn es um das Verhältnis zu Bremen geht. Erst kürzlich hatte eine repräsentative Umfrage ergeben, dass 51 Prozent der Bremerhavener die Eigenständigkeit des Landes Bremen aufgeben würden. Die Folge wäre, dass Bremen und Bremerhaven in Niedersachsen aufgingen.

Auch in dieser Frage sieht Oppositionsführer Röwekamp die Landesregierung am Zug: Zwar ändere das noch nicht sofort das Bauchgefühl der Menschen, „allerdings plädiere ich dafür, die Stimmung zwischen den beiden Städten über die Bearbeitung konkreter Themen zu verbessern“.

Bremen würde ohne Bremerhaven nicht existieren

Röwekamp nennt in diesem Zusammenhang die Unterstützung der Kommune Bremerhaven bei den Ausgaben für Flüchtlinge und Bildung durch das Land. Zudem plädiert er für eine faire Aufteilung der zusätzlichen Finanzmittel, die dem Land Bremen nach der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen ab 2020 zukommen.

Dies ist auch im Interesse des Bremerhavener Oberbürgermeisters Melf Grantz: Es sei schließlich wichtig, dass es in Bremen und Bremerhaven gleiche Lebensverhältnisse und gleiche Chancen für die Menschen in den beiden Städten gebe, so der SPD-Politiker. Er betont voller Zuversicht: „Das ist eine wichtige Aufgabe, die wir gemeinsam und auf Augenhöhe angehen.“

Den Arroganzvorwurf seines Parteikollegen Martin Günthner mag er in dieser Form nicht teilen. Allerdings hat auch Grantz ausgemacht, „dass es in Bremen hier und da eine starke Selbstbezogenheit gibt“. Dabei werde leicht übersehen, dass das Land Bremen ohne Bremerhaven nicht existieren würde. Seiner Meinung nach könne Bremerhaven daher mit Selbstbewusstsein gegenüber Bremen auftreten.

Bremerhaven hat Bremen gegenüber Vorbehalte

Die Schwierigkeiten im Verhältnis der beiden Städte sind auch anderen Akteuren in Bremerhaven geläufig: Peter Ritzenhoff, Rektor der Hochschule Bremerhaven, lobt die Zusammenarbeit mit bremischen Einrichtungen, zugleich gebe es eine gewisse Distanz zu den Entscheidungsstrukturen in der Landeshauptstadt.

„Vielen Bremerinnen und Bremern sind die lokalen Besonderheiten Bremerhavens bei den wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven oder den Potenzialen durch den Ausbau der Wissenschaft weder bewusst noch bekannt“, so Ritzenhoff. Im Gegenzug seien auch in Bremerhaven Vorbehalte gegenüber Bremen nicht wegzudiskutieren.

Nach Einschätzung von Hans-Joachim Fiedler, Betreiber von „Fiedlers Fischerdorf“ im Schaufenster Fischereihafen, hat sich die Stimmung aber verbessert. Bis vor ein paar Jahren habe er das Gefühl gehabt, dass Bremerhaven für Bremen „das ungeliebte Kind“ ist und vom Land nachlässig behandelt wurde. Mittlerweile habe sich dies geändert: „Wenn ich mich mit den Bremern über die Anliegen unserer Stadt unterhalte, finde ich da inzwischen ein offenes Ohr und stoße auf sehr viel Verständnis.“