Sie gehört zu den Symbolen der Stadt: Die Traditionswerft Blohm + Voss ist untrennbar mit der Geschichte Hamburgs verbunden. Gegründet 1877 vom Lübecker Hermann Blohm und dem nahe Rendsburg geborenen Ernst Voss, zählte sie in den 1920er-Jahren mit mehr als 10.000 Beschäftigten zu den größten Arbeitgebern der Region.

Hier liefen Schiffe wie die „Bismarck“, die „Wilhelm Gustloff“ und die „Gorch Fock“ vom Stapel. Die gewaltigen Docks direkt gegenüber den Landungsbrücken werden noch heute von vielen Touristen bestaunt – nicht nur, wenn hier die „Queen Mary 2“ zur Reparatur liegt.

So ist es auch die alte Rivalität der beiden Hansestädte, die dem Coup seine besonderen Würze verleiht: Ausgerechnet dieses urhamburgische Unternehmen geht an Bremen. Das mag in dieser Branche, die so sehr aus ihren regionalen Traditionen lebt, zugleich längst globales Spielfeld ist, für manche Frotzelei sorgen. Am Ende hat sich in diesem Fall bremische Beharrlichkeit auf spektakuläre Weise durchgesetzt.

Denn schon seit Längerem verfolgen Friedrich und Peter Lürssen, die ihr seit mehr als 140 Jahren bestehendes Familienunternehmen gemeinsam führen, das Ziel, mit dem Kauf von Blohm + Voss in der Oberliga der europäischen Marineschiff-Werften einen gewaltigen Schritt nach vorne zu machen.

Lürssen an der Weltspitze

Im Geschäft mit Megajachten liegen sie bereits an der Weltspitze. Doch geht es um den Bau von Fregatten und Korvetten, steht den Bremern mit Unternehmen wie DCNS und Fincantieri eine schlagkräftige und meist staatlich dominierte Konkurrenz gegenüber.

Die passende Gelegenheit bot sich den Lürssens 2011. Der Stahlkonzern Thyssen-Krupp – er hatte Blohm + Voss 2005 erworben – suchte damals nach einem Käufer für das zivile Geschäft der Werft. Per Boten ließ das Familienunternehmen damals ein Angebot abgeben; und die Wellen schlugen hoch in Hamburg. Blohm + Voss und Lürssen seien „natürliche Partner“, warb Friedrich Lürssen damals für den Zusammenschluss, man wolle „hochwertige Arbeitsplätze in Deutschland erhalten“.

Doch die Antwort von der Elbe kam prompt. Das Angebot der Bremer sei eine „Verhöhnung von Belegschaft und Konzern“, ließ der Betriebsrat im Spätsommer 2011 per Flugblatt wissen. Hunderte Stellen seien mit der Übernahme bedroht.

Und auch das Management brachte sich in Stellung. Für ihn sei „das Thema abgehakt“, so Hans-Christoph Atzpodien, damaliger Chef der Schiffbausparte von Thyssen-Krupp, brüsk. Lürssen sei nur an den werthaltigen Teilen von Blohm + Voss interessiert und wolle die Risiken beim bisherigen Eigner belassen.

Thyssen-Krupp verkaufte unter Druck

Und so kam es zur kuriosen Situation, dass Thyssen-Krupp, auch auf Druck der Arbeitnehmer, lieber an einen der einst als „Heuschrecke“ gescholtenen Finanzinvestoren verkaufte als an den Werftenclan aus Bremen.

Ob so mancher seinen Widerstand gegen Lürssen im Nachhinein bereute? Zumindest erlebte Blohm + Voss alles andere als florierende Jahre. Mehrere Hundert Jobs fielen weg. So vernachlässigte die Hamburger Werft jahrelang das Geschäft mit Luxusjachten, während die Bremer Konkurrenten Lürssen und Abeking + Rasmussen einen einträglichen Teil der Neubauaufträge für sich gewinnen konnten.

Lange ist es her, dass in Hamburg-Steinwerder ein ziviles Schiff vom Stapel lief. Vor sechs Jahren lieferte Blohm + Voss die Luxusjacht „Eclipse“ aus – eine Maßanfertigung für den russischen Oligarchen Abramowitsch.

Seitdem blieben der Werft im zivilen Geschäft Reparatur- und Wartungsaufträge sowie das sogenannte Refit, also der aufwendige Umbau von Schiffen, womit sich die Hamburger allerdings einen exzellenten Ruf erarbeitet haben. So lag die „Queen Mary“ im Sommer fast einen Monat lang im Trockendock von Blohm + Voss – eines der größten in Europa – und erhielt dort unter anderem ein neues Deck.

Nur reicht auf Dauer das Reparaturgeschäft, um im Markt überleben zu können? Der neue Blohm+Voss-Chef Fred van Beers hatte vergangenes Jahr angekündigt, das Neubaugeschäft bei den Luxusjachten neu beleben zu wollen. Jedoch ist es in diesem lukrativen Nischenmarkt für die spezialisierten Anbieter zuletzt schwieriger geworden, Kunden zu finden.

Üblicherweise verkaufen die Jachthersteller ihre Schiffe vor allem an reiche Russen, Scheichs oder Amerikaner. Doch wegen des gesunkenen Ölpreises und wirtschaftlichen Unsicherheiten in Osteuropa sitzt auch bei den Milliardären das Geld nicht mehr so locker.

Dass der Jachtneubau bei Blohm + Voss kaum Zukunft haben könnte, signalisierte der künftige Eigentümer am Mittwoch sehr deutlich. „Inwieweit wir den Standort zukünftig zur Fertigung von Jachten nutzen werden, wird vor allem von der Marktentwicklung abhängen“, so Peter Lürssen. Es erscheint unwahrscheinlich, dass sein Unternehmen dem Stammsitz in Bremen im Jachtneubau Konkurrenz macht, indem es Neubauten in Hamburg fertigen lässt.

„Die Balance zwischen den einzelnen eigenständigen Standorten hat bislang gut funktioniert“, sagte Lürssen dem WESER-KURIER. „Ein unternehmensinterner Wettbewerb wird vermieden werden.“ Für das Reparaturgeschäft kann sein Unternehmen indes auch auf einen weiteren Hamburger Standort zurückgreifen: Die Norderwerft, die Lürssen 2012 aus der Insolvenzmasse der Sietas-Werft übernahm. Hier sind rund 90 Mitarbeiter beschäftigt.

Wenn den Lürssens ihr Coup in Hamburg im zweiten Anlauf nun noch gelingt, dürfte dies den Bremern nicht zuletzt im Marinegeschäft neue Möglichkeiten eröffnen. Seit jeher gehört die Bundesmarine zu den wichtigsten Kunden des Familienunternehmens. Nun winkt ein Milliardenauftrag: Die Deutsche Marine will bis Mitte kommenden Jahrzehnts mehrere Großkampfschiffe MKS 180 fertigen lassen.

Ein Milliardenauftrag der Bundesmarine

Gesamtkosten: Bis zu sechs Milliarden Euro. Zuletzt im Rennen gewesen war nach einem Bericht der „Welt“ neben einem Konsortium aus Thyssen-Krupp und Lürssen auch noch die niederländische Damen Shipyards zusammen mit Blohm + Voss, außerdem das britische Unternehmen BAE Systems gemeinsam mit German Naval Yards mit Sitz in Kiel.

Mit der Übernahme von Blohm + Voss dürften nun die Chancen steigen, dass das Konsortium um Lürssen den Zuschlag erhält – und Bremen wie Hamburg davon profitieren. So sieht es inzwischen offenbar auch die Belegschaft. Sie habe am Mittwoch mit „Offenheit“ auf die Übernahme reagiert, hieß es von Gewerkschaftsseite. Auch wenn es noch viele Fragezeichen gebe.