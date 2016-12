Die Sparkasse verlässt ihren Hauptsitz. (Jochen Stoss)

Die Sparkasse Bremen zieht um. In drei Jahren will sie ihren Hauptsitz am Brill aufgeben und in ein neues Gebäude an der Universität wechseln. Potztausend! Ein echter Coup. Selten, dass Kenner der Innenstadt so überrascht worden sind. Niemand, wirklich niemand hatte etwas davon geahnt.

Sofort ging das Rätselraten los: Was ist der tiefe Grund dieser Entscheidung? Sind es möglicherweise wirtschaftliche Schwierigkeiten? Will das Kreditinstitut sich massiv verkleinern? Oder stimmt nur das, was Sparkassen-Chef Tim Nesemann mitgeteilt hat? Er erklärt den Umzug mit den baulichen Mängeln im Gebäudekomplex entlang der Bürgermeister-Smidt-Straße. Abriss und Neubau wären mutmaßlich deutlich teurer, als die Wahl eines anderen Standorts.

So oder so, die Sparkasse wird gute Gründe haben. Wirtschaftliche Gründe. Alles andere ist Kokolores. Geradezu lachhaft, wenn die Bank ihrer Erklärung zur Aufgabe des Firmensitzes voranstellt, dass sie damit einen signifikanten Beitrag zur innerstädtischen Entwicklung leisten wolle. Das Areal werde zum Kauf angeboten, um es freizumachen für eine alternative Nutzung, die zur Belebung der Innenstadt beiträgt. „Wir wollen die Diskussion um ein City-Center neu beleben“, sagt Nesemann.

Ist das sein Ernst, soll man das glauben? Die Sparkasse hat sich Bremen zwar immer besonders verbunden gefühlt und viel für das Land getan, in ihrem Kerngeschäft denkt und handelt sie aber knallhart, so wie es andere Banken auch tun. Der geplante Umzug hat deswegen zuallerletzt damit zu tun, dass die Sparkasse Bremen Gutes tun will.

Wäre es anders, hätte man die Stadt vorher gefragt oder wenigstens in Kenntnis gesetzt. Das ist nicht geschehen. Bürgermeister und Senat sind von der Entscheidung kalt erwischt worden. Die Regierung ist irritiert und weiß nicht so recht, was sie davon halten soll. Muss man sich wegen der Bank Sorgen machen?

Allein wirtschaftliche Logik

Hier werden Nebelkerzen gezündet, anders kann man sich die Äußerungen von Nesemann nicht erklären. Er verbrämt und verklärt etwas, was allein wirtschaftlicher Logik folgt und keinen altruistischen Zwecken. Fragt sich nur, warum der Sparkassen-Chef das tut. Weshalb nennt er nicht klipp und klar die Motive und belässt es dabei? Soll unter den vielen Girlanden irgendetwas verborgen werden?

Allein, dass Nesemann vom City-Center anfängt. Das ist ein toter Gaul, zuschanden geritten, der jetzt noch mal gesattelt werden soll. Völlig ausgeschlossen, dass das passiert. Bürgermeister Carsten Sieling hat sich am Wochenende, wenn auch vorsichtig, bereits entsprechend geäußert.

Auch so aber denkt keiner mehr ernsthaft an den Bau eines großes Einkaufszentrums in der Innenstadt, nachdem die Pläne dafür trotz großer und teurer Bemühungen im vergangenen Jahr krachend gescheitert waren. Ein Aberwitz, dass sie jetzt wieder eine Rolle spielen sollen, zumal die Stadt gerade dabei ist, den Lloydhof zu verkaufen, der mal Bestandteil dieser Pläne war.

Senat will sich bemühen

Beunruhigend im Ganzen, wie ungereimt sich die Situation rund um den Umzug der Sparkasse darstellt. Vielleicht bringen die nächsten Tage ein wenig mehr Klärung. Der Senat will sich darum bemühen. Er sucht das Gespräch mit der Bank, was sie vorher umgekehrt nicht getan hat.

Wenn irgendwann Ruhe in die Debatte gekommen ist, sollte man sich fernab aller City-Center-Träume dem Grundstück am Brill zuwenden. Die denkmalgeschützte Fassade wird stehenbleiben, das ist schon mal klar. Vieles dahinter könnte abgerissen werden und Platz machen für eine vielgestaltige Nutzung, für Büros, Wohnungen und Geschäfte. Das ist nicht gleich die große Chance für die Innenstadt, aber eine gute Gelegenheit, sie an dieser Stelle attraktiver zu machen.

Stadt und Investor Hand in Hand

Unbedingt dazu gehört der Brill selbst. Er ist die Grenze zwischen City und Stephaniviertel, vier Fahrbahnen, die trennen, was zusammenwachsen soll. Es gibt Pläne, die Trasse zurückzubauen, vielleicht sogar einen Platz anzulegen, der zum Verweilen einlädt. Eine schöne, naheliegende Idee, geworden ist daraus bisher nichts.

Das könnte und sollte sich ändern, wenn in drei Jahren die Gebäude der Sparkasse freiwerden. Die Stadt und ein privater Investor Hand in Hand. Mutig voran, um an diesem Ende der Innenstadt einen Leuchtpunkt zu setzen. Potenzial gibt es bis weit ins Stephaniviertel hinein – was aus der guten Gelegenheit doch noch die große Chance machen würde.