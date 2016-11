Wie wird sich das Verhältnis zwischen den USA und der EU entwickeln unter dem US-Präsidenten Trump? (dpa)

Von Henry Kissinger stammt diese immer noch ernst zu nehmende Frage: Wo er denn anrufen müsse, wenn er mit Europa sprechen wolle? Ganz sicher nicht mehr in London, könnte man heute flapsig antworten, denn seit dem Brexit ist die „Special Relationship“, die Washington und London über den Atlantik hinweg besonders verbindet, nicht mehr so viel wert. Daran ändert auch die gemeinsame Sprache nichts.

A propos Sprache: In Brüssel wiederum wird der künftige Kopf des State Department erst einmal nur eine Kakophonie widersprüchlicher Stimmen hören, wie zuletzt bei dem blamablen Gezerre um das Freihandelsabkommen mit Kanada vorgeführt wurde. Paris also? Frankreich gehört zwar zum exklusiven Club der ständigen Mitglieder im Weltsicherheitsrat und es hat zweifellos im Westen des alten Kontinents die schlagkräftigsten Streitkräfte. Andererseits ist die Grande Nation für ihre Ego-Trips berüchtigt und zudem sehr mit sich selbst beschäftigt.

Was aber, wenn im kommenden Jahr die beiden Rechtspopulisten und Putin-Verehrer – eben Trump und Marine Le Pen diesseits und jenseits des Atlantik den Ton angeben? Eine wahre Horror-Vorstellung, auf die sich vor allem ein weiterer Player einstellen muss: Deutschland. Dagegen ist der NSA-Skandal eine Lappalie.

Trumps Außenpolitik als „Blackbox“

Außenpolitik sei bei Trump eine „Blackbox“, gab Norbert Röttgen jüngst in dieser Zeitung zu Protokoll. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses ist durchaus ein möglicher Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier, falls dieser doch Bundespräsident wird und eine Kabinettsumbildung auslöst. Röttgen wäre der ideale Ansprechpartner für eine von Hillary Clinton geführte US-Regierung, selbst wenn diese die EU-kritische Falkin Victoria Nuland zur Außenministerin machte. Denn vor allen in der Haltung gegenüber einer offensiv bis aggressiv auftretenden russischen Regierung herrscht weitestgehend Übereinstimmung.

Aber Politik ist kein Wunschkonzert. Den Brexit hat sich in Berlin auch niemand gewünscht, trotzdem muss man damit umgehen. Die Details sind wenigstens mit der nüchtern-erfahrenen Theresa May zu verhandeln und nicht mit dem fanatischen EU-Hasser Nigel Farrage. Darin steckt ein Quentchen Trost auch mit Blick über den Atlantik: Trumps Außenpolitik wird wahrscheinlich der ebenfalls durchaus erfahrene Republikaner Newt Gingrich prägen, vielleicht im Duett mit dem Ex-General Michael Flynn. Der wird als Verteidigungsminister oder Nationaler Sicherheitsberater gehandelt. Er bringt immerhin reichlich Erfahrung im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus aus Irak und Afghanistan mit – das ist immerhin ein Anknüpfungspunkt.

Europäische Verwirrung

Was aber ist mit Europas gefährlichstem Konflikt, jenem in der Ukraine? Wo Nuland noch Stärke zeigen wollte und auch auf europäische Bedenken pfiff – „Fuck the EU!“ – könnte es bei der Trump-Adminitration eher heißen: „Fuck the Ukraine and Syria too!“ Sch... auf die Ukraine und Syrien also, dort haben wir weniger Interessen als in Russland. Trumps bisher gezeigtes Desinteresse an Europa würde die Nato noch mehr destabilisieren – sicher ein Grund, warum der Kreml ganz offen auf seinen Sieg hoffte. Gingrich wiederum, eigentlich ein Neo-Konservativer wie Nuland, könnte hier vielleicht als Korrektiv wirken – wenn er denn Außenminister wird.

Europas Verwirrung kann man derzeit besonders schön bei einigen exponierten Linken betrachten: Jakob Augstein etwa schrieb unlängst, „Trump wäre in der Frage von Krieg und Frieden vermutlich die bessere Wahl als Clinton“. Sicher, nachdem er die Grenze zu Mexiko vermint und Amerikas Muslime ins Meer geschmissen hat. Aber Clinton würde ja die „verheerende amerikanische Außenpolitik militärischer Interventionen fortsetzen“, glaubt Augstein junior.

Nach seiner Logik ist der Weltfrieden nahe, wenn der Westen endlich aufhört, sich einzumischen. Klar, man kann das Feld völlig Akteuren wie Russland, Iran, Saudi-Arabien und China überlassen und sich ausschließlich damit begnügen, Flüchtlinge aufzunehmen – eine Herausforderung, vor der Trump freilich nicht steht. Die jüngere Geschichte spricht jedenfalls dagegen, dass es Europa am besten ging, als sich die USA in fröhlicher Selbstbeschränkung übten. „Freedom is not for free“ – Freiheit gibt es nicht kostenlos – heißt es auf dem Mahnmal für die Gefallenen des Koreakrieges in Washington. An Trump wird Europa mehr gezahlt haben als an Clinton, wenn man in vier Jahren Bilanz zieht.