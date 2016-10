Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat die Dauer der Asylverfahren nach eigenen Angaben inzwischen deutlich gesenkt. Wie Behördenleiter Frank-Jürgen Weise am Mittwoch in Berlin sagte, dauern Asylverfahren aktuell im Durchschnitt anderthalb Monate. Viele Verfahren würden inzwischen innerhalb weniger Tage abgeschlossen. Für das Gesamtjahr 2016 gab er die durchschnittliche Bearbeitungszeit mit 2,1 Monaten an. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte, die angestrebte Trendwende im Bundesamt sei ereicht.

Der Minister verwies dabei auf die historisch hohe Zahl von Asylentscheidungen. Bis Ende September wurde der Statistik zufolge über mehr als 462.000 Anträge entschieden. Das Bundesamt wurde im Zuge des großen Andrangs von Flüchtlingen personell erheblich aufgestockt. Im September wurden den Angaben zufolge rund 15.600 neue Flüchtlinge im Erfassungssystem der Länder registriert. Insgesamt wurden dort in diesem Jahr rund 272.000 Neuankommende erfasst. Das Asyl-Bundesamt hat im gleichen Zeitraum 657.855 Anträge von Schutzsuchenden entgegengenommen, darunter viele, die aufgrund der Überforderung im vergangenen Jahr liegenbleiben mussten. De Maizière zufolge erhalten derzeit rund 60 Prozent der Antragsteller einen Schutzstatus. Innenminister plant schärfere Abschieberegeln Mit schärferen Abschieberegeln will das Bundesinnenministerium ein Untertauchen Ausreisepflichtiger erschweren. Ihnen soll das Abschiebedatum nicht mehr einen Monat im voraus mitgeteilt werden, wie die "Rheinische Post" (Mittwoch) unter Berufung auf einen ihr vorliegenden Gesetzentwurf berichtete. Parallel will Minister Thomas de Maizière (CDU) die Frist für Ausreisegewahrsam von vier auf 14 Tage ausweiten, vor allem für jene, die sich der Abschiebung entziehen. De Maizière (CDU) hatte nach den Anschlägen im Sommer ein umfangreiches Sicherheitspaket angekündigt. Darin enthalten waren unter anderem Verschärfungen für straffällige Ausländer und sogenannte Gefährder. Im Gesetzentwurf, der seit Freitag in der Ressortabstimmung ist, heißt es dazu etwa: "Haft zur Sicherung der Abschiebung ist zukünftig anzuordnen, wenn der vollziehbar Ausreisepflichtige rechtskräftig wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten verurteilt worden ist oder eine erhebliche Gefahr von ihm ausgeht und die weiteren Haftvoraussetzungen vorliegen."