Ganz auf Harmonie aus: Horst Seehofer und Angela Merkel beim Spitzentreffen von CDU und CSU in München. (Sven Hoppe, dpa)

Seitdem die Sozialdemokraten den bisherigen Europapolitiker Ende Januar zum Kanzlerkandidaten ausgerufen haben, fährt die SPD für ihre Verhältnisse sensationelle Umfragewerte ein. Ausgerechnet am Sonntag, dem Tag der geplanten Versöhnung von Seehofer und Kanzlerin Angela Merkel, liegt die SPD bei 29 und die Union bei 33 Prozent. So klein war der Abstand seit Jahren nicht mehr. Die Union ist alarmiert. Revidiert Seehofer nun sein 40-Prozent-Ziel für die Union bei der Bundestagswahl im September?

Seehofer steht vor dem neuen, modernen Gebäude der CSU-Landesleitung, auf das die Partei so stolz ist. Die Sonne an diesem kalten Tag fällt auf sein Gesicht, er spricht wie immer ruhig und leise. „Wir sind doch keine Hasen, die im Feld hin und her hüpfen, je nachdem, wo gerade Regentropfen fallen“, antwortet er. Es bleibt also dabei: 40 Prozent bei der Wahl und auch die Verankerung einer Obergrenze für Flüchtlinge im Koalitionsvertrag. Sonst will die CSU in die Opposition gehen. „Wir machen nicht dieses Spiel jeden Tag, jede Woche nach Stimmungen. Sondern wir gehen unseren Weg beständig und kontinuierlich“, verspricht Seehofer.

Wenig später kommt die Kanzlerin. Seehofer nimmt sie draußen auf der Straße in Empfang. Anders als erwartet und bei solchen Anlässen üblich bleibt Merkel diesmal vor den Kameras und Mikrofonen stehen. Auch sie will eine Botschaft loswerden, genauso wie Seehofer vor ihr. Und die Botschaft ist die gleiche: Trotz der Differenzen zwischen den beiden Parteivorsitzenden, trotz des Streits über eine Obergrenze: In den kommenden Monaten bis zur Wahl wollen CDU und CSU zusammenstehen. Der SPD-Höhenflug nach der Schulz-Kür schweißt die Union zusammen.

Dauer-Krach soll beendet werden

„Ich bin ganz sicher, in diesen Zeiten kommt es auf die beiden Volksparteien CDU und CSU an, die sehr viel mehr Gemeinsames haben, als das, was unterschiedlich beantwortet wird“, sagt die Kanzlerin. Auch Seehofer verspricht, die „unterschiedlichen Auffassungen“ sollten die Gemeinsamkeit der Unionsparteien „nicht beeinträchtigen“.

Lange haben CDU und CSU auf diesen Sonntag hingearbeitet. Sie wollen endlich einen Schlussstrich unter den Dauer-Krach über die Flüchtlingspolitik ziehen – und den Blick nach vorne richten. Auch wenn die Klärung des Obergrenzen-Streits nur aufgeschoben und nicht aufgehoben ist. An diesem Montag aber soll Merkel, endlich, auch von der CSU zur gemeinsamen Kanzlerkandidatin ausgerufen werden.

Seehofer hatte Merkel angeboten, man könne sich auf neutralem Boden treffen, in einem Hotel oder in einem Konferenzzen­trum. Doch Merkel habe darauf bestanden, dass das Treffen sozusagen im Wohnzimmer von Seehofer und der CSU stattfindet. Neutraler Boden? Ist Merkel egal, wie auch beim Spitzentreffen in Potsdam im vorigen Juni.

Ist das Münchner Treffen nun eine Art Neuanfang im Verhältnis zwischen den beiden Schwestern? „Wir brauchen keinen Neuanfang, wir haben auch im Alltag unseren Zauber“, sagt Seehofer. Dabei verteidigt er erneut seine monatelange und teils harsche Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik. Um bei der Wahl erfolgreich zu sein, brauche die Union sowohl eine innere Geschlossenheit, müsse aber auch die vielen Ängste der Bevölkerung in ihre Arbeit aufnehmen.

Der Streit um die „Obergrenze“ für Flüchtlinge wird dabei einfach so gelöst: Im gemeinsamen Wahlprogramm kommt der Begriff nicht vor, dafür im CSU-eigenen „Bayernplan“. Für den Politikwissenschaftler und CSU-Kenner Heinrich Oberreuter gehört die Drohung Seehofers jedenfalls ins Reich der „Märchen“: „Einen Parteivorsitzenden der CSU, der wegen Nichtberücksichtigung des Begriffs Obergrenze Regierungsbeteiligung in Berlin ausschlagen würde, müsste man ja wegen parteischädigenden Verhaltens anprangern.“