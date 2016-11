Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kommentar zu Bremens Krise Der Ernst der Lage und das große Schweigen

Silke Hellwig

Jahrelang war in Bremen von Stillstand die Rede. Davon kann keine Rede mehr sein – Bremen befindet sich in einer Abwärtsspirale. Da ist die Krise bei Werder wohl noch am ehesten zu überwinden.