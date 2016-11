Trump wird am 20. Januar die Macht übernehmen. (dpa)

Zumindest die Märkte haben sich schnell beruhigt. Schon bald nach Donald Trumps Wahlsieg in den Vereinigten Staaten machte sich unter Investoren Gelassenheit breit. Schließlich wird der Milliardär erst am 20. Januar die Macht übernehmen. Niemand weiß, wie seine Wirtschaftspolitik dann aussehen wird – vermutlich auch er selbst nicht.

Versprochen hat er Steuersenkungen und Investitionen in die Infrastruktur, was die US-Wirtschaft beleben könnte. Seine protektionistischen Drohungen, so hoffen viele, wird er vielleicht schon aus Selbstschutz nie in die Tat umsetzen. Erweisen sich die „Trumponomics“ am Ende gar als globale Konjunkturspritze?

Selbst wenn es Trump kurzfristig gelingen könnte, das Wachstum in den USA anzukurbeln – die langfristigen ökonomischen Folgen seiner Präsidentschaft könnten schwerwiegend und desaströs sein.

Sein wirtschaftlicher Nationalismus lässt die Zukunft zahlreicher internationaler Institutionen höchst unsicher erscheinen. Kaum vorstellbar ist, dass neue Handelsabkommen jetzt noch möglich sind. Trump hat einigen politischen Spielraum, im Alleingang neue Handelsschranken zu errichten. Das könnte Bremen direkt treffen; der Amerikahandel ist hier besonders wichtig.

Akut bedroht ist auch die Klimapolitik. Hier könnten wenige Jahre Trump im wichtigsten politischen Amt der Welt einen nicht mehr reparablen Schaden anrichten – mit kaum bezifferbaren Kosten. Markiert die Ära Trump das Ende der Globalisierung, zahlen wir alle den Preis dafür.

