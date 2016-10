Nach Hinweisen auf einen geplanten Terroranschlag patrouillierten am 28. Februar 2015 schwerbewaffnete Polizisten in der Innenstadt. (Frank Thomas Koch)

Es gab im Februar 2015 keine Terrorgefahr für Bremen. Doch das sei letztlich nicht mehr als „retroperspektive Klugscheißerei“, sagt Thomas Röwekamp (CDU). Und bringt die Beurteilung des Einsatzes damit auf ihren eigentlichen Punkt: Aus damaliger Sicht, mit den Erkenntnissen vom Jahresbeginn 2015, war die Gefahr eines Anschlages in Bremen nicht auszuschließen. Der massive Einsatz der Sicherheitsbehörden war somit vertretbar. Nicht aber, und auch darin waren sich alle Fraktionen einig, wie dieser Einsatz dann ablief.

136 Kilogramm Akten, 150.000 Blatt Papier, 27 Zeugenvernehmungen, über 120 Sitzungsstunden und 5100 Tassen Kaffee waren notwendig, um den Ablauf des Anti-Terror-Einsatzes in einem Untersuchungsausschuss zu hinterfragen. Am Mittwochnachmittag haben die Bürgerschaftsfraktionen hierzu ihren 114 Seiten starken Abschlussbericht vorgestellt.

Auch zur Arbeit des Ausschusses herrschte Einigkeit im Kreis der Fraktionen: Es gab keine Aufspaltung in parteipolitische Lager, stattdessen durchgängig ein konstruktives Bemühen um Aufklärung. Folgerichtig wurde der Bericht einstimmig verabschiedet. Ein Minderheitenvotum gab es trotzdem. Es kommt von der Fraktion der Linken. Nicht abweichend von der Gesamteinschätzung, sondern lediglich einige Punkte verschärfend, wie Fraktionschefin Kristina Vogt betonte. Gemeint waren damit der Umgang mit V-Leuten, die Durchsuchung des Islamischen Kulturzentrums (IKZ) und die Rolle von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD).

Vorgehensweise der Polizei war "mangelhaft"

„Strukturelle Mängel und individuelle Fehler haben das Einsatzgeschehen vom 27. Februar bis zum 1. März geprägt“, lautet eine zentrale Erkenntnis des Ausschusses. Was in erster Linie in Richtung Polizei zielt. Deren Vorgehensweise könne bestenfalls mit „mangelhaft“ bewertet werden, erklärte am Mittwoch der Vorsitzende des Gremiums, Björn Tschöpe (SPD), bei der Präsentation des Abschlussberichtes (Polizeipräsident Lutz Müller hatte bei der Vernehmung die Note „vier bis fünf“ vergeben).

„Allerdings ist auch dem Untersuchungsausschuss durchaus deutlich geworden, dass eine solch hochkomplexe Situation mit Hunderten von Einsatzkräften immer auch eine gewisse Fehleranfälligkeit mit sich bringt“, heißt es weiter im Abschlussbericht. Die Ursachen dieser Versäumnisse seien unterschiedlicher Natur, teilweise auf individuelle Fehler und teilweise auf unterbliebene Absprachen und mangelnde Dokumentation von Absprachen zurückzuführen.

Ausdrücklich begrüßt wird vom Untersuchungsausschuss „die kritische polizeiinterne Nachbereitung des Einsatzgeschehens“. Die Beweisaufnahme habe „die Bereitschaft gezeigt, einen Optimierungsprozess in Gang zu setzen, um festgestellte Versäumnisse künftig zu vermeiden“. Ziel müsse es sein, die Fehleranfälligkeit durch vielfältige Maßnahmen auf ein Minimum zu reduzieren.

Bedrohungsszenarien müssen geprobt werden

Hierzu will der Ausschuss selbst mit einer Reihe von Empfehlungen beitragen. Bei der Vorstellung des Berichtes setzten die Fraktionen dabei unterschiedliche Schwerpunkte. Thomas Röwekamp hob auf die bessere Vorbereitung der Sicherheitsbehörden für ähnliche Bedrohungsszenarien ab. „Hätte es einen Anschlag gegeben, hätte er nicht verhindert werden können.“

Henrike Müller (Grüne) sah vor allem beim Umgang mit den sogenannten Vertrauenspersonen und bei der Kommunikation der Behörden untereinander in Bremen, aber auch auf Länder- und Bundesebene Handlungsbedarf. Müller merkte zudem an, dass man durch die Arbeit des Ausschusses bei der Terrorabwehr insgesamt zwar ein erhebliches Stück weitergekommen sei, der Aufwand im Vergleich zum Ertrag aber „etwas unangemessen“ gewesen sei. Mindestens 440.000 Euro hat Bremen die parlamentarische Aufarbeitung des Einsatzes gekostet.

Kristina Vogt unterstrich, dass aus Sicht der Linken die Durchsuchung des IKZ nicht hätte stattfinden dürfen. „Ich kann nachvollziehen, dass man da rein will, aber dafür darf nicht geltendes Recht außer Kraft gesetzt werden.“ Ein deutlicher Seitenhieb in Richtung Innensenator Mäurer, den die Linken in ihrem Minderheitenvotum als treibende Kraft hinter der IKZ-Durchsuchung kritisieren. Peter Zenner bekundete seitens der FDP die Sympathie seiner Partei für dieses Minderheitenvotum und bezeichnete Mäurers Beharren auf die Durchsuchung als „unbelehrbar und beratungsresistent“.

Der Gescholtene sieht sich trotzdem durch den Untersuchungsausschuss bestätigt. Dessen Ergebnis decke sich weitgehend „mit unserer eigene Fehleranalyse“, erklärte Mäurer seinerseits in einer Pressemitteilung am Mittwoch. „Unser Ziel ist es, die Fehleranfälligkeit, die ein so hochkomplexer Einsatz mit Hunderten von Polizisten immer mit sich bringt, künftig auf ein Minimum zu reduzieren.“

Zollkriminalamt in Köln ist der Buhmann

Den eigentlichen Buhmann im gesamten Verfahren hat der Ausschuss aber nicht in der Bremer Innenbehörde ausgemacht, sondern beim Zollkriminalamt in Köln. Der Hinweis eines V-Mannes dieser Behörde war der entscheidende Auslöser für den Anti-Terror-Einsatz. Der Zoll habe sich jedoch in nicht nachvollziehbarer Weise geweigert, Informationen preiszugeben, die es dem Ausschuss ermöglicht hätten, die Qualität des Hinweises zu bewerten, kritisierte Björn Tschöpe.

Zu nichts sei der Zoll bereit gewesen, alles habe er als geheim erklärt und damit jede parlamentarische Kontrolle ausgehebelt. Der Ausschuss hegt Zweifel, ob dieser Zustand mit dem Grundgesetz zu vereinbaren ist und fordert den Senat auf, auf Bundesebene auf eine entsprechende Kontrolle hinzuwirken.

Kritik an der Behörde in Köln meldet auch Innensenator Mäurer an. Er bedauere, dass das Zollkriminalamt die Gefährdung seiner Quelle als so hoch einschätzt, dass er noch nicht einmal bereit war, die Hinweise der Quelle abstrahiert zu verschriften. „Dadurch fehlte bei der Aufarbeitung des Wochenendes im Untersuchungsausschuss ein zentrales Moment, dass umstrittene Entscheidungen wie etwa die Durchsuchung des Islamischen Kulturzentrums in einem anderen Licht hätten erscheinen lassen.“ Was allerdings einen Punkt außer acht lässt, den Kristina Vogt nicht müde wird zu betonen: „Auch vom Zoll gab es niemals einen Hinweis auf das IKZ.“

Ob es dem Zollkriminalamt bei seiner strikten Weigerung tatsächlich nur um den Schutz des Informanten ging, wird im Ausschuss bezweifelt. Es könnte dabei auch um die Glaubwürdigkeit dieser Quelle gehen, merkte Röwekamp an. Soweit zu gehen, den Hinweis der Zollquelle als falsch zu bezeichnen, wollte dann aber auch er nicht. Er habe inzwischen aber Zweifel am Gehalt der Informationen über den angeblich drohenden Anschlag. Dies sei eine eindeutige Lücke im System, die der Untersuchungsausschuss herausgearbeitet habe: „In Bremen wurde ein Alarm ausgelöst aufgrund einer Information, die auf ihre Glaubwürdigkeit hin nicht nachprüfbar war.“