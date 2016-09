Bei politisch interessierten Bayern muss man nur „Zehn Minuten!“ oder „Weil das ja klar ist!“ ausrufen, und schon weiß jeder, wer gemeint ist. Alt­ministerpräsident und CSU-Ehrenvorsitzender Edmund Stoiber hat sich selbst bereits am Abend des 21. Januar 2002 mit seiner unsterblichen Transrapid-Rede ein Denkmal gesetzt. An diesem Mittwoch wird er 75 Jahre alt. Und Schluss ist noch lange nicht.

Sieben Jahre hatte Stoiber nach seinem Rücktritt als Ministerpräsident im Jahr 2007 versucht, die EU ehrenamtlich zu entbürokratisieren. Das war eine Zeit, als man in Bayern vom Tagespolitiker Stoiber schon Abschied nehmen wollte. Doch da hatte man die Rechnung ohne die Vitalität und den - vornehm ausgedrückt – Gestaltungswillen des promovierten Juristen gemacht.

Auch ohne Landtagsmandat beschäftigt

Inzwischen ist Stoiber auch ohne Landtagsmandat wieder viel beschäftigt und gefragter Interviewpartner. Hinter den Kulissen zieht er an so vielen Strippen, dass ihn die „Süddeutsche“ schon zum „Parteipräsidenten“ der CSU ernannte. Wiederholt wurde Stoiber als Bierzeltredner für den Politischen Aschermittwoch der CSU in Passau reaktiviert.

Was war Stoiber nicht schon alles, und was hätte er nicht schon alles werden wollen oder sollen? CSU-Generalsekretär und Leiter der Staatskanzlei von Franz Josef Strauß, bayerischer Innenminister, CSU-Vorsitzender, von 1993 bis 2007 Bayerns Ministerpräsident. 2002 scheiterte als Kanzlerkandidat nur knapp an Gerhard Schröder. Wenn er gewollt hätte, hätte er 2005 „Super“-Wirtschaftsminister im Kabinett von Angela Merkel werden können. SPD-Kanzler Schröder schlug ihn für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten vor, später war er als Bundespräsident im Gespräch. Doch Stoiber schien von seinem Ziehvater Strauß das Zauder-Gen geerbt zu haben. Sein für die Parteifreunde wenig verständlicher Rückzug aus Berlin 2005 leitete den Abstieg ein.

Am Beispiel Stoibers zeigt sich, dass alte Verdienste in der Politik wenig zählen. Bei der Landtagswahl 2003 erzielte die CSU unter seiner Spitzenkandidatur 60,7 Prozent und eine Zweidrittel-Mehrheit im Landtag. Nachträglich betrachtet tat dieses zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte der CSU nicht gut. 2007 putschte in Wildbad Kreuth die Landtagsfraktion gegen Stoiber. 2008 kam dann für die CSU der Absturz: Sie verlor die absolute Mehrheit und musste mit der FDP koalieren.

Es geht ihm um die CSU

„Kreuth hat mir wehgetan“, räumte Stoi­ber ein. Doch weder der Politik noch der CSU kehrte er den Rücken. Weil es ihm um die CSU geht, sagen die, die ihm wohlgesonnen sind. Weil er Rechnungen zu begleichen hat, vermuten die anderen. Im Hintergrund zog er jedenfalls die Fäden, damit Horst Seehofer nach der verpatzten Wahl 2008 beide Spitzenämter übernehmen konnte.

Allerdings war der amtierende Regierungschef geraume Zeit damit beschäftigt, Fehlentwicklungen aus der Ära Stoiber wie vor allem die akute Schieflage der Bayerischen Landesbank (BayernLB) und deren Folgen mit Hilfe der Steuerzahler zu bewältigen. Im Vollbesitz der parlamentarischen Zweidrittel-Mehrheit hatte sich Stoiber als radikaler Reformer und rigider Sparpolitiker unbeliebt gemacht. „Übereilt“ (Seehofer) verkürzte er die Gymnasiumszeit von neun auf acht Jahre, führte Studiengebühren und Büchergeld ein und verlängerte die Arbeitszeit der Beamten. Nach dem Motto „Wenn man einen Teich trocken legen will, darf man nicht die Frösche fragen“ setzte der spätere CSU-Vorsitzende Erwin Huber Stoibers harten Kurs durch.

Alle diese Sparmaßnahmen hat Nachfolger Seehofer inzwischen wieder rückgängig gemacht. Von Stoi­bers Transrapid-Plänen blieb nur die unsterbliche Rede übrig, nachdem schon Interims-Ministerpräsident Günther Beckstein (CSU) die Notbremse gezogen hatte. Als bleibendes Verdienst Stoibers werden die Haushaltskonsolidierung (keine neuen Schulden) und die Hightech-Offensiven mit Hochschulgründungen in vielen Teilen des Freistaats angesehen. Europapolitisch machte Stoiber eine Wandlung durch. Als bayerischer Ministerpräsident teilte er gerne gegen Brüssel aus, nach seinem Engagement als Entbürokratisierer sieht er das etwas anders. „Du machst Europa kaputt“, soll er Merkel undementiert in Zusammenhang mit deren Flüchtlingspolitik vorgeworfen haben. In einer Talkshow kamen ihm kürzlich Sätze über die Lippen, die früher undenkbar waren: „Wir müssen den jungen Menschen klar machen, dass sie auf einem tollen Kontinent leben.“

Kurze Phase der Entfremdung

Obwohl Seehofer aus Stoibers Reformwerk beachtliche Stücke heraus brach, kann er sich der Unterstützung seines Vor-Vorgängers sicher sein – vor allem in der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit der Kanzlerin um die Flüchtlingspolitik. Die letzten für die CDU vernichtenden Landtagswahlergebnisse, sagte Stoiber unlängst, sprächen für die Politik Seehofers: „Er muss von seiner Position im Gegensatz zur CDU jedenfalls nichts zurücknehmen.“ Gegen Merkel scheint Stoiber das zu führen, was ein Insider einen „Privatkrieg“ nennt. So schloss der Ex-Kanzlerkandidat einen eigenen CSU-Kanzlerkandidaten bewusst nicht aus. Landtags-Oppositionsführer Markus Rinderspacher (SPD) hat den Verdacht, dass Seehofer mit massiver Unterstützung Stoibers eine weitere Kandidatur Merkels verhindern will.

„Wenn Angela Merkel nicht aufpasst, sitzt sie bald mit Beppe Grillo, Geert Wilders und Marie Le Pen am Tisch“, warnte der Ex-Ministerpräsident unverhohlen. Stoiber unterstützte in einem Interview ausdrücklich die erneute Bundestagskandidatur von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. „Urgestein ist kostbar und muss man pflegen“.

Der Ansicht waren auch die CSU-Parteitagsdelegierten, und sie hatten Stoiber nach einer kurzen Phase der Entfremdung zum Ehrenvorsitzenden der Partei gemacht. Den Titel nimmt der Homo Politicus aus Wolfratshausen ernst, der nach wie vor von einer „gludernden Lot“ getrieben ist, wie er einmal formulierte. So fädelte er die erste umstrittene Reise Seehofers zu Kreml-Herrscher Wladimir Putin ein, der in Kürze eine zweite folgen soll.

Das „große Comeback“, von der eine Zeitung dieser Tage schrieb, ist es sicher nicht, was der Jubiliar im Sinn hat, aber er erweckt nicht nur in seinen allseits umjubelten öffentlichen Auftritten den Anschein, als habe er noch wichtige Ziele. Womöglich ein Ende der Ära Merkel? „Wollen Sie Kanzler werden?“, soll Putin Seehofer in Moskau gefragt haben. Das wird natürlich alles strikt dementiert.