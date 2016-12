Besonders und funktional sollen die Taschen sein, sagt Unternehmerin Petra Borgward. "Nur schön fand ich schon immer doof.“ (Christina Kuhaupt)

Der Mythos kehrt zurück: Borgward is back. Das Unternehmen will seine Autos wieder in Deutschland produzieren – in Bremen! Petra Borgward hat die Begeisterung vor ein paar Wochen erlebt. Doch wenn es nach ihr geht, ist die Marke schon längst wieder da. Borgward gründete 2011 nämlich ein eigenes Geschäft in Bremen. Keines mit Automobilien, wie es der berühmte Großvater ihres Mannes, Carl F. W. Borgward, tat. Ihre Produkte sind im wahrsten Sinne handlicher als Isabella, Hansa und Lloyd: Petra Borgward designt luxuriöse Taschen.

Borgward Bagforgood – der Name ihres Unternehmens verrät, worum es geht. Der Mythos ist also lebendig. „Borgward steht für Vision, Qualität, Inspiration. Damit habe ich mich gleich gehört gefühlt.“ Wer Borgwards Homepage besucht, der sieht denn auch erst mal keine Tasche, sondern ein Borgward-Auto. Das Innenfutter der Taschen ist rot, wie die Innenausstattung der Isabella. Das Markenzeichen ist auf den Borgward-Rhombus abgestimmt. Und schließlich darf Borgward als Schriftzug auf den Taschen, Gürteln, Portemonnaies und Schlüsselanhängern nicht fehlen. Der profitable Mythos ist allgegenwärtig.

Petra Borgward ist sich sicher, dass ihr Produkt weltweit funktioniert. „Allein durch die Wertigkeit, den Auftritt und das Design.“ Dabei sollen die Taschen aber ein Geheimtipp bleiben. „Sie wird immer eine Message sein. Diese Taschen werden gezielt als Einzelstücke gesetzt.“ 200 bis 250 Taschen verkaufe sie heute pro Jahr, über zehn Händler, wenige Hotels und ihre Niederlassung in Bremen. 1000 sind das Ziel – fürs Erste.

Jede Tasche ein Unikat

Die Oberneuländerin kann sich viel vorstellen, will neben Taschen und Gürtel die Produktpalette um Schuhe und Pullover aus Kaschmir erweitern. Borgward will etwas schaffen, das bleibt, selbst Teil der Legende werden. Dabei hat sie dennoch das Gefühl, gegen ein Klischee ankämpfen zu müssen: „Ich bin kein Mädchen, das in ihrer Freizeit Taschen näht.“

Die Geschäftsfrau ist entschlossen. Das Gesagte unterstreicht sie mit nachdrücklichen Gesten und beendet Sätze mit einem entschiedenen „So“.

Gerade steht viel an: Eine Instagram-Kampagne soll die Taschen international bekannt machen, in Oberneuland eröffnet Borgward an diesem Wochenende einen neuen Showroom. Gleichzeitig soll ein eigenes Warenwirtschaftssystem entwickelt werden. „Jede Tasche ist ein Unikat. Sie hat vielleicht das selbe Leder oder Fell wie eine andere, aber die Nieten sind unterschiedlich.“

Tasche soll funktional sein

Um das Alleinstellungsmerkmal bei wachsendem Absatz zu leisten, brauche es eine Software. „Ich habe allein 120 Arten Nieten. Das System muss mir sagen, ob das Modell Liebe, Glaube, Hoffnung und dem Büffel im Ton Cognac noch zu vergeben ist.“ Vermarktung, Finanzierung und Design nimmt die Gründerin allein in die Hand. Models sind teuer, also stellt sich die Unternehmerin selbst vor die Kamera. So.

Ihre Taschen sollen Klassiker sein, die ihre Form nicht ändern. „Da kommen nicht plötzlich fünf Schnallen dran. Die Tasche ist wie sie ist.“ Sie wolle mit dem hochwertigen Produkt aus Leder und Fell einen Wert schaffen. „Es ist mir wichtig, dass Dinge bleiben. Das hat damit zu tun, dass ich Familie habe. Wir haben einen Werteverlust in unserer Gesellschaft. Es gilt immer mehr, mehr, mehr, immer billiger, billiger, billiger.“

Sie wolle deshalb etwas anders machen. Borgward nennt das: die Lücke nehmen und nicht die gängigen Wege. Die Tasche solle vor allem funktional sein. „Meine Bags begleiten in die Oper oder ins Büro. Ich gehe damit überall hin. Nur schön fand ich schon immer doof.“ Reduktion sei ihr ohnehin wichtig.

Borgward-Taschen sind Luxusartikel

Die Taschen haben ihren Preis: Je nach Material gibt es die Clutch ab 1300 Euro, die Dailybag ab 3200 Euro, den Weekender ab 4000 Euro. Die Gürtel gibt es ab 470 Euro.

Dem Handel müsse sie ihr Konzept erst verkaufen. Keine leichte Aufgabe, sagt sie. Der Druck sei derzeit enorm, weshalb vielen der Mut für neue Ideen fehle: Gerade im Luxussegment blieben die Händler massiv auf den Waren sitzen. „Das habe ich auch an Orten gesehen, wo noch der Bär steppt und das Geld.“ Monaco, St. Tropez, Borgward war da.

Gerade arbeitet sie an einer neuen Idee: Sie will ihre Handtaschen im Handel – ganz Borgward – selbst präsentieren. Gegen eine Provision verstehe sich, denn: „Ich krabble für mein Produkt, aber ich leg mich nicht hin.“ In diesem Segment sind persönliche Geschichten gewünscht. Und Borgward ist die Tasche, die Tasche ist Borgward. Vorige Woche habe ihr eine Kundin ein Bild geschickt: Die Borgward-Bag mit Büffelleder und Kroko-Optik für 3800 Euro, platziert auf einem Fellkissen. Borgward freut sich über solche Nachrichten: „Es war ihre Tasche – von Anfang an.“

"Borgward ist ein positiver Mythos"

Ihr Anfang sei zunächst schwierig gewesen. Im ersten Jahr habe es 30 Taschen in den Läden gegeben, die auf Kunden warteten. Doch die Verkäufer hätten sie und ihre besondere Geschichte nicht verkaufen können. Ans Aufhören habe sie da trotzdem nicht gedacht. „Wie haben die angefangen, die heute Legenden sind?“ Das gelte auch für den Großvater ihres Mannes.

„Er hat sein Unternehmen dreimal wieder aufgebaut. Borgward ist ein positiver Mythos.“ Dass sie in absehbarer Zeit außergewöhnlichen Erfolg erleben werde, dafür stünden die Chancen 50:50. Das Ganze dauere eben. Niemand spendiere ihr mal eben eine Anzeige in der Vogue, die 40.000 Euro koste. „Es gibt keine Investition, hinter der nicht eine Tasche steht.“ Doch die Gewinnschwelle habe sie nun erreicht.

Die Namensrechte für Borgward musste sie erst kaufen. Da habe sie als Familienmitglied keinen Vorteil. Den Namen habe sie bei der Hochzeit gerne angenommen, zunächst um ihren Mädchennamen abzulegen, mit dem man sie oft gehänselt habe. Müller oder Meyer wären da auch gegangen. Doch Borgward – der Name habe eben eine besondere Schwingung. Er bleibe.

Unter ihm wird in Bremen bereits seit 2010 ein Luxusgut produziert: Uhren. Petra Borgwards Mann Eric ist Schirmherr der Manufaktur. Dass Made in Germany funktioniert, davon ist Borgward überzeugt. Ihre Taschen werden in Frankfurt-Hahn gefertigt, die Gürtel in Zeven. Bald soll es Borgward-Shirts geben, die in Lilienthal produziert werden. Das Muster steht schon. Borgward greift zum Pullover auf dem Tisch: „Den habe ich gestrickt. So wie ich das wollte. So.“

Zur Eröffnung ihres neuen Showrooms an der Oberneulander Landstraße 103 lädt Petra Borgward an diesem Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. Dezember, von 13 bis 18 Uhr.