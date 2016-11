Besprachen sich am Donnerstag: Donald Trump und Barack Obama. (dpa)

Kurz nach halb elf setzt die blau-weiß-rote Boeing 757 mit dem goldenen Namenszug des künftigen Präsidenten auf der Rollbahn des Ronald-Reagan-Flughafens auf. Mit der Landung Donald Trumps in Washington beginnt an diesem sonnigen Herbsttag ein neues Kapitel in der amerikanischen Geschichte. Entgegen üblicher Gepflogenheiten reiste der künftige Präsident der Vereinigten Staaten ohne Presse-Begleitung zu dem Treffen mit Amtsinhaber Barack Obama.

Trump wählte den Hintereingang auf der Südseite, um unbeachtet von den Kameras das Weiße Haus zu betreten. Wenige Minuten später nahm ein Wachmann der Marines Aufstellung vor dem West Wing. Ein sicheres Zeichen, dass Trump seinen künftigen Arbeitsplatz im Oval Office betreten hat.

Trump lobt Obama

Die erste persönliche Begegnung dauerte deutlich länger als ursprünglich geplant. Was sich der erste schwarze Präsident und der Mann zu sagen hatten, der in seinem Wahlkampf ethnische Gegensätze schürte, sich verächtlich über Frauen äußerte und gegen Minderheiten hetzte, bleibt ihr Geheimnis.

Als sie anschließend vor die Presse traten, schien es, als hätten sie eine Basis gefunden, miteinander einen reibungslosen Übergang der Macht in Washington zu gestalten. Präsident Obama sprach von einem „exzellenten Gespräch“, das ihn ermutigt habe. „Wir wollen alles tun, damit sie Erfolg haben“, sagte der Gastgeber. „Wenn sie Erfolg haben, wird auch das Land erfolgreich sein“.

Trump, der noch bis vor kurzem Obamas Staatsbürgerschaft angezweifelt hatte, und ihn im Wahlkampf „total inkompetent“ nannte, lobte den scheidenden Präsidenten als „feinen Mann“, dessen Rat und Führung er suchen werde. Die beiden hätten über innen- und außenpolitische Fragen gesprochen, aber auch über „schwierige“ Themen. „Das Treffen hat eineinhalb Stunden gedauert und wäre es nach mir gegangen, hätte es weitergehen können“.

Anschließend gab es einen kräftigen Händedruck und ein Lächeln in die Kameras. Michelle Obama zog es vor, sich getrennt mit der künftigen First Lady Melania zu treffen. Das obligatorische Bild mit beiden Präsidentenpaaren gab es nicht.

An seinem ersten Tag in Washington wartete auf Trump ein volles Programm. Nach dem Treffen im Weißen Haus wollte er auf dem Capitol Hill mit Speaker Paul Ryan und dem Mehrheitsführer im US-Senat Mitch McConnell zusammentreffen. Die Zusammenarbeit mit den beiden Führern der Republikaner im Kongress ist wichtig für den künftigen Präsidenten, der die ersten beiden Jahre dazu nutzen will, die Reformen seines Vorgängers rückgängig zu machen.

Trump braucht ein arbeitsfähiges Team

In den kommenden Wochen bis zur Amtseinführung am 20. Januar geht es für Trump darum, ein arbeitsfähiges Team im Weißen Haus zu installieren und mehr als 4.000 Positionen in der Regierung mit Leuten seines Vertrauens zu besetzen. Den Übergang moderiert der Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, der für das Tagesgeschäft den Pharma-Lobbyisten Rich Bagger mit der Aufgabe betraut hat, geeignete Kandidaten zu finden.

Eine zentrale Rolle spielt auch der frühere Speaker im Kongress, Newt Gingrich, der als Außenminister im Gespräch ist. Aus seiner Erfahrung riet Gingrich dem künftigen Präsidenten zur Umsicht bei der Besetzung von Schlüsselpositionen. „Will er Leute, die die Regierung verwalten oder umkrempeln“, gibt er zu bedenken. „Je nachdem benötigen sie sehr unterschiedliche Qualifikationen dafür“.

Um die einflussreiche Position des Stabschefs im Weißen Haus konkurrieren der Generalsekretär der Republikaner Reince Priebus und der Architekt des Trump-Wahlkampfs bei den Vorwahlen Corey Lewandowski. Beide gelten als treue Gefolgsleute, die ihrerseits eigene Seilschaften mit ins Weiße Haus brächten. Der eine mehr aus dem Parteiapparat, der andere Außenseiter, die bisher keine Erfahrung in Washington haben.

Als Verteidigungsminister fällt immer wieder die Namen des ehemaligen Sicherheitsberaters George W. Bushs, Stephen Hadley und Generalleutnant Michael Flynn, der Trump in sicherheitspolitischen Fragen beriet. Als Finanzminister ist der Geschäftsmann Steve Mnuchin im Gespräch, als Heimatschutzminister der kontroverse Sheriff von Milwaukee, David Clarke, und als Justizminister der frühere New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani.

Russland bringt Trump in Verlegenheit

Da der künftige Präsident selber noch nie ein politisches Amt bekleidet hatte, und sich im Wahlkampf viele Feinde im republikanischen Establishment gemacht hat, steht Trump vor dem Problem, die Positionen im zweiten und dritten Glied mit geeigneten Personen zu besetzen.

Wohl auch deshalb ging am Donnerstag eine Webseite online, über die sich Interessierte für einen Job in der Trump-Regierung bewerben können. „Der Dienst in einer Trump-Pence-Regierung wird ein Dienst an unserer Nation sein und deswegen eine hohe Ehre, die beides Opferbereitschaft und Einsatz verlangt“, heißt es auf der Seite „GreatAgain.gov“, die es erlaubt, Bewerbungsunterlagen hochladen und Ideen übermitteln.

Überschattet wurde Trumps erster Tag in Washington von einem Interview des stellvertretenden russischen Außenminister Sergei Ryabkov, das den künftigen Präsidenten in Verlegenheit brachte. Die Nachrichtenagentur Interfax zitiert Ryabkov mit dem Worten, der Kreml habe während des Wahlkampfs Kontakt zu dem Wahlkampfteam Trumps gepflegt. „Natürlich kannten wir die meisten Leute in seiner Entourage“, erklärte Rybakov. „Nicht alle, aber schon einige von ihnen blieben mit Vertretern Russland in Verbindung“.

Demonstrationen in den USA

Derweil demonstrierten von New York über Chicago bis Los Angeles Zehntausende Menschen gegen Trump. Bei Übergriffen kam es zu mindestens 124 Festnahmen. „Nicht unser Präsident“ schallt es zwischen den Hochhaus-Schluchten in Midtown Manhattan in den düsteren Himmel. Vor dem Trump-Tower an der 56. Straße und der vornehmen 5th Avenue hat die Polizei zum Schutz Container aufgestellt. Überall in den USA boykottierten Studenten Vorlesungen. Zu größeren Kundgebungen kam es an der University of Southern California in Los Angeles, auf dem Campus der Berkeley-Universität in San Francisco, der Temple University in Philadelphia und der University of Massachusetts in Boston.

Wie nach dem Brexit fühlen sich die Jungen um ihre Zukunft betrogen. Der Bauarbeiter Allan Banner aus Youngstown im US-Bundessstaat Ohio sieht das ganz anders. Der 61-Jährige hat das Gefühl, sein Land in letzter Minute gerettet zu haben. Ein Präsident Trump gibt Allan wie Millionen anderer weißer Männer im Rostgürtel der USA, deren Aufstand dem Rechtspopulisten zum Sieg verhalf, Hoffnung, dass „Amerika wieder zu dem wird, was es einmal war“. Ein Land, in dem die Mittelklasse wieder aufblüht und der „Sumpf“ in Washington trockengelegt wird.

Der Kolumnist Thomas Friedman, der in einem Vorort in Maryland lebt, fühlt sich an seine Zeit als Korrespondent im Libanon erinnert. „Ich habe erlebt, was passiert, wenn Menschen das Vertrauen ineinander verlieren“, meint die Edelfeder der „New York Times“. Ein solches Land falle sehr schnell zurück. „Wir werden wie Sunniten und Schiiten – nicht bloß rivalisierende Parteien, sondern feindselige Stämme.“ Wie feindselig, das wird die Zukunft zeigen. Der Übergriff auf verschleierte Studentinnen an der San Diego State University in Kalifornien und der University of Louisiana in Lafayette lässt wenig Gutes erwarten. Einer der Angreifer trug eine weiße Trump-Mütze mit dem Slogan „Make America Great Again“.

Während das Amerika der Nostalgiker der Amtseinführung des 45. Präsidenten entgegenfiebert, schmieden anderen Fluchtpläne. Kanada steht oben auf der Liste, gefolgt von Neuseeland und Australien. Das Online-Reisebüro Cheap Flights.com registrierte mehr als eine Verdoppelung der Anfrage für Einweg-Tickets nach Kanada. Wie verzweifelt die Verlierer sind, belegt die Überlastung der Selbstmord-Notrufdienste. Die „National Suicide Prevention Lifeline“ meldete in der Stunde nach dem Sieg Trumps 660 Notrufe.