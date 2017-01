Mehr als 7000 Tonnen wiegt die neue Fregatte der Marine. (dpa)

Der graue Koloss gleitet langsam voran. Zwei Schlepper zerren die „Baden-Württemberg“ mit voller Kraft gen Nordsee. Eigentlich könnte Kommandant Markus Venker die Fregatte 125 ganz allein manövrieren. Er könne sie auf einem Teller drehen, heißt es. Doch an diesem Morgen nach der Sturmflut-Nacht ist das Wetter rau.

Der Wind kommt aus Nord-Nordwest mit 30 bis 35 Knoten, draußen herrscht ein Seegang von drei bis vier Metern Wellenhöhe. Beim Ablegen in Cuxhaven braucht die neue Fregatte deshalb Hilfe, um ihre mehr als 7000 Tonnen ins richtige Fahrwasser zu bringen.

Die erste von vier neuen Fregatten

Die „Baden-Württemberg“ ist die erste von vier neuen Fregatten, die die Bremer Lürssen Werft und Thyssen-Krupp Industrial Solutions bauen. Erst im August soll das Schiff offiziell der Marine übergeben werden. Schon jetzt aber ist die Besatzung Alpha unter Kommandant Venker an Bord, um die Fregatte zu testen, die im Mittelmeer oder am Horn von Afrika fahren sein soll.

Wer den Wellengang auf dem Schiff das erste Mal erlebt, sollte gewappnet sein. Unter Deck ist kein Horizont in Sicht. Spätestens nach ein paar Momenten unterwegs auf den schmalen Gängen und in fensterlosen Räumen fährt der Magen Achterbahn.

Der Besatzung ist davon nichts anzumerken, sie scheint das Schaukeln gar nicht zu bemerken und greift beim Mittagessen zu: Eintopf und Salami-Baguettes gibt es heute. Wenn das Essen nicht stimmt, dann lässt man das die Köche spüren, sagt ein Mitglied der Kombüse. Die Mahlzeiten auf See seien wichtig für die ganze Stimmung.

Ein kleines Krankenhaus an Bord

Zur Besatzung gehört auch Christine Albrecht. Sie ist die Schiffsärztin und freut sich, dass die F 125 mehr Platz hat zur Behandlung, für Verletzte und für ein Labor sowie ein Röntgen- und Ultraschallgerät. „Das ist wie ein kleines Krankenhaus.“ In ihrer ersten Zeit an Bord musste sie sich auch selbst behandeln. Drei bis vier Wochen sei sie seekrank gewesen. „Zum Glück gibt es Medikamente. Mein Tipp ist viel Vitamin C.“

Dafür ist es jetzt zu spät. Eine Durchsage kündigt den Härtetest schon an. „Um 13.20 Uhr finden sich bitte alle pünktlich auf der Brücke ein. Dann ist Spielzeit“, heißt es etwas schelmisch aus den Lautsprechern. Spielzeit – das klingt gar nicht gut für alle, die jetzt schon schwanken.

Im Raucherbereich unter Deck gibt es zumindest einige offene Bullaugen, die freien Blick aufs Meer und den Himmel geben. Frische Luft kommt durch die runde Öffnung. Wasser spritzt hinein, denn meterhohe Wellen klatschen an das Heck der Fregatte.

„Intensivnutzung“ der Fregatten

Bevor das Schiff tatsächlich für die Marine im Einsatz ist, werden wohl noch zwei Jahre vergehen für Tests. Die Fregatten sollen besondere Bedingungen erfüllen: Sie sollen zwei Jahre am Stück unterwegs sein können – „Intensivnutzung“ nennt das die Marine. Damit soll vor allem Zeit gespart werden, denn sonst habe es wochenlange Wege gekostet, um Schiffe auszutauschen.

Fregattenkapitän Markus Venker ist Werder-Fan: „In guten wie in schweren Zeiten.“ (Lisa Boekhoff)

Die insgesamt acht Besatzungen sind jeweils vier Monate auf einem der vier Schiffe. Erst Monate später müssen sie wieder rausfahren, denn nur zwei Fregatten sollen im Einsatz sein. Den Rest der Zeit werden sie ausgebildet – etwa im Schulungszentrum, das gerade in Wilhelmshaven gebaut wird.

Dadurch soll der Job attraktiver werden, auch die Marine spürt den Fachkräftemangel. Weil die Technik verbessert ist, kann das Schiff mit deutlich kleinerer Besatzung von 120 Personen fahren. Außerdem ist an Bord Platz für 70 weitere Einsatzkräfte.

Marine ist stolz auf das neue Schiff

Die Marine ist stolz auf das neue Schiff. 90 Prozent aller Bauteile wurden neu entwickelt. 500 Kilometer Kabel sind auf dem Schiff verlegt und mehr als 50 Kilometer Rohre. 23.000 Messstellen sind im Einsatz, 28.000 Geräte verbaut. Thyssen-Krupp und Lürssen arbeiteten mit 120 Zulieferern zusammen. Auch Atlas Elektronik aus Bremen hat einen Anteil am Schiff geleistet.

Lürssen hat das 65 Meter lange Vorschiff in Bremen gefertigt, Rohre verlegt und Großgeräte eingebaut. Die anderen drei Schiffe hat die Werft ebenfalls bereits abgeliefert. Bis 2020 sollen alle Schiffe an die Marine übergeben werden. 30 Monate liegt das Projekt damit in Verzug. Insgesamt liegt das Budget bei mehr als drei Milliarden Euro.

In der Kajüte von Dario Goessen läuft gerade das Radio. Er teilt sie sich mit drei Kameraden. Das neue Schiff biete der Besatzung mehr Platz – auch für einen eigenen Spind und ein breiteres Bett, erzählt das Mitglied der Besatzung Alpha. Die Zimmer seien maximal für sechs Personen ausgelegt, vorher waren es zwölf.

Erhöter Komfort für die Besatzung

Vor allem freut der 27-Jährige sich über das, was hier Nasszelle heißt: das eigene Bad des Zimmers. „Das ist erhöhter Komfort.“ Die Räume sind steril, aber funktional. Viel Platz für private Gegenstände gibt es nicht. Ohnehin wechselt die Besatzung auch auf andere Schiffe. Sich groß einzurichten, das lohne sich nicht. Bilder seiner Freundin und seiner Familie, die habe er aber immer dabei.

Angekommen auf der Brücke. Nun geht es gleich los. Anspannung und Vorfreude mischen sich. Fregattenkapitän Markus Venker gibt gleich die Manöver-Kommandos. Er steht am Fenster der Brücke, hinter ihm die Monitore, hinter den Monitoren seine Kollegen. Die Scheibenwischer tanzen gleichmäßig im Takt.

Die Fregatte erreicht mit 22 Knoten fast die Höchstgeschwindigkeit. Dann gibt Venker den Befehl: „Schiff kommt quer zu See.“ Wasser peitscht hoch. Das ist also die richtige Achterbahnfahrt. Venker nüchtern: „Das macht Spaß.“ Dort drüben liegt irgendwo Helgoland, aber keine Zeit für romantische Gefühle.

„Eine Hand für das Schiff und eine für mich“

Das nächste Manöver: „20 Grad rum nach Steuerbord.“ Die knapp 150 Meter lange „Baden-Württemberg“ neigt sich zur Seite. Wer sich jetzt nicht festhält, der saust quer durch die Brücke. Die wichtigste Regel an Bord lautet deshalb: „Eine Hand für das Schiff und eine für mich.“ Venker wirkt entspannt. Er ist seit 1999 bei der Marine und war die meiste Zeit auf See. Nur am Polarmeer sei er noch nicht gewesen, das klappe vielleicht auf der Probefahrt.

Erste Pläne für die Fregatte entstanden vor zehn Jahren. 17.000 Anforderungen galt es zu erfüllen. Eine große Herausforderung, sagt Christoph Mecke. Der Kapitän zur See koordiniert die Einführung der Fregatte für die Marine. Die Schiffe sollen schließlich Jahrzehnte einsatzfähig sein. „In 30 Jahren sieht die Welt anders aus. Darauf müssen wir reagieren.“

Die „Baden-Württemberg“ und ihre drei Schwesterschiffe ersetzen alte Fregatten. Die seien teils noch für den Kalten Krieg gebaut worden. „Wir können damit zwar auf 100 Meter ein Schiff versenken, aber ein Schlauchboot ist ein Problem. Wir brauchen genau das Gegenteil.“

Denn heute seien die Gefahren ganz andere: Terroristen und Piraten. Die Besatzung der Fregatte ist laut Marine auf dem Schiff insgesamt besser geschützt. Fast alle Waffen ließen sich aus der Operationszentrale steuern. Für mehr Beweglichkeit sollen vier Einsatzboote der Firma Fassmer sorgen.

Zurück im Hafen sind Schlepper nicht nötig, denn die See ist ruhig. Noch am Abend geht‘s für die F 125 zurück nach Wilhelmshaven. Die Tests dauern an. Manöverkritik.