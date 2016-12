Die Häfen in Bremen trotzen der schwächelnden Weltwirtschaft. (dpa)

Ordentlich Wassertiefe vor der Kaimauer ist nicht allein das einzige Argument, weshalb Reeder ihre großen Schiffe zu einem Hafen lenken – sonst wäre der Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven, Deutschlands einziger Tiefwasserhafen, längst besser ausgelastet. Es kommt vielmehr auf die richtige Kombination an, die ein Hafen und sein Umfeld bieten muss: ausreichende Hinterlandanbindungen, ein Netzwerk von Logistikdienstleistern, gute Kontakte und verarbeitende Industrie.

Bremerhaven bietet diese Kombination. Bleibt dieses Niveau erhalten, was ein permanentes Investieren in die Infrastruktur erfordert, dann wird Bremerhaven auch in den nächsten Jahren noch von Groß-Containerschiffen angefahren werden – auch wenn das nicht gänzlich voll beladen funktionieren und eine nautische Herausforderung bleiben wird.

Verschlechtert sich die Qualität allerdings an nur einer Stelle, ist ein Domino-Effekt die Folge: Ladung würde abwandern – nicht nach Hamburg, dort gibt es bereits hier und da Engpässe –, sondern nach Antwerpen oder Rotterdam. Ob allerdings die nächste und wahrscheinlich letzte Generation von noch größeren Containerschiffen der Seestadt die Treue hält, ist fraglich: Denn dann ist die Wassertiefe tatsächlich auschlaggebend.