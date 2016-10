Schluss mit dreckigen Dieseln, sonst ist der Steuervorteil bald hin - das will Bremen bei der Verkehrministerkonferenz erreichen. (dpa)

Die Steuer auf Dieselkraftstoff soll steigen, wenn die Autoindustrie bei der Entwicklung und Produktion schadstoffärmerer Dieselfahrzeuge keine Fortschritte macht. Für diesen Vorstoß hofft Bremen auf Unterstützung bei der zweitägigen Konferenz der Länderverkehrsminister, die an diesem Donnerstag in Stuttgart beginnt. Das kleinste Bundesland hat gemeinsam mit Berlin einen entsprechenden Antrag vorbereitet. Darin wird der Bund aufgefordert, die Besteuerung von Benzin und Diesel sowie der entsprechenden Fahrzeuge stufenweise aneinander anzugleichen. Bisher ist Diesel aufgrund der niedrigeren Abgabenlast der günstigere Treibstoff.

Die Stoßrichtung der Initiative ist klar. Während moderne Benzinfahrzeuge bei der Umweltbelastung insbesondere in Ballungsräumen nur noch eine untergeordnete Rolle spielen, stellt der Schadstoffausstoß von Dieselautos und -lastwagen die Kommunen vor ernste Probleme. In vielen Städten – so auch in Bremen – werden die EU-Grenzwerte für Stickstoffoxid (NOx) regelmäßig überschritten. In Bremen lag 2015 das Jahresmittel an den Messstellen Nordstraße und Am Dobben bei 47 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Erlaubt sind höchstens 40 Mikrogramm. Einige deutsche Städte sehen sich bereits mit gerichtlichen Klagen von Umweltverbänden konfrontiert. Deren Folge könnten partielle Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sein.

So weit muss es nicht kommen, finden die Landesregierungen von Bremen und Berlin. Jedenfalls dann nicht, wenn die Autoindustrie ihre Anstrengungen zur Entwicklung und Produktion umweltfreundlicherer Dieselfahrzeuge verstärkt. Zuletzt hatten VW und andere Hersteller ihre Innovationskraft eher darauf verwendet, die Steuerungssoftware von Dieselmotoren geschickt zu manipulieren. Auf dem Prüfstand nachgewiesene, günstige NOx-Werte kamen im Realbetrieb auf der Straße nicht an.

Steuervorteil als Druckmittel

Die Logik des Bremer und Berliner Vorstoßes ist also ein Entweder-Oder. Entweder die Industrie bringt rasch Autos mit akzeptablen NOx-Werten auf den Markt, oder der bisherige Steuervorteil von Diesel schnurrt zusammen. Damit ginge der Anreiz für Verbraucher zurück, sich für die Dieselmodelle der Fahrzeughersteller zu entscheiden. „Wir wollen keine Dieselfahrer bestrafen, sondern den Druck auf die Unternehmen erhöhen“, stellt der Sprecher von Verkehrsenator Joachim Lohse (Grüne), Jens Tittmann, klar. Ob die Initiative auf der Konferenz der 16 Länderverkehrsminister mehrheitsfähig ist, darüber mag er nicht spekulieren.

Bremen weiß bei seiner Initiative den Sachverständigenrat für Umweltfragen an seiner Seite. In einem offenen Brief an die Verkehrsminister von Bund und Ländern beklagt dessen Vorsitzende, die Bielefelder Gesundheitswissenschaftlerin Claudia Hornberg, die Gleichgültigkeit der Politik gegenüber der NOx-Problematik. Obwohl nach Berechnungen der Europäischen Umweltagentur EEA allein in Deutschland jährlich über 10.000 Todesfälle auf Stickstoffoxid zurückgehen und die Kommunen verpflichtet sind, Maßnahmen zur Minderung der Schadstoffkonzentrationen im Straßenverkehr zu ergreifen, sei „keine maßgebliche Entlastung zu beobachten“, kritisiert Hornberg.

Zukunft des Car-Sharing

Ihre Forderung ist radikal: „Mittelfristig führt kein Weg daran vorbei, aus der Dieseltechnologie auszusteigen.“ Ein unverzichtbarer erster Schritt ist für den Sachverständigenrat die Einführung einer „Blauen Plakette“ für Fahrzeuge mit geringem Stickstoffoxid-Ausstoß. Sie würde für die Umweltzonen gelten, die viele Großstädte eingerichtet haben.

Neben dem Thema Luftreinhaltung wird die Verkehrsministerkonferenz auch die Zukunft des Car-Sharing beschäftigen – also der organisierten gemeinschaftlichen Auto-Nutzung, für die es inzwischen zahlreiche Anbieter gibt. Der Bund hatte kürzlich einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem diese Mobilitätsform aufgewertet werden soll. Er empfiehlt die Einrichtung von Car-Sharing-Stationen insbesondere an Haltepunkten von Bus und Bahn, um den Übergang zwischen den Verkehrsmitteln zu erleichtern.

Nach Bremer Auffassung geht das an der Praxis vorbei. Das kleinste Bundesland hat deshalb einen eigenen Beschlussentwurf eingebracht. Für die größeren Städte sei das Car-Sharing vor allem deswegen attraktiv, weil dadurch der knappe öffentliche Parkraum entlastet werde. Car-Sharing-Stationen seien deshalb am besten in innerstädtischen Wohn- und Mischgebieten angesiedelt. Das müsse im geplanten Bundesgesetz zum Ausdruck kommen, heißt es in einem Bremer Papier.