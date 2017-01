Carsten Sieling bedauert das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. (Frank Thomas Koch)

Der Verbotsantrag des Bundesrates sei richtig gewesen, so Carsten Sieling. Der Bremer Bürgermeister bedauere sehr, dass es für ein Verbot nicht gereicht habe. "Das Bundesverfassungsgericht hat klar gesagt: die Ziele der NPD sind verfassungsfeindlich, sie ist dem Nationalsozialismus wesensverwandt. Die Partei sei aber zu unbedeutend, ein Verbot deshalb unverhältnismäßig. Dieses Urteil ist keine Entwarnung. Im Gegenteil: die Erfahrung zeigt, wie schnell vermeintlich kleine Parteien groß werden können. Deshalb muss die NPD weiter von allen Demokraten konsequent verfolgt werden. Und wir müssen alle etwas dafür tun, für unsere lebendige Demokratie zu werben. Diejenigen, die sich abgewendet haben, müssen wir zurückgewinnen“, sagt Sieling.

Auschwitz-Komitee zum NPD-Urteil

Das Internationale Auschwitz Komitee (IAK) hat mit Entrüstung darauf reagiert, dass die rechtsextreme NPD nicht verboten wird. "Heute ist ein tragischer Tag für die wehrhafte Demokratie", sagte IAK-Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner am Dienstag. Die Entscheidung sei "für die Überlebenden des Holocaust eine empörende und erschreckend realitätsferne Entscheidung".

Der Geschäftsführer der Amadeu Antonio Stiftung, Timo Reinfrank, sieht mit dem Scheitern des Verbotsverfahrens auch die Strategie in der Auseinandersetzung mit dem organisierten Rechtsextremismus gescheitert. Mit Verboten sei den wachsenden Herausforderungen für die Demokratie nicht beizukommen.

Die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, erklärte: "Ich respektiere die Entscheidung selbstverständlich, aber ich bedauere sie sehr." Obwohl sie die juristische Argumentation, es liege keine konkrete Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vor, nachvollziehen könne, wäre das Verbot einer offensichtlich rechtsextremen Partei "wichtig für die politische Hygiene in unserem Land gewesen".

Rechtsextreme NPD bezeichnet gescheitertes Verbot als "Sieg"

Die rechtsextreme NPD hat ihren Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht gefeiert. "Der konsequente Einsatz für Volk und Vaterland kann weitergehen!", teilte die NPD via Facebook am Dienstag mit. Bei Twitter schrieb sie "Sieg!!!!!!". Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe den NPD-Verbotsantrag der Bundesländer abgelehnt.

Das Bundesverfassungsgericht wies am Dienstag einen Verbotsantrag der Länder zurück. Die NPD verfolge zwar verfassungsfeindliche Ziele, sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle in Karlsruhe. "Es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt." (Az. 2 BvB 1/13) (wk/dpa)