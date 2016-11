Die Wochenmärkte überzeugen mit hoher Qualität und besonderen Angeboten. (dpa)

Wer zum kleinen Marktstand von Kai Oldenbüttel kommt, will nicht nur Käse kaufen. „Gerade älteren Menschen mit wenigen sozialen Kontakten ist es wichtig, ins Gespräch zu kommen“, sagt Oldenbüttel.

Immer freitags bietet er auf einem kleinen Wochenmarkt in Schwachhausen Heumilchkäse aus Österreich und dem Allgäu an. Die meisten seiner Kunden kennt er, einige auch mit Namen. Sie wissen die Qualität seiner Produkte zu schätzen. „So etwas findet man nicht im Supermarkt“, sagt eine Frau.

Bundesweit mehr als 3.300 Wochenmärkte

Bundesweit beleben mehr als 3.300 Wochenmärkte Plätze und Einkaufsstraßen. „Das ist nach wie vor eine ordentliche Zahl“, sagt Professor Gerhard Johnson, Vorstandssprecher der Deutschen Marktgilde, die mehr als 200 Märkte organisiert.

In Niedersachsen zum Beispiel jene in Cloppenburg, Osterholz-Scharmbeck und Wildeshausen. Aber in den vergangenen sechs bis acht Jahren seien die Märkte bundesweit teilweise um bis zu 50 Prozent geschrumpft. „Es gibt einen dramatischen Rückgang von Händlern.“

In der Großstadt Bremen ist die Situation nicht so schlimm wie bundesweit. „Wir verzeichnen keinen dramatischen Rückgang der Umsätze“, sagt Uwe Kluge, der Geschäftsführer des Großmarktes Bremen.

Der Großmarkt organisiert die 33 Bremer Wochenmärkte, fünf Märkte in Bremerhaven und einen in Lilienthal. Die Umsätze der Märkte sind Kluge zufolge im ersten Halbjahr 2016 auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums gewesen. Besonders beliebt sind die Wochenmärkte in Findorff und in der Berliner Freiheit in der Vahr.

Wettbewerb mit den Supermärkten

Allerdings sei der Wettbewerb mit Supermärkten ein Thema, sagt Kluge. In Stadtteilen wie Walle sei ein langfristiger, schleichender Nachfragerückgang zu spüren. Dort mache das 1999 eröffnete Einkaufszentrum Walle-Center sowohl Markthändlern als auch dem stationären Handel zu schaffen.

Zudem musste im Juli der Wochenmarkt in Huckelriede, der jeden Freitagnachmittag stattfand, eingestellt werden. „Der Markt war erst seit April 2015 wieder in Betrieb, allerdings nur mit vier bis fünf Händlern. Das hat sich nicht gelohnt“, sagt Kluge.

Zuletzt bot dort nur noch ein Fischstand seine Waren an. Ein weiteres Sorgenkind sei Blumenthal. Dort löse sich der Ortskern zunehmend auf, immer mehr Geschäfte stünden leer. Das habe auch Auswirkungen auf den dortigen Wochenmarkt, sagt Kluge. Momentan existiere der Markt aber noch.

Die Gründe für den Rückgang von Wochenmärkten sind vielschichtig. „Die klassischen Händlerfamilien sterben aus“, sagt Johnson von der Deutschen Marktgilde. Die Kinder wollen das Geschäft nicht übernehmen. Morgens um drei Uhr aufstehen, auf den Großmarkt fahren, selber ernten, bei jedem Wind und Wetter draußen verkaufen: „Das ist oft ein Knochenjob.“

Umsatz auf Märkten bundesweit gesunken

Zudem haben Wochenmärkte starke Konkurrenz. Früher habe der Markt der allgemeinen Nahversorgung gedient, sagt Johnson. Heute finden die Kunden die gewünschte Ware im Discounter und haben auch noch den Parkplatz vor der Tür. Die Folge: Der erwirtschaftete Umsatz auf Märkten ist nach Angaben von Johnson in den vergangenen 20 Jahren bundesweit extrem gesunken.

Deshalb sei es wichtig, dass die Händler auf hohe Qualität und das besondere Angebot setzten: „Die Nische ist die große Stärke“, sagt Carlos Aragues Bremer von der Marktgilde Hannover. „Die Märkte müssen mit Qualität und Angebot überzeugen“, sagt auch Kluge. Das haben die verbliebenen Händler erkannt, viele bieten Bio-Produkte aus der Region an.

Die Palette ihrer Spezialitäten ist breit gefächert: von selbst gemachter Marmelade, frischen Nudeln über Holzofenbrot bis zu Wildsalaten aus Eigenernte. Auf dem Markt am Uni-Campus in Bremen werden Snacks für die Mittagspause angeboten, auf dem Findorffer Wochenmarkt gibt es Blumengestecke für die Weihnachtszeit.

Wochenmärkte bieten besondere Aktionen

Viele Wochenmärkte versuchen, mit besonderen Aktionen auf sich aufmerksam zu machen. Oft geht es darum, den Besuchern ein Erlebnis zu ermöglichen. So beteiligten sich Bremer Märkte im Frühjahr an der europäischen Kampagne „LYLM Love your local market“, die das Bewusstsein für Produkte aus der Region schärfen will. In Hamburg werden sogar Nachtmärkte von 16 bis 22 Uhr angeboten, um sich dem heutigen Einkaufsverhalten anzupassen.

Nur auf Marketing zu setzen, sieht der Bremer Großmarkt-Geschäftsführer Kluge kritisch: „Sollen wir jetzt überall Hüpfburgen aufbauen? Mit der Werbemaschinerie eines Supermarktes kann der kleine Fachhandel nicht mithalten.“

Wirksam ist dies auch nicht immer, wie das Beispiel Huckelriede zeigt: Dort hatten engagierte Einwohner einen Kaffee-Ausschank organisiert, Flyer verteilt und einen Shanty-Chor auftreten lassen, um Besucher anzulocken. Die kamen zwar auch, doch eingekauft haben sie auf dem Markt nicht.

Uniformierung des Angebots

Kluge sieht die Verbraucher in der Verantwortung, eine „Uniformierung des Angebots“ zu verhindern. Es läge in der Kaufentscheidung der Menschen, ob sie weiter hochwertige Produkte vom Fachhändler haben wollen oder genormtes Gemüse aus dem Supermarkt.

Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln vom Wochenmarkt ist letztlich jedoch auch vom Geldbeutel abhängig und deshalb vor allem in gut situierten, bürgerlichen Stadtteilen stabil. Auch in Schwachhausen ist der Markt gut besucht. „Wen ich kenne, der kann auch beim nächsten Mal bezahlen“, sagt Käseverkäufer Kai Oldenbüttel. Ein Discounter könne mit diesem Service wohl nicht mithalten.