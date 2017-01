Mehr als eine halbe Million Menschen nahmen allein in Washington an den Protesten gegen Trump teil. (BRYAN WOOLSTON, REUTERS)

Auf dem Weg zur CIA-Zentrale nach Langely auf der anderen Seite des Potomac bekam der neue US-Präsident Donald Trump einen Eindruck von den Massen an Demonstranten, die seine Ankunft im Weißen Haus mobilisierte. Als er in seiner „The Beast“ genannten Panzer-Limousine am Wochenende an den Protestlern vorbei rauschte, war das Gejohle der Menge nicht zu überhören.

Gewiss kein freundliches Willkommen für den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, vor dessen Haustür an der 1600 Pennsylvania Avenue nach offiziellen Schätzungen am Sonnabend mehr als eine halbe Millionen Menschen demonstrierten. Die Großkundgebungen von Boston über New York und Chicago bis Los Angeles hinzugerechnet, waren es deutlich mehr als 4,2 Millionen. Ein Rekord, der die enttäuschende Teilnahme an den offiziellen Inaugurations-Feiern in Washington bei Weitem in den Schatten stellte.

Doch das hielt Trump bei seinem Besuch in der CIA-Zentrale nicht davon ab, die Presse ein weiteres Mal anzugreifen. „Ich habe einen andauernden Krieg mit den Medien“, beschwerte sich der Präsident vor der Kulisse des Denkmals der im Einsatz gefallenen Agenten des Geheimdienstes. „Das sind die unehrlichsten Menschen, die auf der Erde herumlaufen.“ Die Journalisten würden absichtlich über das Interesse an seiner Amtseinführung „lügen“. „Das dürften eine Million, anderthalb Millionen Menschen gewesen sein“.

Experten gehen von ca. 160 000 Trump-Anhängern aus

Die auf Mengen-Schätzung spezialisierten Experten Marcel Altenburg und Keith Still von der Manchester Metropolitan University haben Aufnahmen und verfügbare Daten analysiert und gehen von etwa 160 000 Trump-Anhängern aus. Das ist etwa ein Drittel der Zahl der nach derselben Methode geschätzten Teilnehmer des „Women‘s March“ vom Sonnabend.

Diese Fakten hielten den neuen Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, nicht davon ab, kurzfristig die Reporter zu seinem ersten Briefing im Weißen Haus zusammenzutrommeln. Nachdem er eine Stunde auf sich warten ließ, geriet die Premiere, bei dem er nebenbei den Besuch der britischen Premierministerin Theresa May am kommenden Freitag ankündigte, zu einem zornigen Monolog.

Mit erhobener Stimme beschimpfte Spicer das Pressekorps des Weißen Hauses und ließ anschließend keine Fragen zu. „Bizarr und ohne Beispiel“, kommentierte ein Teilnehmer anschließend. Der Sprecher wiederholte dabei die falsche Behauptung, Trump habe „das größte Publikum gehabt, das jemals einer Amtseinführung beiwohnte. Punkt“. Dann warnte er die Medien. „Wir werden die Presse zur Rechenschaft ziehen.“

Merkel setzt auf gemeinsames Agieren

Vor Angriffen auf die Pressefreiheit sowie die Rechte von Frauen und Minderheiten sorgt sich Kevin Seymour (44), der aus New York zu dem historischen Protest nach Washington gekommen war. „Er soll wissen, dass wir aufpassen.“ Ähnlich sieht es Lea Smith (43), die aus Dana-Point in Kalifornien angereist kam. „Wir werden es nicht erlauben, das jemand unsere Rechte wegnimmt“, versprach sie und prophezeite: „Das war erst der Anfang.“

Während in den USA die Wogen schon kurz nach Trumps Amtseinführung hoch schlugen, bemühten sich in Deutschland die Politiker, die ersten Äußerungen des neuen Präsidenten einzuschätzen. Seine Rede zur Amtseinführung wurde skeptisch, distanziert und teilweise entsetzt aufgenommen. Doch es gab auch unaufgeregtere Stimmen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt weiterhin auf eine enge Zusammenarbeit mit dem neuen US-Präsidenten: „Ich glaube ganz fest daran, dass es uns allen am besten geht, wenn wir ein regelbasiertes, auf gemeinsamen Werten beruhendes, gemeinsames Agieren haben“, sagte die Kanzlerin am Wochenende knapp, ohne weiter konkret auf Trumps Antrittsrede einzugehen. Dies gelte vor allem für die internationale Wirtschaftsordnung, die international Handlungsordnung, die Verteidigung und für die Bündnisse. „Das transatlantische Verhältnis wird nicht weniger wichtig in den nächsten Jahren, als es in der Vergangenheit war.“

Gabriel spricht von „schlimmer Radikalisierung“

Auch der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Jürgen Hardt, hofft auf eine Fortsetzung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit beim transatlantischen Bündnis. „Diese Zusammenarbeit wird auch weiterhin fest auf dem Wertefundament stehen, das dieses Bündnis so erfolgreich, stark und einmalig gemacht hat: Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Offenheit der Gesellschaften und die Achtung der Würde des Individuums“, erklärte Jürgen Hardt.

Deutlichere Worte dagegen fand Vizekanzler Sigmar Gabriel. Die Wahl Trumps sei das Ergebnis einer „schlimmen Radikalisierung“, man müsse den Mann sehr ernst nehmen, sagt der SPD-Chef dem ZDF. Das seien „hoch nationalistische Töne“ gewesen, die Trump bei seiner Rede angeschlagen haben. Wer sage, man müsse abwarten, so schlimm werde es nicht kommen, irre, mahnte er. Europa müsse nun noch mehr zusammenhalten. „Wir müssen als Europäer zusammenstehen, und wir müssen auch beinhart unsere Interessen definieren und vertreten“, so Gabriel weiter. Mit Blick auf die von Trump angedrohten Handelshemmnisse forderte er eine Strategie, die auf Asien und China gerichtet sei. „Da haben wir auch neue Chancen.“

Anton F. Börner, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), hofft, dass Merkel den US-Präsidenten davon überzeugen kann, wie wichtig der internationale Freihandel und offene Märkte für den Erfolg beider Länder seien. „Aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtung mit unserem inzwischen wichtigsten Handelspartner steht viel für die deutsche Wirtschaft auf dem Spiel“, sagte Börner. Er hofft, dass sich beide bald zusammensetzen. Bisher hat Merkel allerdings noch keinen Termin bei Trump.