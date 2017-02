Der EQ soll in Bremen und Sindelfingen produziert werden. (dpa)

Neben Bremen soll Sindelfingen der zweite Standort sein, an dem Mercedes Elektrofahrzeuge der neuen Produktmarke EQ herstellen wird. Damit soll das Werk zum Kompetenzzentrum für batterieelektrische Modelle der Ober-und Luxusklasse entwickelt werden, wie Mercedes mitteilte. Dass daraus eine Konkurrenz zwischen Sindelfingen und dem Bremer Werk werden könnte, sieht der Bremer Mercedes-Betriebsratschef Michael Peters nicht. Peters sagte dem WESER-KURIER: „Es war klar, dass wir in Bremen den Start machen werden für die Elektrofahrzeuge, und dass dann die anderen Werke folgen werden.“ Dies hänge auch damit zusammen, in welchem Werk welches Modell produziert wird.

Dass Bremen da etwas an Kompetenzen einbüßen werde, sieht Peters nicht: „Unser Vorteil hier in Bremen ist: Wir machen als erste die Erfahrungen mit den Elektrofahrzeugen. Das kann uns keiner nehmen. Und so hoffen wir dann, dass wir in Bremen auch bei den Elektrofahrzeugen der zweiten Generation eine wichtige Rolle spielen werden.“

Bremer Werk stellt 150 Leiharbeiter fest ein

Am Mittwochvormittag teilte Mercedes-Benz bereits mit, dass das Unternehmen in seinem Bremer Werk 150 Leiharbeiter fest einstellen werde. Diese Entscheidung hängt zusammen mit der Vorbereitung auf die Serienproduktion der Elektrofahrzeuge mit der Marke EQ. Der Betriebsratsvorsitzende des Bremer Werks, Peters, freute sich über diese Nachricht: „Wir brauchen all die neuen Kolleginnen und Kollegen, damit die Belegschaft das umfangreiche Produktionsprogramm erfüllen und sich für die künftig zunehmende Elektromobilität qualifizieren kann.“

Der Bremer Werkschef Peter Theurer sagte dazu: „Um das anspruchsvolle Programm in den nächsten Jahren zu bewältigen und unsere Zukunftstechnologien in die Serienproduktion zu integrieren, müssen wir am Standort hochflexibel produzieren und unsere Kapazitäten optimal ausnutzen. Dafür schaffen wir nochmal neue Jobs.“ Momentan sei das Werk voll ausgelastet. In den kommenden Tagen wird offiziell bekanntgegeben, ob am Bremer Standort wieder die meisten Autos von allen Werken weltweit vom Band gerollt sind. Im vergangenen Jahr ist das der Fall gewesen mit 324.131 Fahrzeugen, die in Sebaldsbrück produziert wurden.