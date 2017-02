Viele Flüchtlinge ertrinken auf dem lebensgefährlichen Weg. (picture-alliance / Milestone Med)

Ein Jahr ist es her, dass die Hilfsorganisation SOS Mediterranee ins Mittelmeer aufgebrochen ist. Gründer und Helfer der Gruppe konnten es nicht mehr ertragen, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken, weil sie keinen anderen Ausweg für ihr Leben sehen, als die lebensgefährliche Route nach Europa zu nehmen.

Wären sie nicht gewesen, wären mehr als 8000 Menschen mit großer Wahrscheinlichkeit ertrunken. Genauso wie weitere Tausende von Flüchtlingen, die von anderen privaten Organisationen gerettet wurden. Doch für mehr als 5000 Menschen kam allein 2016 jede Hilfe zu spät – denn die Freiwilligen vor Ort können nicht das gesamte Gebiet abdecken.

Mehr zum Thema Voller Einsatz im Mittelmeer Die noch recht neue Hilfsorganisation SOS Mediterranee hat im vergangenen Jahr etwa 8000 ... mehr »

Man würde meinen, dass Europa so etwas nicht hinnehmen würde. Wie groß wäre die Aufregung, wenn Deutsche oder Franzosen dort nahezu wöchentlich ertrinken würden? Doch in dem Jahr, seit SOS Mediterranee da ist, hat sich an der Situation so gut wie nichts verändert.

Ausreichend Zeit für Europa

Es ist ein Jahr, in dem die Politik längst hätte aktiv werden müssen. Ein Jahr, in dem man sichere Fluchtwege hätte schaffen können. Ein Jahr, in dem man etwas gegen die menschenverachtende Situation in Libyen hätte tun können. In dem man hätte versuchen müssen, mehr gegen das kriminelle Netzwerk von Schleppern zu unternehmen, die Menschen zum Teil mit Waffengewalt in die Boote drängen, wenn sie sich weigern, die überfüllten Schlauchboote zu besteigen.

Mehr zum Thema EU sucht Lösungen für Migration übers Mittelmeer Der Zuzug von Migranten nach Europa reißt nicht ab. Sehr viele von ihnen kommen inzwischen über ... mehr »

Ein Jahr, in dem man Italien hätte mehr unterstützen müssen, damit das Land nicht alleine mit der Masse an Menschen fertig werden muss – das gleiche gilt für Griechenland. Ein Jahr, in dem man sich nicht hätte darauf verlassen dürfen, dass private Hilfsorganisationen den Job übernehmen, den eigentlich die Regierungen finanzieren müssten. Ein Jahr, in dem Europa hätte zeigen können, dass es auch in schlechten Zeiten zusammensteht.

Europa hat in diesem Jahr aus­reichend Zeit gehabt. Nun müssen aus den aktuellen politischen Bestrebungen auch endlich Taten folgen. Denn so großartig die Arbeit auch ist, die SOS Mediterranee und die vielen anderen freiwilligen Helfer auf ihren Schiffen im Mittelmeer leisten – es wäre besser, man würde sie gar nicht brauchen.

kristin.hermann(at)weser-kurier.de