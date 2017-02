Echte Freundschaft sieht anders aus: Merkel und Erdogan bei einem Treffen 2015. (dpa)

Die Kanzlerin weiß, dass sie bei ihrer Arbeitsvisite mit einer Reihe heikler Forderungen konfrontiert werden wird, die sich um die strafrechtliche Verfolgung und Auslieferung von Türken aus der Bundesrepublik drehen. Zudem steht sie unter dem Druck der Opposition, von Bürgerrechtsgruppen, aber auch aus der eigenen Partei, Menschenrechtsverletzungen in der Türkei anzusprechen.

Die Bundeskanzlerin kommt zum ersten Mal seit dem gescheiterten Putschversuch in die Türkei, auf dem Weg zum EU-Gipfel auf Malta, wo es am Freitag um die europäische Flüchtlingspolitik gehen wird. Vorgesehen sind Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und Ministerpräsident Binali Yildirim. Laut türkischen Medien soll es um das Flüchtlingsabkommen, die Lage in Syrien, den Kampf gegen den Terror sowie geheimdienstliche und wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen. Am Mittwoch war zunächst noch offen, ob die Gespräche wie geplant stattfinden würden. Merkel will vor allem das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen absichern, um im bevorstehenden Bundestagswahlkampf keine unliebsamen Überraschungen zu erleben. Die türkische Seite hatte just in der vergangenen Woche wieder mit der Kündigung des Abkommens gedroht, nachdem der Oberste Gerichtshof Griechenlands entschieden hatte, acht nach dem Putschversucht geflüchtete türkische Armeeoffiziere nicht auszuliefern.

Mit einem ähnlichen Szenario ist Deutschland konfrontiert. „Merkel muss unangenehme Fragen zum Terror beantworten“, titelte die regierungsnahe Zeitung Sabah. Rund 40 in Nato-Einrichtungen stationierte türkische Soldaten haben laut Medienberichten Asyl in Deutschland beantragt. Die Türkei wirft ihnen vor, in den Putschversuch verstrickt zu sein und der islamischen Gülen-Bewegung anzugehören, die sie dafür verantwortlich macht. Die Offiziere bestreiten dies. Der türkische Verteidigungsminister Fikri Isik forderte Deutschland auf, „nicht mit dem Terror zu kooperieren“ und die Asylanträge abzulehnen.

Merkels Sprecher Steffen Seibert erklärte daraufhin, Asylanträge seien für die Bundesregierung keine politische Frage, sondern eine Aufgabe der Asylbehörden und der Justiz. Ankara wirft Berlin außerdem vor, Aktivitäten der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu dulden, obwohl diese auch in der EU als Terrorgruppe eingestuft wird. Zwar wurde kürzlich ein PKK-Gruppenleiter in Düsseldorf zu drei Jahren Haft verurteilt, doch die Türkei fordert noch härtere Maßnahmen. Des Weiteren gibt es laut einem Spiegel-Bericht Streit um die Nato-Luftwaffen-Basis Incirlik und deutsche Aufklärungsjets. Die Türkei fordert die Übergabe hochauflösender Überwachungsbilder aus Syrien und dem Irak, die von der Bundeswehr bisher zensiert werden, damit die Türkei sie nicht gegen die Kurden nutzen kann. Schließlich wird sich Merkel Klagen darüber anhören müssen, dass der regierungskritische türkische Journalist Can Dündar kürzlich Ehrengast bei einem Neujahrsempfang des Bundesjustizministeriums war.

Vor allem der Zeitpunkt des Besuchs stieß in Deutschland, aber auch in der Türkei auf Kritik. Wie schon vor den Parlamentswahlen im November 2015 bemängeln Kritiker, dass die Kanzlerin damit im Vorfeld einer Volksabstimmung Partei für die türkische Regierung und deren autoritären Kurs ergreife. „Die Bundeskanzlerin sollte anders als bei ihrem letzten Besuch in der Türkei klare Worte zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit finden“, erklärte der Grünen-Politiker Özcan Mutlu am Mittwoch. „Sie muss mit Worten und Taten verhindern, dass ihr Besuch als Unterstützung für das bevorstehende Verfassungsreferendum instrumentalisiert wird.“ Wie auch andere Bundestagsabgeordnete forderte er Merkel auf, Oppositionspolitiker und Menschenrechtler zu treffen. Zuvor hatte der türkische Oppositionsführer und Chef der sozialdemokratischen CHP, Kemal Kilicdaroglu, der Süddeutschen Zeitung gesagt, er werte Merkels Besuch als Wahlkampfhilfe für Erdogan.