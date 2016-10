Donald Trump will ins Weiße Haus - und es könnte ihm tatsächlich gelingen. (dpa)

Wer hätte nach der dritten Debatte in Las Vegas gedacht, der politisch am Boden liegende Rechtspopulist werde sich noch einmal aufrappeln können? Keine zwei Wochen später kehrt Trump mit Triumphgeheul auf den „Strip“ zurück. Das völlig unerwartete Wiederaufleben der E-Mail-Affäre Clintons liefert dem Präsidentschaftskandidaten der Republikaner die Munition, seine Gegnerin unter Beschuss zu nehmen.

Zu den frenetischen „Lock her up!“-Rufen (Sperrt sie ein!) seiner Anhänger bezichtigte er Clinton, „absichtlich, vorsätzlich, zielbewusst“ Staatsgeheimnisse verraten zu haben. Das Niveau dieses Wahlkampfs ist so tief abgesunken, dass die Kriminalisierung der politischen Gegnerin – eigentlich ein Kennzeichen demokratisch unterentwickelter Bananenrepubliken – heute zur Normalität gehört. Egal wie das Rennen ausgeht: Trump hat damit die Grundlage zur De-Legitimierung einer Präsidentin Hillary Clinton geschaffen.

Allen Grund, empört zu sein

Nur das Argument mit dem „manipulierten System“ funktioniert nicht mehr so gut, seit FBI-Chef James B. Comey – beabsichtigt oder nicht – Trump eine Steilvorlage gab. Das Clinton-Lager hat allen Grund, empört darüber zu sein, dass eine Sicherheitsbehörde wenige Tage vor der Wahl mit Informationen über ein schwebendes Verfahren in den Wahlkampf eingreift. Das hat es noch nicht gegeben, das verlangt nach einer Erklärung. So meint der Führer der Demokraten im Senat, Harry Reid, Comey habe sich möglicherweise selber strafbar gemacht.

Gewiss hat es mehr als ein Geschmäckle, dass die FBI-Ermittler über Wochen Erkenntnisse unter Verschluss hielten, die zu einer Wiederaufnahme des bereits abgeschlossenen Ermittlungsverfahrens gegen Clinton führen könnten. Zumal nicht einmal klar ist, ob die 650.000 E-Mails auf dem Rechner Anthony Weiners überhaupt belastendes Material gegen Clinton enthalten.

Dass die Bundespolizei nun den richterlich genehmigten Zugriff auf die Daten des Laptops erhält, verdankt Clinton ihrer Vertrauten Huma Abedin. Die hatte Zugriff auf den Rechner ihres inzwischen von ihr getrennt lebenden Mannes, der wegen Sexting mit einer Minderjährigen strafrechtlich verfolgt wird. Experten meinen, eine Analyse der E-Mails sei nicht weiter kompliziert, brauche aber Zeit. Es ließe sich relativ schnell feststellen, ob Abedin E-Mails, die der Geheimhaltung unterlagen, von Clinton abgerufen hat oder erhielt. Schwieriger sei es, zu entscheiden, ob die Inhalte eine Wiedereröffnung des Verfahrens rechtfertigten.

Beispielloser Unbeliebtheitswettbewerb

Die rechtliche Klärung wird einige Wochen in Anspruch nehmen. Politisch wirft der Fall schon jetzt Dividenden ab, die Donald Trump auf den letzten Metern dieses bizarren Wahlkampfes helfen. Eine aktuelle Umfrage der „Washington Post“ zeigt, dass die Affäre bestehende Bedenken der Wähler über die Aufrichtigkeit Clintons verstärkt. In dem beispiellosen Unbeliebtheitswettbewerb dieser Wahlen liegen Clinton und Trump nun gleichauf. Knapp sechs von zehn US-Bürgern haben ein negatives Bild der Kandidaten. Bisher durfte sich Hillary damit trösten, nicht ganz so unbeliebt zu sein wie der blondierte Milliardär, der mit seiner Hetze gegen Mexikaner und Muslime und den sexuellen Übergriffen auf Frauen wichtige Wählergruppen verprellt hat.

Glück im Unglück für die Demokratin: Seit Wochen geben die Amerikaner in 35 Bundesstaaten bereits ihre Stimmen für die Präsidentschaftswahlen ab. Rund 20 Millionen Wähler nutzten bislang die Früh- und Briefwahl, die Hälfte davon in den wichtigen Swing States. Dort entscheidet sich am Ende die Mehrheit im Wahlmänner-Kollegium. Trump müsste trotz der Wendung des Blattes alle Rennen, die auf der Kippe stehen, für sich entscheiden, um auf die 270 Wahlmännerstimmen zu kommen. Das ist in einem Wahljahr, das schon vorher alle möglichen Konventionen über den Haufen geworfen hat, nicht unmöglich.

Wahrscheinlich ist ein solcher Umschwung allerdings auch nicht. Dagegen sprechen die Statistiken der Wählerbewegungen, die Trump bestenfalls eine Außenseiterchance geben. Hinzu kommen die enormen Defizite des Rechtspopulisten bei der organisatorischen Infrastruktur in den Bundesstaaten. Zudem bleibt noch mehr als eine Woche bis zum Urnengang. Zeit, in der viel passieren kann.

