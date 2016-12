„Die Beitragsordnung ist mit heißer Nadel gestrickt“, sagt Maike Schaefer. (dpa)

An diesem Dienstag soll die Bremische Bürgerschaft die neue Beitragstabelle verabschieden. Es ist „unsere Pflicht, die Öffentlichkeit davon in Kenntnis zu setzen, dass eine erneute Geldverschwendung in Millionenhöhe droht“, heißt es in einem Schreiben der Zentralen Elternvertretung (ZEV) und des Gesamtelternbeirats katholischer Kindertagesstätten in Bremen (GEB).

Die Elternvertreter gehen davon aus, dass eine Klage vor Gericht erfolgreich wäre. So wie es vor zwei Jahren schon einmal der Fall war. Die neue Beitragsordnung sei in vielen Punkten nicht sozial gerecht, sagte die Vorsitzende des GEB, Katja Moede-Nolting am Montag.

Nicht alle Einkommensgruppen würden gleichmäßig entlastet. „Wir wollen eine Ordnung, gegen die nicht geklagt werden muss.“ Eine Klage ziehe Kosten nach sich, und dieses Geld könne Bremen sinnvoller nutzen. Die Beiträge sollten moderat steigen, um etwa 50 Euro, und das sei nicht der Fall, sagte sie.

Beiträge steigen zum Teil um mehr als 100 Euro

Tatsächlich steigen die Beiträge zum Beispiel für eine Familie mit einem Kind mit einem gemeinsamen Einkommen von 83.000 Euro um mehr als 100 Euro pro Monat, nämlich auf 340 Euro. Hinzu kommen 35 Euro Essensgeld pro Monat.

2014 hatten fünf Eltern gegen die damalige Beitragsordnung geklagt, das Oberverwaltungsgericht gab ihnen recht. Das habe Bremen 30 Millionen Euro gekostet, sagte Andreas Seele, Sprecher der ZEV.

Die Summe umfasse die Beiträge, die zurückbezahlt werden mussten und auch die Verwaltungskosten. 45 Eltern hätten sich bei den Elternvertretungen gemeldet und wollten klagen, sagte Seele. Eine Klage sei aber frühestens in einem Jahr möglich.

Geringverdiener sollen keine Beiträge bezahlen müssen

Im Oktober hatte die Bildungsbehörde den Entwurf einer neuen Beitragsordnung vorgelegt. Ein zentraler Punkt ist, dass Geringverdiener keine Beiträge bezahlen müssen, in Bremen sind das 56 Prozent der Eltern. Eltern mit zwei Kindern müssen zum Beispiel bis zu einem gemeinsamen Einkommen von 33.745 Euro nichts bezahlen.

Gegen diesen Entwurf protestierten Eltern unter anderem mit einem Brief an Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD), und auch Politiker von SPD und Grünen forderten Nachbesserungen.

Sie sahen vor allem Familien mit mittleren Einkommen unverhältnismäßig stark belastet. Die Behörde überarbeitete den Entwurf daraufhin. Der neuen Ordnung wollen SPD und Grüne nun zustimmen – auch wenn sie immer noch einige Schwächen sehen.

Beiträge sollen zentral erhoben werden

„Die Beitragsordnung ist mit heißer Nadel gestrickt“, sagt die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Maike Schaefer. Die Grünen wollen, dass die Kita-Beiträge in Zukunft nach dem Netto-Einkommen der Familien berechnet werden, nicht wie bisher nach dem Brutto-Einkommen.

Beamte müssten dann mehr bezahlen als bisher, Väter oder Mütter, die für Kinder aus einer ersten Ehe Unterhalt zahlen müssen, weniger. Außerdem sollen die Beiträge zentral erhoben werden, nicht mehr von den Einrichtungen selbst. „Wir wollen diese Änderungen, aber wir wissen, dass das nicht so schnell geht“, sagte Schaefer.

Deshalb werde die Fraktion der neuen Beitragsordnung zustimmen. Sie gehe davon aus, dass der Entwurf rechtskonform sei. Die CDU nicht, die Fraktion ist gegen die Beitragsordnung. Es sei nicht einzusehen, dass 44 Prozent der Eltern dafür zahlen müssen, dass 56 Prozent entlastet werden, sagte Sandra Ahrens, Fraktionssprecherin für Kinder, Jugend und Familie.

FDP und CDU sind sich teilweise einig

Das Ziel der Elternvertreter sind kostenlose Kitas, und darauf sollte ihrer Meinung nach die neue Beitragsordnung ausgerichtet sein. Die FDP unterstützt diese Forderung; zumindest aber müsste das letzte Kindergartenjahr vor der Schule kostenlos sein. In diesem Punkt sind sie sich mit der CDU einig. Die hatte in einem bildungspolitischen Positionspapier vor kurzem solch ein kostenloses und verpflichtendes Vorschuljahr gefordert.

Auch die Grünen finden kostenlose Kitas im Prinzip richtig, sagte Schaefer. Nur müssten die Kitas dann mit Steuergeldern bezahlt werden. „Es darf nicht von der Finanzkraft einer Kommune abhängen, ob Kitas kostenlos sind oder nicht.“ Bis dieses Ziel erreicht ist, müsse es aber eine Beitragsordnung geben, und sie findet: „Wer mehr verdient, kann auch höhere Beiträge zahlen.“

Der Vorschlag der Elternvertreter lautet: Die alte Beitragsordnung von 2008 beibehalten, 56 Prozent der Familien die Beiträge erlassen und ein weiteres Jahr an einer neuen Ordnung arbeiten.