Wird stillgelegt: Das Kohlekraftwerk der SWB im Bremer Industriehafen. (Frank Thomas Koch)

Der Energiekonzern EWE will sich und seine Bremer Tochter SWB neu aufstellen. Konzernsprecher Christian Blömer bestätigte am Donnerstag, dass eine entsprechende Strategie erarbeitet worden sei. Konkreter wollte er noch nicht werden. Zunächst einmal sollen die Mitarbeiter über die Auswirkungen der Neuausrichtung aufgeklärt werden. Öffentlich gemacht werden soll die Strategie seinen Angaben nach in der kommenden Woche.

Aus Unternehmenskreisen ist zu hören, dass sich die EWE in den nächsten Jahren komplett aus der konventionellen Energieerzeugung zurückziehen will. Die Rahmenbedingungen der Stromerzeugung aus Gas, Kohle und Müll hätten sich drastisch verändert. „Sie sind gesellschaftlich und politisch nicht mehr gewollt.“

Nach einem Bericht der „Nordwest-Zeitung“ betrifft das vor allem die Kraftwerke der SWB. Diese sollten verkauft oder stillgelegt werden. EWE-Vorstandschef Matthias Brückmann soll die Strategie bereits vor 200 Führungskräften des Unternehmens vorgestellt haben. Die neuen Schwerpunkte des Oldenburger Konzerns sind demnach Elektromobilität und erneuerbare Energien. Die EWE wolle zum führenden Energieversorger im Norden werden.

Was bedeuten die Pläne für die Bremer Werke?

Was die Pläne im Einzelnen für die Bremer Werke heißen, ist derzeit noch nicht abzusehen. Laut SWB laufen dazu noch Gespräche. Das Unternehmen habe in den vergangenen Monaten intensiv eine eigene Strategie erarbeitet, sagte Torsten Köhne, SWB-Vorstandsvorsitzender. Sie widerspreche der nun vorgestellten Strategie der EWE nicht grundsätzlich. Im September habe man sich mit dem Aufsichtsrat, dem auch EWE-Vorstand Brückmann angehört, einstimmig auf das Papier geeinigt.

Einig sind sich die beiden Energieversorger den SWB-Angaben zufolge darin, dass die konventionellen Werke, deren Strom ausschließlich an der Börse vermarktet wird, bis 2026 geschlossen werden sollen. Einen Zeitplan für das Aus der einzelnen Werke gebe es aber noch nicht. Klar sei, dass die Zusammenarbeit mit Partnern wie der Deutschen Bahn, dem Stahlwerk Arcelor-Mittal oder Mercedes langfristig weitergeführt werde, so Köhne. Diese Kooperationen sollen außerdem weiter ausgebaut werden. Die SWB nimmt demnächst etwa das vergleichsweise saubere Gas- und Dampfturbinenkraftwerk in Mittelsbüren in Betrieb. Mit mehrjähriger Verzögerung soll es nun demnächst ans Netz gehen – Großabnehmer ist die Deutsche Bahn.

SWB-Betriebsrat Peter Marrek war nach eigenen Angaben dabei, als Brückmann die Strategie vorgestellt hat. Er habe aus den Ausführungen eine komplett andere Wahrnehmung gewonnen, es sei nicht konkret gesagt worden, dass der Konzern seine konventionellen Kraftwerke mittelfristig schließen wird. „Die Abfallentsorgung ist die Cash-Cow des Unternehmens“, sagt er und spielt damit auf das Müllheizkraftwerk an. Aus seiner Sicht mache es keinen Sinn, dieses Werk abzuschalten. Mit Blick auf das Werk in Mittelsbüren sagte er, dass Gaskraftwerke beim Übergang von der Kohle zum grünen Strom eine wichtige Rolle spielen sollten. Auch Verdi-Gewerkschaftssekretär Jürgen Jakobs zeigte sich von den Berichten „irritiert“ und „überrascht“. Das Ausstiegsszenario aus der Kohlekraft sieht das Jahr 2040 vor. Dass feststehe, welches Werk wann geschlossen wird, sei ihm neu.

EWE müsse auf Verluste reagieren

Ein zweite wesentliche Baustelle der neuen Konzernstrategie sind die personellen Doppelstrukturen von EWE und SWB. An beiden Standorten gibt es Abteilungen, die dem Vernehmen nach umstrukturieriert werden sollen. Das ist laut SWB-Vorstand Köhne jedoch nur dann sinnvoll, wenn damit auch messbare Effekte erzielt werden können. „Darüber hinausgehende Ansätze eines Zusammenwachsens ohne Nachweis konkreter positiver Effekte machen nach derzeitigem Stand keinen Sinn.“ Welche Konsequenzen die neue Strategie für die Mitarbeiter der SWB habe, lasse sich derzeit nicht sagen. Fest steht jedoch schon seit langem, dass 500 Stellen im Konzern abgebaut werden sollen.

Laut Insidern sieht sich die EWE gezwungen zu reagieren: Die SWB habe der EWE im vergangenen Jahr einen Verlust von 150 Millionen Euro gebracht. Für die nächsten Jahre gebe es keine Zusage für eine Dividende. Nach Angaben einer SWB-Sprecherin gibt es aus Sicht der Bremer keine Anhaltspunkte, dass das Unternehmen von seiner Strategie abweichen müsse.

Nun kursieren Befürchtungen, dass die EWE ihre Tochter SWB komplett in den Mutterkonzern integrieren könnte. „Die EWE wollte die SWB von Anfang an mehr oder weniger abwickeln“, sagte Klaus-Rainer Rupp, wirtschaftspolitischer Sprecher der Linken in der Bremischen Bürgerschaft. Das habe sich schon abgezeichnet, als der Oldenburger Energieversorger die SWB 2009 übernahm. Teil des „Deals“ sei es gewesen, dass es bis 2018 keine betriebsbedingten Kündigungen gebe. Nun wolle die EWE den Standort scheinbar deutlich personell verkleinern. „Bremen hat seinen Einfluss mit dem Verkauf der Anteile verloren.“

Druck durch Energiewende

Hinter dem Konzernumbau steckt der Druck, der durch die Energiewende entsteht: Deutschland soll weg von der herkömmlichen Stromerzeugung und hin zu erneuerbaren Energien. Daher drängt nun immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien – also Wind, Sonne und Biomasse – auf den Markt. Weil die konventionellen Kraftwerke aber nicht im gleichen Umfang vom Netz gehen, steigt das Angebot. Die Folge: Die Preise an der Strombörse sind im freien Fall und machen den konventionellen Kraftwerksbetrieb zunehmend unwirtschaftlich.

Kerngeschäft der SWB war lange Zeit die konventionelle Energieerzeugung. Dies hatte bereits herbe Einschnitte zur Folge. Schon 2013 nahm der Bremer Versorger drei Kraftwerke vom Netz und verzichtete auf etwa 40 Prozent der Erzeugungskapazität, gut 120 Beschäftigte verloren ihre Jobs. Übrig blieben noch zwei Kohlekraftwerke: Block 6 im Hafen und das Hastedter Kraftwerk, das neben Strom auch Fernwärme produziert und daher wohl eine längere Laufzeit hat. SWB-Chef Köhne hatte bereits 2015 gesagt, das Kraftwerk Hafen werde geschlossen.