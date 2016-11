Er fuhr einen Jungen an und anschließend weg: Dafür muss sich der 27-jährige Angeklagte vor dem Bremer Landgericht verantworten. (Frank Thomas Koch)

Autofahrer, Passanten, Schüler, Wartende an der Straßenbahnhaltestelle – es gab Zeugen ohne Ende, als am 10. Juni ein Pkw-Fahrer auf der Kreuzung Julius-Brecht-Allee/Konrad-Adenauer-Allee einen 13-jährigen Radfahrer lebensgefährlich verletzte und Fahrerflucht beging. „Nach dem Unfall war die Kreuzung voller Menschen“, sagte einer dieser Zeugen am Freitag vor dem Landgericht. Doch ob dies reichen wird, um den Fahrer des Wagens zu identifizieren, ist eine ganz andere Frage.

Angeklagt wegen versuchten Totschlags ist ein 27-jähriger Bremer. Am zweiten Prozesstag wurden die ersten Zeugen vernommen – Autofahrer, die bei Rot an der Ampel gewartet hatten. Alle erzählen nahezu identische Versionen von dem Unfall. Er habe plötzlich einen Motor aufheulen hören, berichtete ein 59-jähriger Handwerker, der mit seinem VW-Bus mit offenem Fenster ganz vorne auf einer der beiden Geradeausspuren wartete. Im Spiegel habe er dann einen Wagen gesehen, der auf den freien Linksabbieger ausscherte und dort Gas gab.

Zeugen sind sich einig

„Was ist das denn für ein Bekloppter?“, sei sein erster Gedanke gewesen, und dann habe es auch schon geknallt. Der Wagen habe einen Radfahrer erfasst, der zusammen mit einem ganzen Pulk Schüler auf Fahrrädern bei Grün die Kreuzung überquerte. Der Junge habe einen kleinen Vorsprung vor den anderen gehabt und sei von dem Wagen frontal gerammt und 15 Meter weit geschleudert worden. So schilderte auch eine 47-Jährige, deren Pkw direkt hinter dem des ersten Zeugen gestanden hatte, den Unfall. „Der Wagen kam links angeschossen und hat definitiv nicht gebremst.“ Was auch der Dritte in der wartenden Schlange, ein 20-Jähriger, so bestätigte.

Auch darüber, was dann geschah, waren die drei Zeugen sich einig. Nicht immer im Gerichtssaal, da klafften fünfeinhalb Monate nach dem Unfall am Freitag mehrfach Erinnerungslücken, aber in ihren Aussagen, die sie unmittelbar nach dem Vorfall bei der Polizei gemacht hatten: Der Fahrer habe nach der Kollision mit seinem Wagen die Kreuzung überquert, dann an einer Verkehrsinsel gehalten, sei ausgestiegen, zu dem am Boden liegenden Jungen zurückgelaufen und habe dann mit seinem Pkw das Weite gesucht.

Keiner kann den Fahrer beschreiben

Bei der Beschreibung der Umgebung ähnelten sich die Aussagen ebenfalls: Mittagszeit, Schulschluss, jede Menge Schüler unterwegs, gut sichtbar schon bei der Anfahrt auf die Kreuzung. Doch es gab noch etwas, was die Zeugen einte – keiner von ihnen konnte den Fahrer identifizieren. „Genau beschreiben kann ich ihn nicht“, sagte der Handwerker. „Zu dem Unfallfahrer kann ich nichts sagen“, erklärte die 47-Jährige Zeugin. Sie sei sofort zu dem Jungen gelaufen. „Ich weiß nicht mal, ob ein Mann oder eine Frau am Steuer des Wagens saß.“

Nicht anders der 20-Jährige, der sich am Freitag zunächst nicht einmal mehr daran erinnerte, überhaupt jemanden aus dem Unfallfahrzeug aussteigen gesehen zu haben. Fünf Tage nach dem Unfall hatte er bei der Polizei gesagt, dass der Fahrer ausgestiegen sei. Doch seine Beschreibung des Fahrers blieb schon damals vage: Südländischer Typ, sehr kurze Haare, eher füllige Statur.

Die Verhandlung wird am 30. November um 9 Uhr fortgesetzt.