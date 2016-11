Die vier Galileo-Satelliten sollen nacheinander in ihrer Umlaufbahn abgesetzt werden. (Pierre Carril)

Herr Scholz, die Ariane 5 ist jetzt schon 74 Mal in Folge ohne Probleme abgehoben. Wie nervös sind Sie trotzdem vor so einem Start?

Sören Scholz: Wir gehen da professionell ran, weil wir schon viel Erfahrung haben. Daher wissen wir, worauf wir achten müssen – von der Entwicklung bis hin zur Produktion, dem Zusammenbau und der Missionsanalyse.

In den letzten Stunden vorm Start kribbelt es gar nicht?

Das ist immer eine spannende Zeit. Nicht nur die Rakete muss funktionieren. In diesem Fall müssen auch die vier Satelliten startklar sein und natürlich muss auch das Wetter mitspielen. Es kann immer etwas passieren, das wir nicht beeinflussen können. Außerdem ist es das erste Mal, dass wir Galileo-Satelliten mit der Ariane 5 hochschießen. Und dann gleich vier auf einmal. Deswegen gibt es im Gegensatz zu anderen Missionen bei diesem Start kein Startfenster, sondern nur einen Startpunkt. Entweder wir treffen ihn oder nicht. Dann muss der Start verschoben werden. Da kribbelt es schon.

Sören Scholz ist Leiter des Ariane-5-Programms bei Airbus Safran Launchers. (Karsten Klama)

Warum ist die Mission so wichtig für Bremen?

Für Bremen sind alle Missionen wichtig, weil alle Oberstufen der Ariane aus Bremen kommen. Sie werden hier entwickelt und montiert. Und in diesem Fall kommen auch die Satelliten für das Galileo-Programm aus Bremen. Das macht es für die Stadt besonders.

Das Ende für die Ariane 5 ist aber schon abzusehen. Bis 2023 soll sie noch fliegen, danach übernimmt die Ariane 6.

Bis Ariane 6 den Staffelstab übernimmt, werden wir aber noch einige Ariane-5-Raketen hochbringen. Deswegen modifizieren wir die Rakete immer weiter, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Wir müssen die Satelliten, die noch kommen werden, mit der Ariane 5 hochbringen können.

Also denken Sie noch gar nicht an den Abschied?

Nein. Wir sind mittendrin bei der Ariane 5. Aber natürlich muss man sich über die neue Rakete rechtzeitig Gedanken machen. So eine Rakete entwickelt sich nicht von heute auf morgen.

Wird sich die Arbeit Bremen durch den Bau verändern?

Die Ariane 6 wird den Standort nach vorne bringen. Wir haben mit der Ariane 4 und 5 die Erfahrung und die Kompetenz beim Bau der Oberstufe. Und diese Erfahrung werden wir auch jetzt nutzen. Wir haben in Bremen Technologien entwickelt, die wir nun auch in die Ariane 6 einbringen werden.

Was ist die größte Herausforderung beim Raketenbau?

Man muss auf den Punkt genau hin entwickeln. Schon vor dem Erstflug müssen wir sicherstellen, dass wirklich alle Systeme hundertprozentig funktionieren – auch während des Fluges. Das müssen wir schon während der Entwicklung simulieren. Wir können nicht beliebig viele Raketen hochbringen, die dann vielleicht nicht funktionieren.

Die Konkurrenz durch private Anbieter wird aber immer größer. Wie will die Ariane-Rakete da mithalten?

Wir bauen die zuverlässigste Trägerrakete der Welt. Weil wir die Einzigen sind, die es wirklich schaffen, die Satelliten zeitgerecht abzusetzen, haben wir uns einen Namen gemacht. Wenn man sich private Anbieter anschaut, stellt sich immer die Frage nach der Erfahrung. Außerdem geht es auch darum, ob ein privater Anbieter auch wirklich privat ist. Keiner kann heutzutage privat einfach so eine Rakete steigen lassen. Am Ende des Tages wird auch SpaceX von der Nasa durch Entwicklungsaufträge unterstützt.

Das Interview führte Stefan Lakeband.

Eine besondere Mission

An diesem Donnerstag startet eine Ariane-5-Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou (Französisch-Guayana). Wenn alles nach Plan läuft, ist es der 75. erfolgreiche Ariane-Start in Folge. Besonders ist die Mission auch wegen der Fracht: Die Trägerrakete bringt zum ersten Mal überhaupt Satelliten für das europäische Navigationssystem Galileo in den Weltraum. Bislang wurden russische Sojus-Raketen dafür genommen. Zudem werden zum ersten Mal vier Galileo-Satelliten gleichzeitig ins All geschossen.

Auch wenn Kourou mehr als 7600 Kilometer von Bremen entfernt ist, dürfte der Start auch viele in der Hansestadt interessieren: Die Satelliten wurden bei OHB gebaut, die Oberstufe der Rakete stammt aus dem Airbus-Werk.

Sören Scholz ist Leiter des Ariane-5-Programms bei Airbus Safran Launchers. Der Diplom-Ingenieur ist seit 1991 bei Airbus in diversen Positionen tätig gewesen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.