Seit dem Großbrand am 6. Mai vergangenen Jahres ist das Traditionskaufhaus "Harms am Wall" eine Ruine. (Frank Thomas Koch)

Doch dazu kam es nur noch in Ansätzen, bevor am 6. Mai vergangenen Jahres das große Feuer ausbrach. Eulenbruch ist wegen Brandstiftung angeklagt, er soll mit einem Komplizen versucht haben, die Versicherungen zu betrügen. Am Dienstag ist vor der Großen Strafkammer 7 des Landgerichts wieder verhandelt worden. Die Zeugen: Vertreter von Unternehmen, die von Eulenbruch den Auftrag bekommen hatten, das Haus am Wall wieder in Schuss zu bringen. Tut jemand so etwas, bezahlt zum Teil schon dafür, wenn er kurze Zeit später alles niederbrennt?

Es war ein Ladenbauer, der von den Verhandlungen mit Eulenbruch berichtete. Jemand anderes wollte mit ihm wegen der geplanten Beleuchtung ins Geschäft kommen – 70.000 Euro allein für neue Lampen. Und ein Dritter schließlich, der ebenfalls als Zeuge aussagte, war der Generalunternehmer auf dem Bau und koordinierte die Gerüstbauer, Maurer und Dachdecker – ein Auftragsvolumen von insgesamt 270.000 Euro. „Vieles hatten wir vor dem Brand erledigt“, sagte der Mann, „Herr Eulenbruch hatte bereits einen Abschlag gezahlt. Die zweite Rechnung ging in Rauch auf.“

Eigentümer wollte Arbeiten verhindern

Eulenbruch wollte sein Geschäftshaus sanieren, daran besteht nach den Aussagen der Zeugen kein Zweifel. Wer das nicht wollte, jedenfalls nicht zusammen mit diesem Mieter, war der Eigentümer der Immobilie. Die beiden stritten sich jahrelang vor den Gerichten. Eulenbruch sah seinen Vermieter in der Pflicht, das Haus in einen vertretbaren Zustand zu versetzen. Doch der wehrte sich, blieb am Ende aber ohne Erfolg. Die Richter gaben Eulenbruch recht. Der Eigentümer hätte einen großen Teil der Sanierungskosten übernehmen müssen.

Nach dem Brand war das obsolet, vorher aber wurden von den Handwerkern ja schon Rechnungen gestellt. Doch warum zahlen, was ich nicht in Auftrag gegeben habe, mag sich der Eigentümer gedacht haben. Er tat im Gegenteil alles, um die Arbeiten zu verhindern, wie aus der Aussage des damaligen Generalunternehmers hervorging. „Wir wurden von seinen Anwälten massiv verunsichert“, erzählte der Zeuge.

Der Eigentümer ließ erklären, dass er mit den Bauarbeiten nicht einverstanden sei. Er forderte dazu auf, sie einzustellen und beantragte zu diesem Zweck bei den Gerichten eine einstweilige Verfügung, die ihm aber verwehrt wurde. Die Anwälte gingen sogar noch weiter und stellten in Zweifel, ob mit Eulenbruch, der die Handwerker engagiert hatte, überhaupt ein rechtmäßiges Mietverhältnis besteht. Vor der Strafkammer wurde am Dienstag ein Schriftstück verlesen, aus dem das hervorgeht.

Polizei hat offenbar einseitig ermittelt

Die Verteidigung von Eulenbruch sah sich durch die Aussage des Zeugen einmal mehr in der Annahme bestätigt, dass die Polizei einseitig ermittelt hat. Der Mann berichtete nämlich außerdem, dass er in vier Stunden Vernehmung keine Gelegenheit bekommen habe, vom Gebaren des Eigentümers zu erzählen: „Für die war das merkwürdigerweise kein Thema.“ Wörtlich habe der Polizist ihm gesagt, dass allein gegen Eulenbruch ermittelt werde. „Ich wollte ein objektives Bild vermitteln, durfte aber nur Fragen beantworten.“ Zuletzt habe der Polizist wissen wollen, ob er Eulenbruch die Tat zutraue. Seine Antwort damals: „Dazu sage ich nichts.“

Die Verhandlung wird am kommenden Freitag, 9 Uhr, im Landgericht fortgesetzt. Begonnen hat sie am 1. August, seitdem sind unzählige Zeugen gehört worden, weitere werden folgen. Es wird über teils hundert Seiten starke Gutachten beraten. Eines davon kommt Ende November auf den Tisch, wie die Vorsitzende Richterin Andrea Schneider ankündigte. Der Prozess wird sich demnach wohl bis ins neue Jahr hinziehen.