Nach den vielen Verhandlungstagen ist er nun offenbar pleite: Hans Eulenbruch, Inhaber von Harms am Wall. (Frank Thomas Koch)

Hans Eulenbruch ist pleite, er hat nichts mehr und kann seinen Anwalt nicht mehr bezahlen. So schildert es der Angeklagte am Freitag vor Gericht. „Es ist alles weg, ich habe keinerlei Reserven mehr“, sagt der 64-Jährige, dem zusammen mit seinem mutmaßlichen Komplizen schwere Brandstiftung und versuchter Versicherungsbetrug vorgeworfen wird. Eulenbruch war Inhaber von Harms am Wall, am 6. Mai vergangenen Jahres ist das Textilkaufhaus abgebrannt.

Was den Geschäftsmann zu seiner Erklärung veranlasst, ist eine Ankündigung der Vorsitzenden Richterin der Großen Strafkammer 7 des Landgerichts. Eulenbruch hatte nach eigener Aussage darauf gehofft, dass der Prozess gegen ihn noch in diesem Jahr zu Ende ist. Die Richterin nimmt ihm diesen Optimismus: „Es wird Termine bis in den März hinein geben“, sagt Andrea Schneider. An den Angeklagten gewandt ergänzt sie, dass es schneller nun mal nicht gehe: „Es geht um viel, deswegen müssen wir das gründlich machen.“

Eulenbruch und dem zweiten Angeklagten, einem 53-jährigen Mann aus Osterholz-Scharmbeck, drohen mindestens fünf Jahre Haft, sollte ihnen die Brandstiftung nachgewiesen werden. Die beiden Männer waren einige Monate in Untersuchungshaft. Gegen sie bestehen immer noch Haftbefehle, die aber außer Vollzug gesetzt wurden.

Indiz muss überprüft werden

Weitere Verhandlungstermine sind schon deswegen notwendig, weil ein entscheidendes Indiz, das auf die Täter hinweist, noch einmal überprüft werden soll. Eine Gutachterin hatte die Videoaufnahmen vom Abend des Brandes untersucht. Darauf ist ein maskierter Mann zu sehen, der in das Gebäude von Harms am Wall eindringt.

Die Expertin, eine Professorin der Universität Bremen, hat den Gang des Täters analysiert und ihn mit Aufnahmen verglichen, auf denen der mutmaßliche Komplize von Eulenbruch Wochen vorher beim Einkaufen in dem Kaufhaus zu sehen ist. Die Gangart sei fast zu hundert Prozent dieselbe, legte sich die Gutachterin fest. Die Verteidigung hält die Untersuchungsmethode für unwissenschaftlich und völlig indiskutabel. Sollte das Gericht dem Ergebnis trotzdem folgen, werde es eine Flut von Anträgen dagegen geben.

Frage des Motivs ist entscheidend

Das Gericht hat darauf jetzt reagiert. Es werde eine zweite Untersuchung veranlasst, kündigt die Vorsitzende an. Helfen sollen Experten des Bundeskriminalamtes in Zusammenarbeit mit der Sporthochschule Saarbrücken. „Das wird ein bisschen dauern, bis wir die Ergebnisse haben“, erklärt Andrea Schneider. Eine zweite Meinung will die Strafkammer auch beim Lippenlesen einholen. Es gibt eine Videosequenz ohne Ton mit Eulenbruch und seinem mutmaßlichen Komplizen, wie sie drei Wochen vor der Brandstiftung eine Überwachungskamera inspizieren.

Die beiden unterhalten sich. „Ich glaube, das wird nichts...“, soll Thomas M., der zweite Angeklagte, zu Eulenbruch gesagt haben. Nun kommt dazu am 29. November noch ein zweiter Experte zu Wort. Vorher, am 22. November, wird ab 10 Uhr ein Sachverständiger aussagen, der sich mit der wirtschaftlichen Situation von Harms am Wall und seines Inhabers beschäftigt hat. Ein wichtiger Punkt, wie die Vorsitzende Richterin betont: „Entscheidend ist ja die Frage des Motivs.“