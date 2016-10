In der Egestorff Stiftung im Bremer Osten hat am frühen Freitagmorgen eine Patientenwohnung gebrannt. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, war das Feuer bereits erloschen. Offenbar hatten Einrichtungsgegenstände gebrannt. In der Wohnung wurde eine leblose Person entdeckt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Bremen auf Nachfrage des WESER-KURIER mit.

Die Polizei Bremen könnte zu dem Einsatz noch keine näheren Angaben machen. (wk)