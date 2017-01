Die Debatte über schnellere Abschiebungen reißt nicht ab, aber trifft sie auch den Kern des Problems? (dpa)

Seit mittlerweile mehr als einem Jahr diskutiert die Politik, wie abgelehnte, mitunter straffällig gewordene Asylbewerber aus Nordafrika schneller abgeschoben werden können. Aber die zielt an den wahren Problemen vorbei.

Auch der Asylantrag des Attentäters von Berlin, Anis Amri, wurde abgelehnt. Abgeschoben wurde er jedoch nicht. Die Ereignisse der Kölner Silvesternacht hatten das Thema schon vor zwölf Monaten auf die politische Agenda katapultiert. Geschehen ist bisher allerdings nicht viel. Der Grund: Die Debatte zielt an den wahren Problemen vorbei.

Denn das Themenfeld bietet eine ganze Reihe von Steilvorlagen, um sich als Law-and-Order-Politiker zu profi­lieren. Selbst SPD-Leute sind auf den Zug aufgesprungen – wohlwissend, dass sich an der Lage nicht viel ändern wird, man also munter Vorschläge ins Schaufenster stellen kann. Niemand will den Anschein erwecken, Kriminellen und Gefährdern zu lange Leine zu lassen.

Ein Gesetz zur Anerkennung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer hat bereits im vergangenen Mai den Bundestag passiert. Doch die Grünen blockieren es im Bundesrat. Aus guten Gründen. Wer den Regierungen Marokkos und Algeriens glaubt, dass sie so aufgeschlossen und modern sind, wie sie sich verkaufen, der sitzt einem Schwindel auf. Tatsächlich ist in beiden Ländern der Spielraum für kritische Akteure gering, sie sind repressiver, als es Europa lieb sein kann.

Auch zahlreiche Experten können es daher nachvollziehen, wenn junge Nordafrikaner ihre Zukunft in Europa sehen. Sie sind entsprechend skeptisch, was die Einstufung Algeriens, Marokkos und Tunesiens als sicher anbelangt. Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht 1996 ein Urteil gefällt, in dem es heißt: „In den betreffenden Staaten muss Sicherheit vor politischer Verfolgung landesweit und für alle Personen- und Bevölkerungsgruppen bestehen.“ In den Maghreb-Staaten sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt.

Abschiebungen verhindern Flucht nicht

Das eigentliche Problem aber sitzt tiefer. Die Forderung nach einer restriktiveren Rückführungsstrategie geht am Ziel vorbei, wenn die Fluchtursachen nicht gleichzeitig konsequent bekämpft werden. Allein dadurch, dass man den Druck auf die Staaten erhöht, abgelehnte Asylbewerber wieder aufzunehmen, werden sich nicht weniger Nordafrikaner auf den Weg nach Europa machen. Auch die nun aufgelegten Programme für Libyen reichen nicht an den Kern heran.

Seit Jahren wiederholen es Europas Spitzenpolitiker gebetsmühlenartig: „Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen.“ Obwohl das eigentlich das oberste Ziel sein müsste, ist bisher nicht viel geschehen.

In Marokko und Algerien steht die illegale Ausreise, auch wegen des Drucks der EU, unter Strafe. In Algerien wird diese mit Bewährungs- und Geldstrafen bedroht. Einem abgelehnten Asylbewerber droht in seiner nordafrikanischen Heimat also eine Bestrafung, weil er sich in eine vermeintlich bessere Zukunft aufgemacht hat. Das ist nicht nur perfide, sondern offenbart die gesamte Absurdität: Wird ein junger Mensch, der in seiner Heimat keine Arbeit findet, der deshalb den Weg nach Europa auf sich genommen hat, der nach seiner Rückkehr verurteilt wird – wird dieser junge Mensch fortan im Land seiner Eltern bleiben wollen? Wohl kaum.

Law and Order löst die Probleme nicht

Doch die Bundesregierung hat mit ihrer Position gegenüber abgelehnten Asylbewerbern aus Afghanistan klar gemacht, wo es langgeht: Es ist der politische Wille, die Grenzen zu sichern und mehr Menschen aus Deutschland abzuschieben. Erklärt wird das auch damit, dass Neonazis und Rassisten hierzulande profitieren würden, wenn man bestehende Gesetze nicht durchsetze. Das stimmt zwar. Es wäre aber naiv zu glauben, dass sich der Rassismus und die Fluchtgründe in Luft auflösen, wenn nur die abgelehnten Asylbewerber von der Bildfläche verschwinden.

Natürlich muss der Rechtsstaat Kriminellen, unabhängig von ihrer Nationalität, das Handwerk legen. Man schwächt aber die Glaubwürdigkeit des politischen Systems, wenn man Gesetze verschärft und Sanktionen androht, in Wahrheit aber nichts bewirkt.

Es muss vor allem darum gehen, dass junge Menschen in ihrer Heimat eine Zukunft haben. Eine weitsichtige europäische Politik darf Repressionen nordafrikanischer Regierungen nicht unterstützen. Vielmehr muss Europa auf Reformen dringen, die Zivilgesellschaften stärken und helfen, die Wirtschaft in Gang zu bekommen. Sonst wird der Exodus weitergehen. milan.jaeger@weser-kurier.de