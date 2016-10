Claus Weselsky ist Bundesvorsitzender der GDL. (dpa)

Rund, meist schwarz-weiß, früher aus Leder. Rein optisch macht ein Fußball zunächst nicht viel her. Doch das ändert sich, wenn das Match beginnt. Zwei Teams zu je elf Spielern, plus Schiedsrichter und Assistenten – und schon wird pure Magie entfacht, über 90 Minuten oder auch mal länger. Natürlich ist nicht jedes Spiel erstklassig, manchmal reicht es auch nur zu einem müden Kick.

Dennoch erliegen Woche für Woche Zehntausende Fans der Faszination von König Fußball. Angetan mit den Trikots ihres Vereins oder Lieblingsspielers strömen sie in die Stadien, um ihre Mannschaft anzufeuern. Von Sprechchören und Gesängen über das Schwenken von Fahnen bis hin zu ausgefeilten Choreografien ist ihnen dabei jedes friedliche Mittel recht. So macht Fußball Spaß. Diese Fans freuen sich maßvoll über Siege und bleiben fair in der Niederlage.

Krawallmacher sind keine Fans

Doch leider gibt es auch Zuschauer, die die Bezeichnung „Fan“ zwar für sich in Anspruch nehmen, in Wahrheit aber gar nicht verdienen. Ein Fan gibt sich einer Sache hin und verfolgt sie mit Zuneigung und Leidenschaft – und genau das tun diese Krawallmacher nicht. Sie sind an Fußball gar nicht interessiert, sondern benutzen den Sport zum Abreagieren ihrer Aggressionen.

Das ist für jeden friedlichen Fußballliebhaber im Stadion ein Problem, es betrifft aber auch viele andere. Etwa die Polizisten, die ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, um die Randalierer im Zaum zu halten. Oder die Zugbegleiter: Woche für Woche hinterlassen aggressive Hooligans schon auf der Anfahrt zu den Spielen eine Schneise der Gewalt. Übrig bleiben zerstörte Eisenbahnwaggons und bedrohte oder verletzte Bahnmitarbeiter.

Da stellt sich die Frage: Was ist bloß los in unserer Gesellschaft? Wie konnte es so weit kommen, dass rituelle Gewalt fast schon selbstverständlich Platz greift und sich frech in unserer Mitte festsetzt?

Mittel, um Gewalt in der Bahn zu verhindern

Hier soll und kann keine umfassende Ursachenforschung erfolgen. Doch für den Umgang mit Gewalt in der Bahn bleibt aus Sicht der GDL festzuhalten, dass wir ihr nicht wehrlos ausgeliefert sind. Es gibt Mittel und Wege, sie zu verhindern. So ist der DFB dringend aufgerufen, Strafen wie langjährige Stadionverbote nicht nur anzudrohen, sondern auch konsequent umzusetzen. Die Eisenbahnen sollen die Täter konsequent anzeigen und ausnahmslos zur Kasse bitten.

Und schließlich muss das Zugbegleitpersonal bei seiner Arbeit unterstützt werden. Hier sind Videokameras in Zügen und Bahnhöfen sowie Bodycams zwingende Grundausstattung, um der steigenden Gewalt wirkungsvoll zu begegnen. Dann gilt wieder: Fußball, das sind 90 Minuten Magie, ohne Gewalt davor, währenddessen und danach.