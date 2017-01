Bundesweit zählt das Bundeskriminalamt 548 Gefährder. In Relation dazu ist der Anteil in Bremen hoch. (dpa)

Die Gefahr des islamistischen Terrors gibt es auch in Bremen, und sie ist konkret, wie aus einer Mitteilung der Innenbehörde vom Dienstag hervorgeht. Demnach sind in der Stadt sogenannte Gefährder registriert. Ihre Zahl liege in einem niedrigen zweistelligen Bereich, erklärt die Behörde auf Anfrage.

Nicht alle befänden sich zurzeit in Deutschland. Diejenigen, die sich gerade in Bremen aufhielten, hätten sämtlich die deutsche Staatsangehörigkeit, teilweise seien sie zusätzlich Angehörige eines zweiten Staates. Zu weiteren Details, insbesondere zur Frage, wie die Gefährder überwacht werden, wollte die Behörde nicht Stellung nehmen.

Politisch motivierte Straftaten

Bei dem Begriff Gefährder handele es sich um eine rein polizeiliche Einstufung, er sei nicht juristisch definiert. „Der sehr restriktiv bestimmte Kreis umfasst solche Personen, bei denen bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen könnten“, heißt es in der Antwort des Innenressorts auf eine Anfrage des WESER-KURIER.

Bundesweit zählt das Bundeskriminalamt 548 Gefährder. In Relation dazu ist der Anteil in Bremen hoch. Das kleinste Bundesland galt lange Zeit als ein Brennpunkt der Salafisten. In den vergangenen vier Jahren ist ihre Zahl mit 360 aber auf gleichem Niveau geblieben, während sie sich bundesweit im selben Zeitraum mehr als verdoppelt hat und nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz aktuell bei 9700 liegt.

Aus Bremen sind laut Innenbehörde 27 Erwachsene und eine Jugendliche nach Syrien und in den Irak ausgereist, um sich dort der Terrororganisation Daesch anzuschließen. Die Jugendliche und acht Erwachsene sind in den vergangenen drei Jahren wieder zurückgekehrt. Mutmaßlich wird auf diesen Kreis von Personen ein besonderes Auge geworfen.

Einer der Rückkehrer ist Harry S., der in Bremen geboren wurde und in Osterholz-Tenever aufwuchs. Er war im Juli 2015 bei seiner Ankunft am Bremer Flughafen festgenommen worden. Nach einem ersten Urteil gegen ihn wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland muss er sich nach Sichtung neuer Beweise möglicherweise auch wegen sechsfachen gemeinschaftlichen Mordes verantworten, weil er in Syrien an der Hinrichtung von Gefangenen des Daesch beteiligt gewesen sein soll.

Harry S. gehörte in Bremen zum Dunstkreis des mittlerweile verbotenen salafistischen Kultur und Familienvereins (KuF) in Gröpelingen. Einer der Gründer des Vereins ist René Marc S., ein Mann, den die Behörden unverändert als hochgefährlich einstufen.

René Marc S. ist hochgefährlich

S. war wegen Werbung für eine terroristische Vereinigung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte unter anderem eine Drohbotschaft von Osama bin Laden verbreitet. Außerdem soll er die Absicht gehabt haben, sich den Terroristen von Al Kaida anzuschließen. Nach seiner Haftzeit in der JVA Oslebshausen kam er vor zehn Monaten wieder frei.

René Marc S. dürfte ganz oben auf der Liste der Bremer Gefährder stehen. Er wird nach Behördenangaben vom Verfassungsschutz beobachtet und steht unter Führungsaufsicht, die vom Gericht angeordnet wurde.

S. muss sich wöchentlich bei der Polizei und regelmäßig bei seinem Bewährungshelfer melden. Es gibt ein Kontaktverbot mit bestimmten Menschen, er darf bestimmte Orte und Räumlichkeiten nicht aufsuchen, und sein Pass wurde eingezogen.

„Relevante Personen“ aus dem islamistischen Bereich

Neben den Gefährdern kümmern sich die Sicherheitsbehörden auch um die sogenannten „relevanten Personen“ aus dem islamistischen Bereich. Dabei handelt es sich nach Definition des Bremer Innenressorts um Menschen, bei denen die Prognose gerechtfertigt sei, dass sie bei der Vorbereitung zum Beispiel eines Anschlags logistisch helfen könnten.

Ihre Zahl liege in Bremen wie bei den Gefährdern im unteren zweistelligen Bereich. Nicht alle von ihnen hielten sich in Deutschland auf. Nimmt man als Vergleich die bundesweite Zahl von 368 „relevanten Personen“, ist Bremen wieder überproportional betroffen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) haben unterdessen ein verschärftes Vorgehen gegen potenzielle islamistische Terroristen vereinbart.

Maßnahmenpaket gegen potenzielle islamistische Terroristen

Das gemeinsame Maßnahmenpaket mit erweiterter Gefährderhaft und Fußfessel-Androhung beginne nicht bei Null, sondern lasse sich innerhalb von Wochen auf den Weg bringen, betonten die Minister am Dienstag in Berlin. „Der wehrhafte Rechtsstaat ist die beste Antwort auf die Taten und den Hass der Terroristen“, sagte Maas.

De Maizière und Maas betonten, dass für die Gefährderhaft ein eigener Haftgrund – erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit Deutschlands oder Terrorgefahr – geschaffen werden soll. Bei fehlenden Passersatzpapieren der Herkunftsländer soll diese Haft länger als drei Monate verhängt werden können, die bisherige Befristung entfällt also.

Außerdem soll es künftig erleichterte Voraussetzungen für elektronische Fußfesseln von verurteilten Straftätern und Gefährdern geben. Im BKA-Gesetz für das Bundeskriminalamt soll eine Fußfessel für die Überwachung von Gefährdern eingeführt werden.

Hier gebe es aber noch dringenden Nachholbedarf in den Ländern für eine eigene Regelung, „sonst liefe sie nämlich ins Leere“, sagte de Maizière. Maas fügte hinzu: „Die Fußfessel ist kein Heilmittel, aber sie wird unseren Sicherheitsbehörden die Arbeit erleichtern.“ Ferner sei die Einführung einer Residenzpflicht geplant, also einer verschärften Wohnsitzauflage für diejenigen Asylbewerber, die über ihre Identität täuschten.

