Es sei an den etablierten Parteien, die Protest- und Nichtwähler wieder für sich zu gewinnen, damit sich die Gesellschaft nicht "nach rechts verschiebe", meint Kristina Vogt von der Bremer Linksfraktion. (dpa)

Als Gast war Kristina Vogt, Chefin der Bremer Linksfraktion, geladen. Sie forderte einen Schulterschluss aller linken Parteien. „Die AfD will die Gesellschaft nach rechts verschieben – das halte ich für gefährlich“, sagte Vogt. Die Partei versuche, mit wenig Einsatz maximale Aufmerksamkeit zu bekommen. „Diese Aufmerksamkeit will ich denen nicht geben“, so Vogt. Jetzt sei es an den etablierten Parteien, die Protest- und Nichtwähler wieder für sich zu gewinnen.

Dafür müssten sich die Politiker wieder verstärkt an der Basis und insbesondere in den Stadtteilen engagieren, um das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen. Der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg sprach in seinem Vortrag über die politische Positionierung und die Wählerpotenziale der AfD.

Abgrenzung von rechten Ressentiments

„Wir haben heute einmal mehr gesehen, dass die AfD eine ganz klar rechtspopulistische Partei ist“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Tschöpe. „Wir dürfen in deren fremdenfeindlichen Chor nicht einstimmen.“ Die SPD müsse sich nun den Themen der AfD-Wähler widmen, sich dabei aber klar von den rechten Ressentiments der Partei abgrenzen. Die SPD dürfe nicht die gleichen Fehler wie die dänischen und österreichischen Sozialdemokraten begehen, die Positionen der Rechtspopulisten in ihre Programme übernommen hätten.

An diesem Mittwoch werden ­Bürgermeister Carsten Sieling und die Landesvorsitzende Sascha Aulepp auf der SPD-Klausurtagung erwartet. Am Donnerstag sitzt Maike Schaefer, Fraktionsvorsitzende der Grünen, auf dem Podium. Gäste aus dem Lager der CDU hat die SPD nicht eingeladen. Ob das auf eine künftige rot-rot-grüne Koalition in ­Bremen hindeute, wollte Tschöpe nicht kommentieren. „Es ist alles offen“, sagte der SPD-Fraktionschef.

Parallel zur SPD beraten die Grünen auf einer Klausurtagung in Berlin über ihre politische Agenda. Die beiden Koalitionspartner verabschiedeten am Dienstag einen gemeinsamen Antrag, der vorsieht, die seit 2009 geltende Abgeltungsteuer für Kapitalerträge abzuschaffen und durch eine ­Abgabe nach dem persönlichen Steuersatz zu ersetzen. Seit Einführung der Abgeltungsteuer werden auf alle Kapitalerträge vom Fiskus pauschal 25 Prozent abgezogen.

Neun Milliarden mehr für die Modernisierung von Schulen

Die Steuer müsse abgeschafft werden, um nicht nur die normalen Beschäftigten, ­sondern auch die Reichen für staatliche Aufgaben angemessen zur Kasse zu bitten, ­sagte Björn Fecker, finanzpolitischer Sprecher der Grünen. „Wer viel hat, kann auch viel abgeben – das ist ein Grundsatz unseres ­Gemeinwesens.“ Der Senat soll nun eine entsprechende Bundesratsinitiative anschieben.

Bernd Ravens, Abgeordneter der SPD-Fraktion, sagte dazu: „Es kann nicht sein, dass Einnahmen aus Kapitalvermögen nicht genauso besteuert werden wie Löhne und Gehälter. Damit werden insbesondere diejenigen, denen es besser geht, ungerechtfertigt bessergestellt.“

Abschaffen will die SPD-Fraktion auch das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereich. Dazu forderten die Sozialdemokraten neun Milliarden Euro mehr für die Modernisierung von Schulen. „Es ist überfällig, dass das Kooperationsverbot endlich fällt – die Finanzierung von Bildung kann schlicht nicht allein Ländersache sein“, sagte Mustafa Güngör, ­bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Auch der Bund sei in der Pflicht und müsse sich finanziell einbringen.