Blick auf die Lloyd-Werft in Bremerhaven. Hoffnungen, hier Flusskreuzfahrtschiffe zu bauen, haben sich zerschlagen. (INGO WAGNER, dpa)

2015 hat der Konzern nach eigenen Angaben noch einen Gewinn von 2,1 Milliarden Dollar gemacht. Die endgültige Bilanz soll im März vorgelegt werden. Die Unternehmensgruppe führt den erwarteten Verlust auf verschiedene Faktoren zurück. Unter anderem sei die Bilanz für 2015 sehr gut ausgefallen, da sich Einmaleffekte positiv ausgewirkt hätten. So sei etwa ein Einmalgewinn von 1,6 Milliarden Dollar durch eine frühere Investition bei der Kreuzfahrtreederei Norwegian Cruise Line entstanden.

Dieses Plus tauche nun in der Bilanz für 2016 nicht mehr auf. Zudem werde sie durch andere Einmaleffekte und Investitionen gedrückt – etwa die Übernahme von deutschen Werften. Vergangenes Jahr hatte die Genting-Gruppe erst die Lloyd-Werft in Bremerhaven und später Nordic Yards übernommen, die nun unter dem Namen MV-Werften firmieren.