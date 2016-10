Erst vor Kurzem hat Nordsee ein neues Konzept für seine Filialen vorgestellt und einen Teil dementsprechend renoviert. Nun könnten die weltweit mehr als 370 Restaurants den Besitzer wechseln. (FR)

Demnach sollen Kamps und die Unternehmensgruppe Theo Müller die Investmentbank GCA Altium beauftragt haben, einen Käufer für die vor 120 Jahren gegründete Kette zu finden. Die Verkaufssumme könnte gemessen an vergleichbaren Bewertungen von Mitbewerbern im Ausland laut Agentur bei mehr als 300 Millionen Euro liegen. Erste Kauf-Interessenten soll es laut den Insidern bereits geben. Wie hoch der Preis für Nordsee liege, das hänge auch davon ab, wie viel die Renovierung der Restaurants koste, sagte einer der Insider zu Reuters.

Auf Anfrage des WESER-KURIER wollte ein Müller-Sprecher die Nachricht weder bestätigen noch dementieren. „Es gab in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen um einen Verkauf der Nordsee. Diese werden wir auch diesmal nicht kommentieren“, teilte er mit. In seiner Erklärung betonte er jedoch auch, dass das Geschäftsmodell von Nordsee mit dem Schwerpunkt Gastronomie schon immer eine Sonderstellung in der Gruppe eingenommen habe. „Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe Theo Müller ist die Herstellung von Lebensmitteln“, hieß es weiter.

Insgesamt hat Nordsee mehr als 370 Restaurants und beschäftigt 4800 Mitarbeiter. Der Umsatz des Unternehmens lag 2015 nach eigenen Angaben bei mehr als 350 Millionen Euro. Kamps ist Gesellschafter bei der Nordsee Holding. Über die 2005 zusammen mit anderen privaten Investoren gegründete Kamps Food Retail Investment übernahm er im Herbst 2005 die Mehrheit an den Bremerhavenern. Zwei Jahre später entstand unter Kamps Federführung die HK Food Gruppe mit Theo Müller als Minderheitsanteilseigner. Heute befinden sich die Aktivitäten der Gruppe unter dem Dach der Unternehmensgruppe Theo Müller, die Kamps seit 2015 als Aufsichtsratsvorsitzender leitet.

Nordsee wurde 1896 unter dem Namen Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft Nordsee von Bremer Reedern gegründet. Ziel der sieben unternehmenseigenen Fischdampferflotten war, Verbraucher in der Heimat aber auch in küstenferneren Gebieten mit frischem Fisch zu versorgen. Noch im selben Jahr eröffnete die erste Verkaufstheke. In der darauffolgenden Zeit konnte die Firma weiter wachsen. 1932 betrieb das Unternehmen, das mittlerweile unter dem Namen Nordsee Deutsche Hochseefischerei, Bremen-Cuxhaven firmierte, allein in Deutschland 128 Läden.

In den 1980er-Jahren gliederte Nordsee schließlich seine Fischfangflotte aus und konzentrierte sich fortan auf sein Kerngeschäft: Gastronomie und Einzelhandel. Aus demselben Grund trennte sich Nordsee 1998 von seinem Großhandelsunternehmen Deutsche See. Seit dem 1. Januar wird Nordsee von Robert Jung geleitet.